Tukšāka miskaste un dabai draudzīgāk: mazgājamo autiņbiksīšu plusi un mīnusi

Mūsdienās vecākiem mazuļa kopšanu ikdienā atvieglo daudzas lietas, un viena to tām ir arī autiņbiksītes. Lielākā daļa vecāku dod priekšroku vienreizlietojamajiem pamperiem, taču nereti pēc to lietošana mazuļa dibens iekaist, paliek sarkans vai izrāda alerģisku reakciju. Šādās situācijās ir nepieciešams meklēt alternatīvas. Viena no tām ir vairākkārt lietojamās jeb mazgājamās autiņbiksītes.

Ja mazuļa dibens neizrāda pretestību un zaļais dzīves veids vecākiem nav aktuāls, tad, visticamāk, ka izvēle tiks dota par labu vienreizlietojamajām autiņbiksītēm. Taču tie vecāki, kuru mazuļi šo autiņbiksīšu lietošanas dēļ ir saskārušies ar alerģijām vai vēlas dzīvot dabai draudzīgāk, labprātāk izvēlas vairākkārt lietojamās jeb mazgājamās autiņbiksītes. Iepazīstinām tevi ar šo autiņbiksīšu priekšrocībām un trūkumiem, kā arī atklājam, ko par tiem domā "Instagram" un "Youtube" personība un gadu vecās Matildes mamma Baiba Kārkliņa.

Mazgājamās autiņbiksītes lielākoties tiek ražotas no kokvilnas, kas ļaut "elpot" mazuļa ādai, neizraisot iekaisumu vai cita veida reakciju. Tāpat kokvilnai piemīt vēl citas lieliskas īpašības – tā ir ļoti mīksta, palīdz uzturēt nemainīgu ķermeņa temperatūru un tai piemīt dabiska uzsūkstspēja. Kokvilna ir arī viens no tiem audumiem, kurus dermatologi uzskata par bērniem vispiemērotākajiem.

Atšķirībā no vienreizlietojamajiem pamperiem mazgājamās autiņbiksītes ir pieejamas dažādās krāsās, dizainā un izmēros. Papildus tam gandrīz visām mazgājamajām autiņbiksītēm ir arī pogas, kas palīdz pieregulēt tās precīzi mazulim nepieciešamajā izmērā.

Ja "parastās" autiņbikses pēc lietošanas tiek izmestas miskastē, tad vairākkārt lietojamās autiņbiksītes ir jāmazgā. To vienkārši un ērti var izdarīt veļasmašīnā. Kā norāda ražotāji, dažas no tām spēj izturēt ap 700 mazgāšanas reizēm. Ir ražotāji, kas iesaka mazgāšanas reizēs nepievienot mīkstinātājus, jo tie var pasliktināt autiņu absorbētspēju. Tāpat vajadzētu pievērst uzmanību arī tam, kādā temperatūrā konkrētās autiņbiksītes var mazgāt.

Viena no galvenajām lietām, kas atšķir vienreizlietojamās no mazgājamajām autiņbiksītēm ir tā, ka bērns daudz ātrāk sajutīs mitruma izraisītu diskomfortu, jo sintētiskajos autiņos urīns nokļūst autiņbiksīšu dziļākajos slāņos un bērns var vēl kādu ilgāku laiku nejust nekādas neērtības, līdz ar to arī vecākiem var šķist, ka autiņbikses vēl kādu brīdi var nemainīt. Taču urīns autiņbiksītēs no ķermeņa siltuma sasilst, bet šādā vidē, kur ir mitrums un siltums, notiek baktēriju un sēnīšu aktīva vairošanās. Var iekaist ne tikai bērna āda, bet arī rasties dažādas infekcijas. Savukārt, tā kā kokvilna netraucē gaisa cirkulācijai, arī tad, ja mazulis pačurā kokvilnas autiņos un tie kādu laiku netiek nomainīti, gaiss brīvi piekļūst bērna dibenam, to atvēsina, nepaaugstinot temperatūru. Taču atšķirībā no sintētiskajiem autiņiem, auduma autiņi jāmaina katru reizi, kad bērns tajos iečurājis. Var gadīties, ka ir jāmaina vai nu tikai autiņš, kas atrodas aizsargbiksītēs, vai biksītes un autiņš, tas, kā notiek autiņbiksīšu nomaiņa, ir atkarīgs no ražotāja.

Nenoliedzami, ka lielākā ieguvēja no vairākkārt lietojamajiem autiņiem ir māte daba. Tās māmiņas, kuru mazuļu ikdienā lieto vienreizlietojamos pamperus noteikti ir pamanījušas, cik ātri tie piepilda atkritumu tvertni. Kas liek ģimenei mērot ceļu līzdz atkritumu konteinerim un atpakaļ pat vairākas reizes dienā. Taču ne tikai biežas ceļš no mājām uz atkritumu konteineri ir problēma, bet arī tas, cik ilgi tās dabā sadalās. Biedrības "Zaļā brīvība" vadītājs Jānis Brizga raidījumam "Vides fakti" atklāja, ka tās dabā sadalās aptuveni 500 gadus. Viņš norāda arī uz to, cik liels ir vienam bērnam nepieciešamo autiņbiksīšu apjoms: "Mazam bērnam varbūt pat piecas autiņbiksītes dienā jānomaina, un tas nonāk atkritumu poligonos."

