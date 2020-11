Uz vēdera, muguras vai sāniem? Drošas gulēšanas pozīcijas grūtniecības laikā

Grūtniecības laikā salds miegs ir svarīgāks par svarīgu, taču nereti grūti izgulēties, jo ir apgrūtinoši atrast ērtāko pozīciju, lai būtu labi kā pašai grūtniecei, tā augošajam vēderam. Kādas ir saudzīgākās un drošākās gulēšanas pozas grūtniecības laikā?

Atrast ērtu pozu, it īpaši, ja traucē grūtnieču vēders, nav viegli. Turklāt divas iecienītās pozas – uz vēdera un muguras – atsevišķos grūtniecības periodos pat nav ieteicamas. Lūk, vietnes "What To Expect" speciālista, ārsta-ginekologa Ērika Sarija ieteikumi drošai gulēšanai grūtniecības laikā.

Gulēšanas pozīcijas grūtniecēm

Uz vēdera

Kā norāda speciālists, ja sievietes iecienītākā poza, kurā aizvadīt naktsmieru, ir guļot uz vēdera, tad to var turpināt līdz brīdim, kad augošais grūtnieces vēders sāk traucēt. Tiklīdz gulēt uz vēdera kļūs nepanesami, par to ziņos ķermenis pats.

Gulēšana uz muguras grūtniecības laikā

Gulēt uz muguras grūtniecei nav ieteicams otrajā un trešajā trimestrī, jo šādā pozīcijā uz muguras gulstas viss augošās dzemdes un augļa svars, norāda dr. Sarijs, slodzi uzliekot arī iekšējiem orgāniem un vena cava jeb vēnai, kas transportē asinis no ķermeņa lejasdaļas uz sirdi.

Šāds spiediens var rosināt muguras sāpes, hemoroīdus, palēnināt gremošanu, traucēt ķermeņa šķidrumu cirkulācijai, kā arī būt cēlonis hipotensijai (zems asinsspiediens). Mazāk optimāla asins cirkulācija var mazināt skābekļa un barības vielu piegādi auglim. Taču nevajag raizēties, ja nakts vidū pamosties, jo esi sagriezusies gulēšanai uz muguras! Tieši tāpēc arī organisms ir signalizējis, ka nepieciešams pārkārtoties uz sānus guļus pozīciju.

Gulēšana uz labā vai kreisā sāna

Otrajā un trešajā trimestrī ieteicams gulēt uz sāniem, priekšroku dodot kreisajam sānam, ja iespējams, jo tā ir visdrošākā poza kā grūtniecei, tā viņas auglim. Šāda pozīcija nodrošina maksimālu asins cirkulāciju un barības vielu piegādi placentai, uzlabo nieru funkciju, kas palīdz mazāk pietūkt pēdām, potītēm un roku pirkstiem. Līdz ar to gulēšana uz kreisā sāna ir visdrošākā guļus pozīcija grūtniecēm.

Ieteikumi ērtākai gulēšanai grūtniecības laikā

Ja esi no tām grūtniecēm, kurai neviena poza neliekas ērta, un naktsmiers regulāri ir saraustīts, jo mosties no tā, ka nevari pagulēt, vērts apdomāt dažādu palīglīdzekļu ieviešanu. Lūk, daži piemēri, kas var palīdzēt saldākam miegam:

Daudz jo daudz spilvenu. Pamēģini, guļot uz sāniem, pārlikt labo kāju kreisajai un starp kājām ielikt spilvenu. Vēl vienu spilvenu paliec aiz muguras.

Speciāls grūtnieču pakavs/spilvens. Vēl labākam atbalstam vari iegādāties lielo grūtnieču spilvenu jeb pakavu, kuru var izliekt kā čūsku un apķert ar ķermeni gulēšanas laikā.

Pacel ķermeņa augšdaļu. Ja neviens spilvens nepalīdz, pamēģini gulēt, paliekot zem galvas nevis vienu spilvenu, bet divus, lai ķermeņa augšdaļa atrastos augstāk.

Ko darīt, ja gulēšana uz muguras šķiet visērtākā?

Pat vislabākajos gulēšanas apstākļos reti kurš cilvēks noguļ vienā pozā viscaur naktij. Pat ja pamosties un saproti, ka guli uz muguras vai vēdera, neuztraucies, nekas ļauns nav noticis. Pats fakts, ka pamodies no tā, ka ieņemta cita gulēšanas poza apliecina, ka ķermenis signalizē, ka pozu vajag pamainīt (un pie reizes aiziet uz tualeti, jo nereti mosties grūtniecības laikā liek arī vajadzība urinēt). Vienkārši pagriezies uz sāniem un guli tālāk, neraizējoties, jo nekas ļauns nav noticis.

