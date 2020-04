Uztaisi pats! Glāzītes zaķēnu veidolā, kur Lieldienās paslēpt bērnu kārumus

Lieldienās daudzi bērni gaida ne vien piedalīšanos mājokļa dekorēšanā, bet arī saldumus – šokolādes oliņas vai citus kārumus. Lūk, ideja skaistiem Lieldienu dekoriem, kas izskatīsies pēc zaķīšiem. Tajos varēsi paslēpt pa kādai konfektei vai nieciņam. "Cālis" iesaka tos veidot kopā ar bērnu, lai vingrinātu mazos pirkstiņus un radoši izpaustos.

Lai izveidotu zaķēnu glāzītes, būs nepieciešams:

vienkrāsainas papīra glāzītes;

aplikāciju papīra/plāna kartona loksnes dažādās krāsās;

līme un šķēres;

kustīgas actiņas vai melns marķieris.

Sāc ar to, ka sagatavo visus nepieciešamos materiālus. Zaķēniem vari izvēlēties baltas krāsas austiņas un pasteļrozā akcentus, vai arī pielāgot krāsas tam, kādas ir papīra glāzītes, ļaujot vaļu fantāzijām.



Foto: Shutterstock

No baltā papīra izgriez ieapaļas zaķēna ausis, bet no rakstaina rozā (vai citas krāsas) papīra izgriez izmērā mazākas ausu "iekšiņas", kā arī mazu zaķēna degunu. Tāpat no atšķirīga toņa papīra izgriez zaķēna augšlūpu aplīšus, bet no baltā papīra – zobiņus.

Foto: Shutterstock

Saliec augšlūpas aplīšus kopā un salīmē. Tad to augšā uzlīmē mazo degunteli, bet otrā pusē, lai nerēgotos maliņas, ar līmi pielīmē zobus, lai mutīte veidotos, kā redzams attēlā zemāk. Tāpat sagatavo zaķēna actiņas – var izmantot kustīgās, kancelejas preču veikalos nopērkamās, vai vienkārši actiņas iezīmēt ar melnu flomāsteru vai marķieri.

Foto: Shutterstock

Uzlīmē uz baltajām zaķa ausīm atšķirīgās krāsas iekšiņas.

Foto: Shutterstock

Tad ņem ausis un ielīmē glāzītes iekšpusē. Uz pašas glāzes uzlīmē zaķēna sejiņu, kā redzams attēlā zemāk.

Foto: Shutterstock

Un viss, darbiņš paveikts! Ja vēlies, uztaisi veselu zaķēna glāžu pulciņu.