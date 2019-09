Uztura speciāliste par zīdaiņu un mazuļu piebarošanu

Laikā, kad pavisam mazais zīdainītis jau paaudzies un sasniedzis to vecumu, kad viņa ēdienkartē bez mammas piena vai mākslīgā piena maisījuma jāievieš piebarojums, vecākiem ir daudz un dažādu jautājumu. Sākt ar dārzeņiem vai augļiem, cik daudz ikdienas uzturvielās jābūt taukiem, vai drīkst pievienot garšvielas – šīs ir tikai dažas no lietām, par kurām uztraucas vecāki pirms uzsākta mazuļa piebarošana.

Atbildes uz un ieteikumus par to, kā tad labāk uzsākt piebarošanu un kas jāņem vērā, domājot par zīdaiņa uzturu no sešu mēnešu vecuma līdz pat brīdim, kad tas izaudzis par trīsgadīgu mazuli, podkāstā "Veselīgs uzturs ar Kristīni Podvinsku" pārrunā uztura speciālistes Kristīne Podvinska un Lilita Manīga.

"Tas, ko tu dosi ēst, pa lielam veido viņa nākotni. Var gan pozitīvi ietekmēt veselību un visu pārējo, gan tieši otrādi – vari visu sabojāt vienā mirklī," par pareiza uztura ieviešanu mazotnē stāsta uztura speciāliste Lilita Manīga. Manīga arī norāda, ka pamatu pamati, kas jāievēro, uzsākot piebarošanu, ir tas, ka ēdienam jābūt veselīgam un uzturam – sabalansētam, pagatavotajam nevajadzētu pievienot sāli, cukuru un garšvielas, kā arī jāizvairās no ēdieniem, kuros ir mākslīgās krāsvielas un konservanti. Lūk, dažas svarīgākās lietas, ko uztura speciālistes pārrunāja podkāstā!

Vai uz bērniem attiecas "makro" uzturvielu proporcijas?

"Makro" uzturvielu proporcijas, kuras ievēro pieaugušie, nozīmē to, ka ik dienas no kopējām uzturvielām 50 procenti ir ogļhidrāti, 10–15 procenti ir olbaltumvielas, bet 20–30 procenti – tauki. Teorētiski uzturvielu proporcijas bērniem mainās, bet praktiskajā dzīvē mazuļiem ir tā, ka tie ēd ne visu, ko mamma vai tētis iedos karotītē, tāpēc mazam bērnam, kas ir gadu vai divus vecs, neizrēķināt dienā uzņemto uzturvielu proporcijas, norāda Manīga.

Sabalansēta uztura un uzturvielu proporciju ievērošana bērnam balstās uz vecāka pleciem – ja paši vecāki sekos līdzi, ko viņu bērns apēd, un bērns pieņemsies svarā atbilstoši vecuma normām, tad viss ir kārtībā. 7–12 mēnešus vecam bērnam ikdienas uzturvielu proporcijas ir 7–15 procenti olbaltumvielas, 30–40 procenti tauki un 45–60 procenti ogļhidrāti, un, kā norāda uztura speciāliste Manīga, šīs normas puslīdz nemainās līdz pat bērna trīs gadu vecumam. Tāpat bērnam, salīdzinot ar pieaugušo, uz vienu kilogramu ķermeņa svara ir nepieciešams vairāk mikroelementu, jo mazais organisms aug un attīstās.

Zīdaiņa piebarošanas uzsākšana un bērna vadīta ēšana

Atbildot uz jautājumu par to, ar ko tad īsti sešus mēnešus vecam zīdainim uzsākt piebarošanu, uztura speciāliste Lilita Manīga podkāstā pastāsta, ka Latvijā nav striktu un vienotu vadlīniju, kurš tad ir tas dārzenis, kuru dot pirmo. Ir tikai ieteikumi, un mammai vai tētim sava bērna gatavība uzsākt piebarošanu ir jāizvērtē pašiem. Pat vadoties pēc ieteicamajām vadlīnijām, uztura speciāliste pieļauj atkāpes vienā vai otrā virzienā pat par mēnesi, ja, piemēram, pēc veiksmīgas dārzeņu piebarošanas bērns akceptē augļus, tad tos var dot arī ātrāk. Manīga norāda, ka zīdaiņa piebarošanu ieteicams uzsākt ar dārzeņiem, nevis augļiem, jo augļi ir saldāki un gardāki, līdz ar to, ja zīdainis vispirms pagaršos augli, dārzeni pēc tam var negribēt pat pamēģināt ēst.

Brīdī, kad nolemts zīdaini sākt piebarot, jāatceras, ka pagatavotajiem dārzeņu biezeņiem nepievieno nekādus garšas pastiprinātājus – garšvielas, sāli vai cukuru. "Pieaugušajiem liekas, ka dārzeņi ir negaršīgi, bērni to sajūt pavisam citādāk. Bērni nezina, kas ir sāls, viņi izjūt patieso ēdiena garšu," stāsta uztura speciāliste. Kas attiecas uz šobrīd populāro piebarošanas tendenci "bērna vadīta ēšana", uztura speciāliste piemin, ka tas ir labs paņēmiens, kā uzsākt piebarošanu, taču vecākam jāseko līdzi, lai bērna izvēlētie ēdiena gabaliņi nav vienveidīgi. Piemēram, ja uz šķīvja ir burkāna un kartupeļa gabaliņi, jāvēro, lai katru reizi bērns neizlasa no trauka tikai kartupeļus.

Uztura speciāliste arī atzīst, ka veikalā nopērkamie biezenīši, kas paredzēti mazuļiem, nebūt nav slikts variants, taču vecākiem pašiem pastiprināti jāpievērš uzmanība burciņu etiķetēm (sāls un konservantu daudzumam). Tāpat Manīgas viedoklis ir tāds, ka mūsdienās zīdaiņu un mazuļu pārtikas ražotājus stingri regulē attiecīgās instances, līdz ar to nebūtu jādomā, ka burciņās viss ir slikts un mākslīgs. Kamēr vien "burciņu ēdiens" nav uztura pamatā, nevajadzētu uztraukties, ja ik pa laikam mazuli pabaro ar šādu maltīti. "Atzīšos, ka arī es izmantoju šīs burciņas un biezenīšus, jo tas ir visērtākais veids, ja kaut kur jāceļo vai jābrauc. Ja nav nekas iepriekš sagatavots, paņem burciņu un uzsildi, un viss kārtībā," savā pieredzē dalās Manīga, uzsverot, ka burciņas gan nevajadzētu sildīt mikroviļņu krāsnī no maltītes uzturvērtības viedokļa, lai biezenis nepārdegtu.

Kad mazulim var dot ēst riekstus, sēkliņas un žāvētus augļus

"Pēc jaunākajām tendencēm ir tā, ka riekstus var iekļaut jau pat no sešu mēnešu vecuma ēdienkartē. Doma ir tāda – jo ātrāk dod šo te alergēnu, ātrāk izveidojas tolerance pret to," par riekstu piedāvāšanu mazulim piebarošanas laikā stāsta uztura speciāliste. Laikā, kad mamma vēl baro zīdaini ar savu pienu, uztura speciāliste iesaka jaunās māmiņas uzturā neizvairīties no riekstiem, tad arī varēs saprast, vai bērnam pret tiem nav alerģija. Bet tad, kad uzsākta piebarošana un mazulim ir zobi, var iedot pagaršot pusriekstiņu.

Galvenās atšķirības starp krūtsbērnu un pudeļbērnu uzturu

Podkāstā uztura speciāliste Lilita Manīga arī pārrunā svarīgākās vadlīnijas tieši piebarojuma secībā, kas attiecas uz zīdaiņiem, kas uzturā lieto mammas pienu, un zīdaiņiem, kas uzturā lieto mākslīgā piena maisījumu. Tā saucamajiem krūtsbērniem ēdienreizē, kurā plānots dot piebarojumu, vispirms mazulis jāpabaro ar mammas pienu, un tikai pēc tam jādod dārzeņu biezenis vai putra. Bet tiem mazuļiem, kas raduši pie mākslīgā piena maisījuma, ēdienreize jāsāk ar dārzeņiem, putru vai augļiem, bet jānobeidz ar piena maisījuma malkošanu. Tas ir tāpēc, ka maisījums ir sātīgāks nekā mātes piens, tāpēc mazulis var negribēt mēģināt "jaunās garšas" jeb piebarojumu dārzeņu biezeņa, putras vai augļu formātā.

Plašāk par sešus mēnešus līdz trīs gadus vecu bērnu uzturu klausies podkāsta epizodē šeit. Bet šajā "Cālis" padomrakstu apkopojumā atradīsi vērtīgus rakstus par visdažādākajiem tematiem, kas attiecas uz mazuļa ēdināšanu.