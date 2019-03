Uztura speciāliste skaidro, kad mazuli var sēdināt pie lielā ģimenes galda

Viena no kļūdām, ko visbiežāk pieļauj vecāki attiecībā uz bērnu barošanu, ir pārāk agra vai, tieši otrādi, pārāk novēlota pāreja no zīdaiņu uztura uz pārtiku, ko lieto visa ģimene. Kā izvēlēties piemērotu brīdi, kad mazo sēdināt pie galda kopā ar citiem, stāsta uztura speciāliste, "Rimi Bērniem" veselīgas ēšanas eksperte Olga Ļubina.

Četru zobu spēks

Ja mazais pats sēž, spēj noturēt rociņā karoti, ja bērnam jau ir pietiekami daudz zobu, kas ļauj nokost un sakošļāt neviendabīgas konsistences ēdienu, bērns var būt gatavs sēsties pie lielā ģimenes galda. Katrs bērns attīstās savā tempā, tāpēc vecākiem jāseko līdzi mazuļa prasmēm un interesēm par apkārt notiekošo.

"Parasti bērniem ap gada vecumu ir seši līdz astoņi zobi. Jau ar četriem zobiem – diviem lejā un diviem augšā – pietiek, lai tiktu galā ar sakošļājamu ēdienu. Ja bērnu ēdiens acīmredzami interesē un viņš vēlas pagaršot to, kas atrodas uz vecāku šķīvja, bez steigas var sākt pāreju no zīdaiņu uztura uz pieaugušo. Tomēr neiesaku to darīt, pirms bērns sasniedzis gada vecumu," aicina Ļubina, piebilstot – pāreja uz ģimenes uzturu nenozīmē, ka bērns nu var ēst ceptus vai fritētus ēdienus, desas vai asi pikantas zupas, piemēram, tradicionālo soļanku.

Lai ēdiens stiprina, nevis kaitē

Mazulis pēkšņi nepārvēršas no zīdaiņa par lielu cilvēku, tāpēc maza bērna uzturam jābūt ne mazāk saudzējošam kā zīdaiņa vecumā, pakāpeniski pievienojot jaunus produktus – tie var būt vārīti, sautēti, tvaicēti. "Mazuļi ir ļoti jutīgi pret dažādām garšas niansēm. Tas, kas jums kā vecākiem šķiet garšīgs, bērnam var likties pārāk sāļš vai pārāk ass, tādēļ nevajadzētu aizrauties ar garšvielu un garšaugu pievienošanu," stāsta uztura speciāliste.

Tas gan nenozīmē, ka bērnam paredzētajām zupām vai sautējumiem jābūt bezgaršīgiem. Mazuļa ēdienam noteikti var pievienot garšvielas, taču ļoti svarīgi sekot līdzi, lai ēdiens nepiedegtu un nebūtu pārbagāts ar garšām. "Iesaku visas garšvielas ēdienam pievienot pašās gatavošanas beigās. Tā jūs varat pagatavot kopīgu maltīti visiem, beigās atdalot pieaugušo porciju no bērna porcijas un savu maltīti bez bažām papildinot ar iecienītajām garšvielām," iesaka Ļubina.

Ļaujiet ābolam kraukšķēt

Pāreja no zīdaiņa uztura uz ģimenes pārtiku notiek pakāpeniski: vieniem tā var prasīt dažas nedēļas, citiem pat vairākus mēnešus, jo katrs bērns ir atšķirīgs un būtu veltīgi gaidīt, ka viss notiks kā pēc grāmatas. Nekur nav jāsteidzas, taču no viena ieraduma gan labāk atbrīvoties pēc iespējas ātrāk – Olga Ļubina iesaka pārāk neaizrauties ar blendētu ēdienu: "Saprotu, ka mammām bieži ir bail dot mazajam ēdienu gabaliņos, jo pastāv aizrīšanās risks. Taču bērnam ir jāmācās kost un košļāt. Starp citu, tam ir liela nozīme arī valodas un runas attīstībā, jo tiek nodarbināti sejas muskuļi, kas atbild par artikulācijas procesiem."

To, no kādiem ēdieniem labāk izvairīties, bet kurus tavs mazulis var ēst čāpstinādams, lasi šajā rakstā. Savukārt te atradīsi 12 ieteikumus, kā nodrošināt veselīgu uzturu bērnam līdz pat divu gadu vecumam.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.