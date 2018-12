Uztura speciālistes iesaka produktus, kas palīdz veicināt auglību

Neauglības ārstēšanas kampaņa, kas jau sešus gadus palīdz tikt pie bērniņa ģimenēm, kam konstatēta neauglība, atgādina — tas, ko cilvēks ēd, ietekmē arī viņa veselību, tajā skaitā reproduktīvās funkcijas. Uztura speciāliste Jevgēnija Jansone kopā ar Klīnikas "EGV" ārsti Guntu Grīnbergu piedāvā dažas idejas tādam svētku galdam, kas palīdzēs saglabāt auglībai labvēlīgu veselību.

"Ķermeņa masa ir viens no faktoriem, kas ietekmē auglību — kā nepietiekams svars, tā arī aptaukošanās tiek saistīta ar palielinātu neauglības risku. Pētījumi liecina, ka vīriešiem, kam ir aptaukošanās, pieaug spermatozoīdu DNS bojājumu risks un ir samazināts dzimumšūnu kustīgums. Sievietēm aptaukošanās var izraisīt hormonālā līdzsvara traucējumus, radīt ovulācijas iztrūkumu, kā arī samazināt olšūnu kvalitāti," stāsta Klīnikas "EGV" ārste Dr. Grīnberga, piebilstot, ka ir svarīga ne tikai ķermeņa masa, bet arī ikdienas uztura kvalitāte.

Ļoti liela nozīme auglības veicināšanā ir taukiem un to dažādībai. Absolūti nepieciešamas ir nepiesātinātās taukskābes omega-3 un omega-6, par kuru avotiem var kļūt treknās zivis, linsēklas, valrieksti, čia sēklas un zivju eļļa. Tāpat auglībai ir svarīgi piesātinātie tauki un holesterīns, kas jāuzņem nedaudz, bet ar kvalitatīviem produktiem: gaļu, olām, piena produktiem (sieru, sviestu). Ir jāizvairās no margarīna un industriālajiem taukiem, īpaši no daļēji hidrogenētiem taukiem (kuros ir kaitīgas transtaukskābes), ko ļoti bieži izmanto vafeļu, cepumu, čipsu, kūku, konfekšu un saldējuma ražotāji.

"Nedrīkst aizmirst arī par folskābi un B12 vitamīnu," atgādina Jansone. Folskābei un B12 vitamīnam ir īpaši liela loma augļa attīstības periodā. Ir pētījumi, kas liecina par palielinātu dzīvi dzimuša bērna iespēju tām sievietēm pēc medicīniskās apaugļošanas, kuru asins serumā bija augsta folātu un B12 vitamīna koncentrācija. B12 vitamīns uzlabo arī spermas kvalitāti. To var uzņemt ar liellopu un jēra gaļu, aknām, sieru, olām. Folskābes avoti ir aknas, lēcas, zaļie lapu dārzeņi, pupas.

Vēl viens vitamīns, par ko ieteicams atcerēties ikvienam Latvijas iedzīvotājam, ir D vitamīns. "D vitamīns, kas ir sastopams olās un treknajās zivīs, ir svarīgs sieviešu dzimumhormonu attīstībā. Ņemot vērā, ka lielai daļai Latvijas iedzīvotāju ir D vitamīna trūkums, būtu jāapsver D vitamīna lietošana uztura bagātinātāju formā, it īpaši ziemas mēnešos, kad saules stari piekļūst mūsu ādai ļoti reti," stāsta speciāliste.

Visbeidzot, uztura speciāliste aicina atcerēties par cinku. Cinks arī ir būtiska minerālviela abu dzimumu auglībai, it īpaši vīriešu, jo tas piedalās spermatozoīdu kustīguma regulācijā. Tas ir atrodams gaļā, teļa aknās, sezama un ķirbju sēklās, zaļajos zirnīšos.