Vai bērnu nepieciešams profilaktiski attārpot? Speciāliste kliedē mītu

Vasara un bērnu biežāka atrašanās smilšukastēs, mājdzīvnieku sabiedrībā un rotaļu laukumos ne vienā vien vecākā raisa jautājumu par to, vai bērnam vajadzētu veikt profilaktisku attārpošanu. Padomi tiek vaicāti citiem vecākiem, pēc tam farmaceitiem aptiekā, bet visbeidzot arī ģimenes ārstam. Lai ieviestu skaidrību par šo jautājumu, portāls "Cālis" konsultējās ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas procesu pediatrijas virsārsti Allu Silovu.

Vēl aizvien vecāki sastopas ar novecojošu mītu, ka bērnus nepieciešams profilaktiski attārpot regulāri, ja bērns daudz laika pavada ar mājdzīvniekiem (suņiem, kaķiem) vai vasarā to vien dara, kā rotaļājas smilšukastē, un ir aizdomas par parazītisko tārpu jeb helmintu izplatību. Uz jautājumu par to, vai tas nepieciešams, pediatrijas virsārste Alla Silova atbild, ka nē, bērnu nav nepieciešams profilaktiski attārpot, jo medikamenti neiedarbojas uz parazītu oliņām, bet gan pašiem parazītiem. Līdz ar to efekta no šādas attārpošanas nebūs. "Attārpošana kā profilaktisks līdzeklis ir mīts un nav zinātniski pamatota. Prettārpu līdzekļi lietojami, ja ir klīniskas pazīmes, kas norāda uz enterobiozi," norāda Silova. Līdz ar to apgalvojumam, ka profilaktiska attārpošana vajadzīga pavasaros un rudeņos, nav pamata.

Tāpēc, ja mājas mīlulim pamanīti spalīši vai cērmes, jāattārpo dzīvnieks, bet ne bērns, ja bērnam nav nekādu klīnisko pazīmju par saslimšanu. Protams, ir jāievēro piesardzība, taču profilaktiski medikamentus nav nepieciešamības lietot bez ārsta konsultācijas.