Šī gada Jāņu brīvdienās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ziņoja par 11 noslīkušiem cilvēkiem, arī citas siltās dienas nereti noslēdzas ar jaunu noslīkušo statistiku. Starp cietušajiem ir arī bērni, mazāki un lielāki, kas palikuši uz mirkli nepieskatīti vai nav pietiekami droši jutušies ūdenī, un pelde beigusies ar letālām sekām. Kāpēc ir svarīgi bērnu mācīt peldēt pēc iespējas agrāk, kāpēc vecākiem nevajadzētu paļauties, ka seklās peldvietās ir droši, un vai visi peldēšanas piederumi ir vienlīdz droši?



Izvairīties no situācijām, kad nelaimē pie ūdenstilpes cieš bērns, ir iespējams, un tas ir vecāku darbs un pienākums – parūpēties par to, lai bērns prot peldēt, kā arī ir pieskatīts. Par to, cik agrā vecumā var bērnu vest uz peldēšanas nodarbībām, kuri peldēšanas palīgrīki ir visdrošākie un kādi pirmās palīdzības paņēmieni vecākiem būtu jāzina, portālam "Cālis" stāsta viena no biedrības "Peldēt droši" vadošajām peldēšanas trenerēm un sertificēta glābēja Agnese Gedrovica, kura ikdienā vada nodarbības "Elektrum" Olimpiskajā centrā un apmāca mazulīšus jau no sešu mēnešu vecuma, kā arī viņu vecākus.

"Iemācīšu pats", "vajag tikai iemest ūdenī" – maldīgie mīti par to, kā bērnam nodot peldētprasmi

Skaudrā noslīkušo statistika parāda, ka pat prasmīgi pieaugušie peldētāji var nonākt nelaimē. Kad runājam par bērnu apmācīšanu peldēt, ir vecāki, kas uzskata, ka to iemācīt var paši, neskatoties uz to, ka zināšanu par pareizu pieeju nav. Vai tiešām tas ir apzinīgs solis? "Vecāki – teorētiķi, kuri zina visu vislabāk –, visticamāk, rīkojas saskaņā ar savu pieredzi bērnībā. Diemžēl mūsu valstī nav bijusi sistemātiska peldētapmācība, līdz ar to reti kuram pieaugušajam ir prasmes mācīt citus. Vecāki, kopā ar bērnu apmeklējot nodarbības profesionāla trenera vadībā, var apgūt pamatelementus, ko atkārtot arī ārpus peldbaseina," paskaidro peldēšanas trenere un glābēja. Kas attiecas uz bailīgajiem vecākiem, kuri paši izvairās no ūdens, – to viņi turpina darīt arī ar bērniem. Bailes no ūdens nepāriet, un to uztver arī bērni. Tas savukārt var nodot nepareizu priekšstatu par peldēšanu un nepatiku pret ūdeni mazajam cilvēkam. Peldēšanas trenere šādiem vecākiem iesaka mācīties trenera vadībā kopā ar bērniem.

Runājot par maldīgo priekšstatu – palaid bērnus ezera seklākajā vietā, nekas jau nenotiks –, sekluma un drošības šķietamība, pēc treneres domām, ir maldinoša. Arī seklās vietas, piepūšamie bērnu baseiniņi un sēklīši, kas ir vien līdz ceļiem, var būt vietas, kur notiek traģēdija. "Ūdens nav vieta, kur bez uzraudzības atstāt bērnu. Jebkura ūdenstilpne ir ar paaugstinātu bīstamību, tā pieprasa pastiprinātu uzmanību. Tas, kas pieaugušajam ir šķietami mazs, mazam bērnam var būt liels un dziļš," norāda Agnese Gedrovica.