Valentīndiena pirms un pēc bērniem – kad sarkano mežģīņu apakšveļu nomaina treniņbikses

Iespējams, kopš kļuvi par vecāku tava Valentīndiena izskatās pavisam citādāk – romantisku vakaru vannā kopā ar mīļoto nomainījušas rotaļas ar klučiem, bet dārgu rotaslietu vietā tu saņem no makaroniem darinātu rokassprādzi. Kopš bērna ienākšanas ģimenē, visticamāk, visu mīlētāju diena tiek svinēta citādāk. Portāls "Parents" ar nelielu humora devu salīdzina, kā mīļotajiem Valentīndiena izskatījās pirms un pēc bērna piedzimšanas.

Kad uzrunā cilvēkus ar bērniem, un jautā, kā viņi pavadīs Valentīndienu, pretim vari saņemt dažādas reakcijas – nevaldāmus smieklus, skumjas vai pat dusmas, jo, nenoliedzami, bērna ienākšana ģimenē maina visu, arī to, kā tiek svinēti svētki, tai skaitā Valentīndiena.

Kaut 14. februārī, iespējams, tu vairs nevari laiski kopā ar mīļoto doties, kur sirds kāro, tas nenozīmē, ka Valentīndiena pēc bērna piedzimšanas ir sliktāka, nebūt ne, tā vienkārši ir citādāka.

Lūk, daži piemēri, kā mazie ķipari liek visu mīlētāju dienai izskatīties citādāk nekā ierasts!

Dāvanas

Tad: Šokolāde, rozes, dārgas rotaslietas – šādus mīlestības apliecinājumus tu saņēmi katrā Valentīndienā. Lai kas būtu tas, ko mīļotais tev pasniedz, dāvana bijusi perfekti atlasīta un iepakota.

Tagad: Tev dāvinātā šokolādes kaste izskatās tā, it kā kāds to jau būtu notestējis, bet kartiņa sastāv no makaroniem un gliteriem, kas saķepināti kopā ar PVA līmi, kurai pieskaroties, visi pirksti paliek lipīgi. Tu bērnam par prieku to pieliec pie ledusskapja, taču drīz vien tā jau jānovieto kur citur, jo makaroni sākt lipt nost no kartiņas un uz tiem ar kāru aci skatās suns.

Gatavošanās svinībām

Tad: Tu vannasistabā varēji pavadīt stundām ilgi, veidojot matus un darot visu, lai smaržotu kā skaistākais zieds dārzā. Šķiet, tava āda nekad iepriekš nav bijusi tik gluda, meikaps izskatījies tik labi un mati ieveidoti tieši tā, kā patīk tavam partnerim. Tu esi uzvilkusi dārgu itāļu apakšveļu, ko nosedz smalka vakarkleita.

Tagad: Tu beidzot esi atbrīvojusi piecas minūtes, lai ātri ieskrietu dušā un vismaz izmazgātu matus, kamēr tavs mazulis jau pēc neilga laika nepacietībā dauzās pie vannasistabas durvīm. Šajā īsajā laikā sprīdī ķermenis pats automātiski zina, kas viņam jādara, taču, iznākot no dušas, pamani, ka esi noskuvusi tikai vienu kāju. Tu samierinies ar to un steigšus dodies uzvilkt vienīgo tīro apakšveļu, kas palikusi skapī. Iespējams, tas nav seksīgākais apģērba gabals tavā garderobē, bet vismaz tā ir sarkanā krāsā, un tas taču skaitās, vai ne?

Vakariņas

Tad: Jūs esat rezervējuši galdiņu dārgā restorānā, kur rindā uz brīvu vietu jāgaida nedēļām ilgi. Nonākot glaunajā restorānā, jūs pazūdat viens otra acīs, smaidā un maigajos roku pieskārienos. Restorāna labajā stūrī grupa spēlē kādu romantisku dziesmu, kas šai dienai piešķir vēl īpašāku sajūtu.

Foto: Shutterstock

Tagad: Tu nevari pasūtīt austeres, sušī vai ko citu, pēc kā tava sirds šobrīd sauc, jo bērns jau kuro dienu pēc kārtas grib ēst tikai kartupeļus frī ar vistu. Ēdot uz mājām pasūtīto maltīti, jūs ar mīļoto uz mirkli atrodat laiku saskatīties un pasmaidāt, saprotot, ka bērns sagriezis gājām gaisā visu jūsu ikdienu. Tikmēr fonā skan kāda jau simtiem reižu dzirdēta bērnu dziesma, kurai mazais līksmi dungo līdzi.

Pēc vakariņām

Tad: Kad pēdējā vīna glāze ir pievarēta, laiks doties uz māju pusi. Bet, tā vietā, lai izsauktu taksi, jūs dodaties naksnīgā pastaigā pa izgaismotajām pilsētas ielām, turot viens otra roku un atceroties skaisto mirkļus kopā.

Tagad: Kad pēdējais uz mājām pasūtītais frī kumoss ir notiesāts, bērns vēlas jau desmito reizi redzēt jaunāko "Frozen" multfilmu un saceļ paniku, kad iesaki labāk darīt ko citu. Tāpēc miera labad jūs visi nosēžaties uz dīvāna pie televizora, lai skatītos multfilmu, ko šķiet ne tikai bērns, bet arī tu jau zini no galvas.

Valentīndienas nakts

Tad: Ir pienācis laiks doties uz guļamistabu. Atverot istabas durvis, tu redzi, ka partneris ir parūpējies par īpaši romantisku noskaņu – visapkārt mirgo sveces un fonā skan mierpilna mūzika. Jūs ātri vien ieslīgstat viens otra apskāvienos un ļaujaties kaisles pilniem mirkļiem, kas nebeidzas līdz pat rīta gaismai.

Tagad: Kad beidzot pēc vairākiem mēģinājumiem esi nolicis mazo gulēt, arī tu nolem doties pie miera. Ieejot guļamistabā, redzi, ka mīļotais jau ir aizsteidzies priekšā, taču nespēdams tevi sagaidīt, ļāvies miegam un saldi čuč. Tu atviegloti nopūties, jo arī tava kvēlākā šī brīža vēlēšanās ir iekrist gultā un aizvērt acis.