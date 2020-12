Vecāki, bērni un lomas – kur slēpjas neirožu cēloņi

Pārnesei vienmēr raksturīgi neapzināti "uzmācīgi atkārtoties", t. i., atjaunot iepriekšējās vilšanās situācijas ar jaunu partneri – t. s. uzkāpšanu uz tiem pašiem grābekļiem. Protams, ka ir vēlme sāpīgās pagātnes situācijas, attiecības pārveidot par harmoniskākām, veselīgākām, bet pacients nezina, kā to izdarīt, jo izmanto savus vecos psihes aizsargmehānismus, kurus visu laiku bija izmantojis.

Šeit atkal var atzīmēt psihoterapijas nozīmi, kad kabinetā pie psihoterapeita var "atnest" uzvedības modeli, emocijas, uztveri, piedzīvoto un to no malas ieraudzīt, pārveidot, sajust un izdzīvot no jauna, bet jau citā veidā. Man patīk psihoanalītiķa Jāņa Gaiļa metafora, ka pacients atnes uz kabinetu savu lego mājiņu, kopā ar speciālistu to izjauc un pēc tam saliek pats no jauna tā, kā to vēlas. Protams, psihoterapeits "būvniecības laikā" prasa: "Vai te mājai būs logs?", uz ko pacients atbild, ka nebūs, bet pēc tam padomā, ka tur tiešām varētu būt logs, un iebūvē to.

Pārnese rodas arī starp laulātajiem, vecākiem un bērniem, draugiem un citiem, ar kuriem veidojas ciešas attiecības.

Vecāki bieži vien neapzināti ar bērna palīdzību "atdzīvina" kādu senu sevi traumējošu situāciju. Tāpēc pret bērnu tiek izrādītas tās sajūtas, emocijas, kuras ir saistītas nevis ar pašu bērnu, bet gan ar kādu sev tuvu cilvēku pagātnē. Rezultātā bērns kļūst par kāda no vecāku biogrāfijā esošā tuvā cilvēka aizvietotāju. Bērnam tiek piešķirta šī attiecīgā loma. Pakāpeniski bērnā arī izveidojas attiecīgas rakstura, personības iezīmes, kuras ir tieši tādas vai līdzīgas cilvēkiem, ar kuriem vecāki neapzināti cenšas saistīt savu bērnu.

Piemēram, ja kādam no vecākiem, teiksim, mātei, ir māsa, ar kuru viņa juta konkurenci, tad, piedzimstot meitai, šī neatrisinātā konkurences situācija var aktualizēties. Tad bērns ieņem vecāka brāļa vai māsas lomu. Kā piemēru var minēt māti, kura cieš no mazvērtības sajūtas, kas saistīta ar viņas izskatu. Māte bērnībā dzīvojusi greizsirdības mokās, jo viņas māsa bija ļoti skaista.

Mātei piedzimst meita, kura ir ļoti skaista un viņai atgādina savas pašas māsu. Meita saņem pastiprinātu uzmanību ne tikai no tēva, bet arī no visiem vīriešu kārtas pārstāvjiem. Māte redz, ka vīrs velta skaistajai meitai katru savu brīvo brīdi, un pamazām mātes jūtas pret savu meitu mainās. Māte sāk just greizsirdību un apdraudējumu laulāto laimei. Gluži tāpat kā bērnībā, kad māsa viņai atņēma visu tēva mīlestību. Un māte sāk dzīvot nedrošībā, sāk justies izstumta, ar aizdomām uzlūko savu meitu, uztver viņu gluži kā viltīgu mazu zagli, kura nozog viņas pašas vīru, izraisot mātē Pelnrušķītes tipa sajūtas. Bērnībā piedzīvotais pārneses ietekmē traucē mātei ieraudzīt pavisam nevainīgu tagadnes situāciju. Māte pārspīlē savas meitas kā konkurentes bīstamību, vairs nespēj tikt galā ar neadekvātām sajūtām, jo pārnese neapzinātā līmenī jau ir notikusi. Un tagad kaut ko mainīt ar loģiskiem argumentiem tikpat kā nav iespējams.

Vai arī, ja mātei ar savu brāli ir neatrisināts vīrišķības komplekss, tad, piedzimstot dēlam, māte var viņā ieraudzīt brāļa kopiju un just skaudību. Tādējādi, ja vecākiem viņu brāļi vai māsas bijuši kaut kādā mērā pārāki, – gudrāki, skaistāki, pārliecinātāki par sevi, tad šis konflikts nereti tiek no jauna izspēlēts, bet nu jau attiecībās ar savu bērnu. Turklāt bērns arī var neizrādīt ne mazākās pazīmes, pret kurām vecāks varētu just konkurenci. Bērns atrodas sava veida preventīvā ieslodzījumā.

Tādējādi pārnese vecāku un bērnu attiecībās var novest pie tā, ka tēvs vai māte neapzināti vedina savu bērnu pildīt svešu lomu un vērš pret bērnu savas gaidas, bailes, dusmas un citas emocijas. Vecāks centīsies ar bērna palīdzību precīzi "atdzīvināt" savu agrāk notikušo konfliktsituāciju, lai atbrīvotos no sasprindzinājuma, ko radījusi šī neatrisinātā situācija.

Savukārt narcistiskās projekcijas gadījumā vecāki it kā bērnu "redz cauri", atrod tās rakstura īpašības vai darbības, kuras rodas no pašu iekšējiem konfliktiem. Tikai šajā gadījumā atšķirībā no pārneses vecāki nevis jauc bērnu ar citu cilvēku, bet gan ar sevi pašu. Neapzināti bērnā tiek ielikts kaut kas no sevis. Zūd robeža starp vecāku un bērnu.

Piemēram, vecāki ļoti vēlas, lai bērns izmantotu viņu pašu garām palaistās iespējas. Bērns tiek uztverts kā sevis turpinājums, labāka kopija, un ar bērna sasniegumiem viņi vēlas kompensēt savas neveiksmes. Vecāku konfliktu radusī spriedze ir tik liela, ka rodas spēcīga nepieciešamība kontrolēt visu bērna dzīvi. Bērns, kas atrodas šādā situācijā, var vai nu pakļauties lomai, vai protestēt.

Vecāki narcistiskās projekcijas gadījumā uz bērnu var projicēt: