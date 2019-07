Vecāku lielākie izaicinājumi, audzinot bērnus ar vienu, divu un vairāk gadu starpību

Ja tu vēlies divus, trīs vai vairāk bērnus, pieņemt lēmumu par to, kad pasaulē laist nākamo atvasi ir nopietns solis, kas ietekmēs visu tavu ģimeni. Gan situācijās, kad starp bērniem ir liela gadu starpība, gan tad, kad tā ir maza, piemēram, viens vai divi gadi, ir novērojami dažādi ieguvumi un izaicinājumi, ar kuriem jārēķinās vecākiem.

"Cālis" forumā kāda māmiņa raksta: "Lūdzu, padalieties pieredzē par labāko gadu starpību starp bērniem?" Kāda sieviete, atbildot uz māmiņas jautājumu, raksta, ka viss ir atkarīgs no pašiem bērniem un vecākiem: "Bērni ir dažādi. Vecākiem pašiem jāskatās, kāds ir viņu bērns. Respektīvi - viens divos gados būs patstāvīgs un labs palīgs vecākiem, cits pat piecos gados tik podus vāra. Tāpat arī divgadnieki un trīsgadnieki var būt pat ļoti greizsirdīgi (manai māsai tāda pieredze), tāpēc domāju, ka tāda labākā vecuma nav." Māmiņu diskusiju par šo tēmu atradīsi te. Gan diskusijā iesaistītās mammas, gan psihologi atklāj, ka ideālās gadu starpības nav. Neatkarīgi no tā vai bērniem ir divu, trīs četru vai vairāk gadu starpība, vecākiem ir jārēķinās, ka katrai situācijai ir savi plusi un mīnusi.

Daudzas mammas atzīst – ja nebūtu iestājusies neplānota grūtniecība, iespējams, ka tā arī nekad nebūtu saņēmušās uz vēl kādu bērnu. Tikai neliels skaits sieviešu apliecina, ka lēmums dzemdēt nākamo bērnu nācis viegli. Taču ir gana daudz pozitīvu iemeslu, kāpēc teikt "jā" vēl vienam mazulim. Ar tiem vari iepazīties te.

Taču šajā rakstā, iedvesmojoties no portāla "What to Expect", piedāvājam ieskatīties plusu un mīnusu sarakstā, kas aiz auss būtu jāliek tiem vecākiem, kuru ģimenēs dzimst bērni ar vienu, divu, trīs un četru gadu starpību.