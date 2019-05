Vecāku pārbaudītas metodes, kas palīdzēs izaudzināt godīgu bērnu

Ikviena bērna dzīvē pienāk brīdis, kad viņš izprot melošanu un tās nozīmi. Tas, no kā vecāki visvairāk baidās ir, ka bērns sapratīs – tas ir lielisks veids, kā izvairīties no nepatikšanām. "Baltie meli" vienā mirklī var pārtapt par melu maratonu. Taču no tā ir iespējams izvairīties. Kā to vislabāk paveikt? Pieredzē dalās vecāki.

Ikvienam no vecākiem agri vai vēlu nākas no saviem bērniem dzirdēt izdomājumus, stāstus, viltības, bet ar laiku arī atklātus melus. Bieži šāda it kā līdz šim paklausīgā bērna uzvedība pieaugušos noved strupceļā, piespiežot meklēt audzināšanā pieļautās kļūdas.

Psihologi apgalvo, ka bērnu meli savā veidā ir viens no attīstības etapiem. Un, lai gan vecākiem šķiet, ka bērns melo bez jebkāda iemesla, tā nemaz nav. Šajā rakstā atradīsi trīs iespējamos iemeslus, kāpēc tavs bērns melo.

Taču arī tad, ja pieķer bērnu melos, vēl nav par vēlu atvasi pārliecināt, ka šādi rīkoties nav pieņemami, pirms tas pārvēršas par ieradumu, lai izvairītos no nepatikšanām. Portāls “Fatherly” dalās ieteikumos, kas citiem vecākiem ir palīdzējis izaudzināt atklātus un godīgus bērnus.

Savukārt, ja melošana, bērnam sasniedzot pusaudžu vecumu, ir pārtapusi ikdienā, tad iesakām tev ieskatīties šajā rakstā, kur atradīsi psihologu ieteikumus, kā šādās situācijās rīkoties, lai vērstu visu par labu.

Pats esi godīgs un atklāts

Vecāki bērna pirmajos dzīves gados ir atvases spilgtākais piemērs it visā – attiecību veidošanā, komunikācijā un daudzās citās lietās. Tāpēc, ja vēlies uzaudzināt godīgu bērnu, tad viens no pamatnosacījumiem ir – ikdienā pats izvairies no melošanas. Bērni pirmajos dzīves gados visu uzsūc kā sūklis. Ja bērns pamana, ka viens no vecākiem melo otram, viņš var sākt aizgūt šādu komunikācijas stilu un pielietot to arī savā ikdienā. Tāpēc vecākiem ir svarīgi būt patiesiem vienam pret otru pat mazās lietās. Bērni to pamanīs un ņems vērā.

Paslavē bērnu par patiesības atklāšanu

Vecāki ir ļoti mundri, kad bērns ir jāpieķer melos, taču ir jāsaglabā šis mundrums arī tad, kad atvase izvēlās teikt patiesību situācijā, kad izdevīgāk būtu bijis melot. Kad bērns tev ir atklājis patiesību, uzslavē viņu par pareizo izvēli. “Esmu ļoti priecīgs, ka atklāji man patiesību” ir viena no frāzēm, ko vari šādās situācijās izmantot.

Mīkstini bērna sodu, ja viņš atzīstas nodarītajā

Lai novērstu melošanu, svarīgi apliecināt bērnam, ka, izstāstot patiesību, sekas vienmēr būs maigākas, nekā sakot nepatiesību, atklāj organizācijas “Centrs Dardedze” psiholoģe Daina Dziļuma. Tas bērnam sniedz drošības sajūtu, ka viņš var būt patiess un atklāts sarunā ar vecākiem un netiks par to sodīts. Savukārt tie vecāki, kas strikti pieturas pie izvirzītajiem noteikumiem, liedzot jebkādu soda mīkstināšanu, visbiežāk uzaudzina atvases, kas nevēlas uzsākt atklātu sarunu ar vecākiem, jo baidām no viņu nosodījuma un savas rīcības sekām. Taču portālā “Fatherly” tiek izcelts – tas nenozīmē, ka tev pilnībā jāatkāpjas no izvirzītajiem noteikumiem un soda, vienkārši izdari nelielu izņēmumu un uzslavē bērnu, par patiesības atklāšanu un drosmi stāties pretim sekām.