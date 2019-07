Vērā ņemamas pazīmes, kas liecina – tavs bērns atrodas stresa ietekmē

To, kā bērns reaģē uz stresu, ietekmē daudzi faktori, ieskaitot vecumu un personiskās īpašības. Stresa ietekmē mainās bērna uzvedība, kas brīdina vecāku – kaut kas nav kārībā. Taču, lai spētu bērnam palīdzēt, mammai un tētim ir jāzina, ka bērns ir pakļauts stresa ietekmei, kas nenāk par labu viņa fiziskajai un emocionālajai attīstībai. Portāls "Very Well Family" atklāj, kādas pazīmes liecina, ka tavs bērns atrodas stresa ietekmē, kas izraisījis stresu un kā palīdzēt bērnam ar to cīnīties.

Vārds "stress" ir angļu izcelsmes, kas tulkojumā nozīmē "spiediens, slodze, spriedze". Tas rodas intelektuālas un emocionālas pārslodzes rezultātā. Pētījumi apliecina, ka distress bērnībā automātiski nozīmē, ka, būdams pieaudzis, bērns vairāk slimos ar dažādām mentālām un fiziskām saslimšanām.

Ja pieaugušais pats sevī spēj atpazīt stresa simptomus un lūgt kādam palīdzību, tad bērniem šajā ziņā klājas daudz grūtāk. Bērns nesaprot, kas tieši ar viņu notiek un kā atbrīvoties no sliktā noskaņojuma. Tādēļ vecākiem jāprot saskatīt stresa pazīmes un palīdzēt mazajam justies labāk.

Izplatītākās pazīmes, ka liecina – bērns ir pakļauts nemitīgam stresam:

Grūtības koncentrēties;

Nervozi ieradumi, piemēram, nagu graušana vai košana lūpā;

Bailes no augstuma, tumsas, palikšanas vienatnē utt.;

Atteikšanās iet uz skolu;

Nemitīga iekulšanās nepatikšanās;

Samazināta vai palielināta apetīte;

Slapināšana gultā;

Galvas un vēdera sāpes;

Problēmas ar miegu vai murgi naktīs.