Vingrinājums, lai pabeigtu kādu neatrisinātu situāciju no pagātnes

Visiem ir kādas rētas no pagātnes, citādi mēs neciestu no nepabeigtām situācijām pagātnē. Šis ir vienkāršs vingrinājums, kas pamatojas metodē, lai atgrieztos domās neatrisinātā konflikta situācijā, pārnestu to tagadnē un pabeigtu.

Šī metode savieno divas pieejas: geštaltpraksi un Erika Berna transakcionālo analīzi. Taču metodiku izmanto arī citu psihoterapija virzienu pārstāvji, portālā "Live and learn" stāsta psiholoģes Natālija Jakovļeva un Jeļena Nazarenko.

Vingrinājumu var nosaukt dažādi – "Uzticamais pavadonis" vai "Perspektīvu paplašināšana". To var izmantot arī vienatnē, bez terapeita.

Ja iemācīsies vingrinājumu izpildīt tikpat viegli kā zvanīt pa mobilo telefonu, tas ieslēgs pašdziedināšanās mehānismus.