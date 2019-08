Vīrietis ir auglīgs katru sekundi un teorētiski ir spējīgs diennakts laikā katru stundu apaugļot kādu sievieti, turpretim sievietes organisms ir gatavs apaugļoties vien četrus procentus laika no savas dzīves. Tas arī būtu galvenais iemesls, kādēļ viņam būtu jāuzņemas daudz lielāka atbildība par ģimenes plānošanu, proti, bērnu skaita regulēšanu. Ja, lietojot mākslīgās kontracepcijas līdzekļus – spirāli, tabletes, implantus, injekcijas – visa atbildība gulstas uz sievietes pleciem, tad pielietojot dabīgas ģimenes plānošanas metodes, atbildību uzņemas abi – vīrietis un sieviete, norāda Anna Suhanova, auglības veicināšanas speciāliste, dabīgās ģimenes plānošanas skolotāja, diplomēta vecmāte, "Fertilitysoul.com" dibinātāja un veidotāja.

Par auglības atpazīšanas metodēm, par dabīgas ģimenes plānošanas metožu pozitīvajām iezīmēm, pazeminātu auglību, nevis neauglību, kas esot vien ārkārtēji retos gadījumos, par to, kā Anna desmit gadu laikā ģimenēm palīdzējusi tikt pie vairāk nekā 200 mazuļiem – šajā rakstā.

Kā atzīst Anna, viņas domāšanu par 180 grādiem pagriezusi sastapšanās ar auglības veicināšanas speciālisti Gaļinu Masļeņikovu no Krievijas. Pēc tam Anna ir apmeklējusi daudzus seminārus un konferences ārpus Latvijas un iepazinusi daudz unikālu speciālistu šajā jomā, tostarp diezgan daudz ginekologu, kas atbalsta dabīgo ģimenes plānošanu un savā praksē veiksmīgi strādā ar to. Tiesa, šajā profesijā, vismaz tādā izpratnē, kā mēdz uzskatīt lielākā sabiedrības daļa, viņa nav strādājusi, taču jau desmit gadus Anna ir viena no nedaudzajām speciālistēm Latvijā, kas cilvēkiem māca iepazīt savu ķermeni, lai tādā veidā varētu plānot ģimenes dzīvi. Tas nozīmē – dabīgas ģimenes plānošanā netiek lietoti nekādi mākslīgie kontracepcijas līdzekļi, viss balstās tikai uz zināšanām par norisēm sievietes organismā. Vērojot sevi, savu organismu, pieņemot to – pierakstot to noteiktā kārtībā, ir precīzi zināms, kad notikusi ovulācija, kad sieviete ir auglīga un kad neauglīga, un arī vīrietis līdzvērtīgi var piedalīties ģimenes plānošanā.