Vīrieši atklāj, kā bērna ienākšana ģimenē pozitīvi ietekmējusi viņu attiecības ar mīļoto

Bērna ienākšana ģimenē sagreiž jauno vecāku dzīvi ar kājām gaisā. Visbiežāk, runājot par pārmaiņām, kas nāk līdz ar mazuļa piedzimšanu, tiek izceltas negatīvās lietas – miega trūkums, mazāk laika viens otram, prioritāšu maiņa no mīļotā uz bērnu utt. Taču katram mākonītim ir arī zelta maliņa. Mazais attiecības ne tikai izaicina, bet arī padara tās labākas, atzīst daudzi jaunie vecākie.

Grūtniecības laikā topošie vecāki nereti redz dzīvi pēc bērna piedzimšanas kā pasaku, jo tādu to mēdz parādīt apkārtējie, izceļot tikai pozitīvās lietas. Taču pēc dzemdībām iestājas realitāte, kas diemžēl nav tik rožaina kā sākumā šķita. Šī vilšanās sajūta var mainīt pāra attiecības, ieviest tajās vairāk strīdus un nesaskaņas. Taču, ja tā labi padomā, pēc bērna piedzimšanas ir arī daudzas lietas, kas attiecībās krietni uzlabojas.

Jūs aizvien vairāk izbaudiet viens otra kompāniju un esat kļuvuši par nešķiramu komandu, kas, par spīti grūtībām, augsti paceltu galvu soļo pretim vienam mērķim. Šīs ir tikai divas no lietām, ko portāla "Fatherly" aptaujātie tēvi minējuši, kad viņiem tika uzdots jautājums – kā mainījušās tavas attiecības ar mīļoto kopš bērna piedzimšanas. Tālāk lasi, kādas vēl pozitīvas pārmaiņas partnerattiecībās, pēc tēvu domām, ieviesuši mazie ķipari.

Mēs vairāk novērtējam viens otra kompāniju

"Tagad mēs daudz vairāk nekā iepriekš izbaudām mirkļus, kad varam būt kopā un darīt pilnīgi neko. Brīži, ko pavadām divatā, vairs tik piepildīti ar restorāna apmeklējumiem, ceļojumiem un citām lietām. Tā vietā mēs esam iemācījušies kopā vienkārši atpūsties. Vairs neatceros, ka pirms bērna piedzimšanas mēs būtu mācējuši tik ļoti izbaudīt viens otra kompāniju, nedarot pilnīgi neko," portālam atklāj Metjū.

Mēs aizvien vairāk laika cenšamies veltīt viens otram

"Man ir desmit mēnešus vecs dēls. Viena no pozitīvajām lietām, kas ienākusi mūsu attiecībās ar mīļoto pēc bērna piedzimšanas, ir tā, ka mēs aizvien vairāk laika veltam viens otram. Iepriekš mēs bijām kopā lielāko dienas daļu, līdz ar to bija brīži, kad atradāmies vienā istabā, taču katrs bijām ierakušies savos darbos vai sērfojām internetā. Taču šobrīd, ja mums ir dots laiks divatā, mēs to nenoniekojam, veroties telefona ekrānos, bet gan pavadām laiku kopā, sarunājoties, smejoties vai darot citas lietas, kas mums palīdz satuvināties," stāsta Sems.

Mēs esam kļuvuši daudz saprotošāki

"Bērni palīdzēja mums ar sievu daudz vairāk novērtēt mūsu laulību un dzīvi kopumā. Viņi mums ir iemācījuši, kā mīlēt vienam otru un izrādīt empātiju. Tāpat bērni ir palīdzējuši mums kļūt par vienotu komandu un bijuši iemesls, kāpēc nomainījām neveselīgos ieradumus un veselīgākiem, haosu pārvērtām kārtībā, kļuvām saprātīgāki un mīlošāki gan viens pret otru, gan apkārtējiem," atzīst Brendons.

Foto: Shutterstock

Mēs esam atklātāki un ne tik lepni kā agrāk

"Mūsu bērni ir palīdzējuši mums atbrīvoties no lepnuma, kas dažkārt kaitēja mūsu attiecībām. Manuprāt, laulība ir tā, kas palīdz tev samazināt savu lielo ego, bet bērni ir tie, kas to piebeidz. Mazulis mums palīdzējis kļūt atklātākiem un ļāvis mums daudz labāk vienam otru iepazīt. Mēs kopā esam pārvarējuši lietas, kas mums pat sapņos nerādījās. Nenoliedzami, kad divi cilvēki apvienojas, lai kļūtu par vecākiem, viņus vieno cieša saikne. Galu galā tieši bērni mums ir iemācījuši, kā būt labākiem, atklātākiem un mīlošākiem vienam pret otru," portālam skaidro Grants.

Pārbaudījumi mūs ir satuvinājuši

"Mana sieva piedzīvoja smagus grūtniecības sarežģījumus, par kuriem es labprāt nestāstītu. Taču varu atklāt to, ka mūsu bērniņš gandrīz gāja bojā. Viss tas, kam šajā laika posmā gājām cauri, lai izglābtu mazuļa dzīvību, mūs patiesi satuvināja. Mēs esam kļuvuši par vienotu fronti un tā vietā, lai sacenstos viens ar otru, cenšamies viens otru papildināt," stāsta Seans.

Es novērtēju savu sievu vairāk kā jebkad

"Kopš bērnu piedzimšanas mīlestība un rūpes pret mazajiem ir palīdzējušas mums satuvināties. Katru reizi, kad redzu sievas beznosacījuma mīlestību pret atvasēm, es iemīlu un novērtēju viņu aizvien vairāk. Tāpat kopš ģimenes pieauguma savā ikdienā esam ieviesuši randiņu rutīnu jeb katru otrdienu atstājam bērnus mājās un dodamies izbaudītu divvientulību. Tas palīdz mums atgādināt, ka esam ne tikai vecāki, bet arī sieva un vīrs," atklāj Vladimirs.