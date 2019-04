Zelta vērti triki, kas palīdzēs veiksmīgāk disciplinēt bērnu

Katram vecākam ir savi bērnu audzināšanas paņēmieni. Kā rāda statistika, vairums seko tām metodēm, kas tikušas nodotas no paaudzes paaudzē. Inovācijas šajā jomā nožēlojami lēni ienāk mūsu dzīvē, vairumā gadījumu tas notiek, pateicoties psihologiem, pedagogiem un citiem speciālistiem, kuri aizrautīgi stāsta, kā pareizi disciplinēt atvases.

Taču, ja tavs bērns neklausa, regulāri strīdas, runā rupjības vai vienkārši, tavuprāt, nekaunīgi uzvedas, ir pienācis laiks aizdomāties, ko gan tu pats esi izdarījis ne tā un kā to labot. Lai ko neteiktu, bērni tomēr izkrāso mūsu dzīvi, tie ir kā ziedi, taču arī ziediņš nevarēs izdīgt, izaugt un izplaukt bez komfortabliem apstākļiem. Un te nav runa par materiālo labklājību. Pats galvenais taču ir tas, ko mēs spējam sniegt bērniem. Lūk, psihologu veidotajā portālā "Wiolife" tiek piedāvāta virkne zelta vērtu padomu, kas varētu palīdzēt bērnu audzināt vismaz šķietami pareizāk!

Nekliedz uz bērnu

Vecs padoms, bet neticami vērtīgs. Kad tu kliedz uz savu bērnu, viņš visu agresiju uzsīc kā sūklis, un ar laiku tā vienkārši izvirdīs. Nomierinies, ieelpo dziļāk un padomā par to, kāpēc tu pret viņu tik slikti izturies. Tagad domās sagatavojies šādai nepatīkamai situācijai, bet, kad pienāks laiks, izsaki savu neapmierinātību parastā balss tonī. Tas daudzkārt atvieglos audzināšanu. Neizdodas sevi savaldīt? Jā, tas ir sarežģīti, par to nav strīdu! Lūk, visai nenovērtējama rekomendācija, kura palīdzējusi jau daudziem pieaugušajiem valdīt pār savām emocijām! Pirmkārt, tiec skaidrībā, kas tieši tevī izraisa aizkaitinājumu un piespiež kliegt. Esi gatavs tādai situācijai vienmēr. Skaļa mūzika? Sliktas atzīmes? Tu jau ne reizi vien esi tam gājis cauri, un idejiski tev vajadzētu būt gatavam šāda veida nepatikšanām. No jums abiem pieaugušais esi tu. Aizskaiti līdz 10. Ja veiksi šo pavisam vienkāršo manipulāciju, tev būs kauns sākt kliegt uz bērnu.

Neprasi pārāk daudz

Tavs bērns pilnīgi noteikti tev būs labākais, pat, ja viņš nenes mājās medaļas peldēšanā vai nemācās labāk par visiem citiem. Nav vērts uzskatīt, ka tavai atvasei jālīdzinās tev tajā pašā vecumā, vai arī uzvelt viņam visas tavas nerealizētās ambīcijas. Vienkārši meklē to, kas viņam padodas vislabāk, un attīsti to!

Radi labu iespaidu

Bērni ir vecāku spogulis, un viņi novērtēs visu, ko tu dari un pat to atkārtos. Pārsteidz savu bērnu ar negaidītām prasmēm, parādi savas zināšanas, spēku, raksturu. Tādā veidā var ne tikai iekarot autoritāti, bet arīdzan bērnā "ielikt" visu labāko, kas piemīt tev pašam.

Apspried, palīdzi, pārliecini!

Jūsu starpā jābūt pilnīgai savstarpējai sapratnei. Apspried ar savu bērnu ikdienas dzīvi, esi ne tikai audzinātājs, bet arī draugs. Palīdzi sajust, ka tu jebkurā brīdī esi gatavs sniegt palīdzību un padomu, izdari tā, lai ģimenes mājoklis būtu bērna cietoksnis, kurā viņu uzklausa un palīdz. Pārliecini bērnu par to, ka tieši viņš ir savas dzīves, savu neveiksmju un panākumu pavēlnieks. Mīlestības atmosfērā un tur, kur bērniem ar vecākiem ir laba saprašanās, izaug "lieli" cilvēki.

Pavadiet vairāk laika kopā

Pat ja tavā ikdienas grafikā ir neiespējami izkarot daudz laika, ko veltīt bērnam, izmanto to mazumiņu maksimāli efektīvi. Lasiet grāmatas, aizejiet uz teātri, atpūtieties dabā – tas viss neticami pozitīvi ietekmē jūsu attiecības un radina bērnu darīt lietderīgas lietas. Ja bērnam pietrūks uzmanības, viņš to sāks meklēt kaut kur citur. Un tad vairs nav nekādu garantiju, ka rezultātā viss būs labi.

Neatgaiņājies no jautājumiem

Pat ja bērns ir uzdevis jautājumu par kādu muļķīgu tēmu, necenties izvairīties no atbildes. Atsevišķu informāciju bērni vēl nav gatavi pieņemt, taču jebkura nepārliecība atbildē traucēs bērna uztverei. Atbildi tieši, bet lakoniski, ja tēma tev nav patīkama.

Nesargā no grūtībām

Tavs kā vecāka uzdevums – sagatavot bērna nenobriedušo un bezrūpīgo apziņu pieaugušo dzīvei. Rūpīgi sargājot no visām problēmām, to neizdosies paveikt. Tuvinieku nāve, problēmas ģimenē, pat banāls atteikums nopirkt "to skaisto rotaļlietu" palīdz personības veidošanās procesā.

Atzīsti savas kļūdas

Kad saproti, ka tev nav bijusi taisnība, piemēram, diskusijā ar dēlu vai meitu, nebaidies atzīties bērnam. Tava autoritāte no tā nemazināsies, bet tieši pretēji – tu to paaugstināsi, godīgi atzīstoties savā neveiksmē.

