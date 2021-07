Zīdainis un bērns smiltīs un svelmē. Vai ģērbt, kā rūpēties, izlaidēt, attīstīt

Saulainais laiks vilina teju vai pārvākties dzīvot jūrā vai ezerā. Šobrīd cilvēki biežāk dodas pie dabas. Kā rūpēties par zīdaiņiem un bērniem šajā laikā? Apģērbt vai laist smiltīs kailu? Tikai zīdīt vai dot ūdeni? Kāda pievienotā vērtība var būt spēlēm smiltīs?

Ir daudz jautājumu, kas nodarbina vecāku prātus svelmē. Varbūt palikt mājās? Vai ir kādas labāks laiks, kad doties ar mazo ārā? Kā pamanīt pazīmes, ja bērns tomēr pārkarsis? Kā apģērbt, lai bērns būtu pasargāts? Kā izmantot smiltis par labu bērna attīstībai, tā ir dabas dota attīstošā un relaksējošā "manta".

Lai vasarīgais laiks kopā ar bērniem būtu drošs un priekpilns, rodam atbildes un šiem un citiem jautājumiem portāla "Cālis" rakstos.

Ar zīdaini pludmales saulē: Droši un veselībai nekaitīgi

Klāt ir vasara un pludmales sezona. Kopā ar vecākiem uz pludmali dodas arī zīdainīši, kuriem peldes jūrā un Latvijas upēs vēl nav piemērotas. Kam pievērst uzmanību un kā pareizi sagatavoties vasaras sezonai un dienai pie ūdens?

Jautājums ekspertam: no kāda vecuma meitenēm pludmalē būtu jāvelk peldkostīms





Foto: Shutterstock

Saulīte jau mūs sākusi lutināt un nav tālu vairs laiks, kad iespējami biežāk gribēsies pagulēt jūrmalā vai pie kādas citas, mazākas ūdenstilpnes. Ja tā ir privāta teritorija, tad katra paša ziņā – baudīt sauli un ūdeni peldtērpos vai kailiem, bet, kas attiecas uz publiskām vietām, tad lieta jau pavisam cita.

Kad meitenēm vajadzētu pirkt pirmo peldkostīmu un cik ilgi var plunčāties tikai biksītēs





Peldsezona ir jau atklāta, un pludmalē tiek izrādīta peldkostīmu mode. Tieši vai netieši viena dāma vēro otru un vēro, kurai peldkostīms ir skaistāks, krāsaināks un stilīgāks. Ātri paiet laiks, kad mazas meitenes izaug par jaunkundzēm, un arī viņām peldkostīmu mode ir aktuāla. Agrā bērnībā meitenes plunčājas biksītēs, vēlāk – peldkostīmā. Jautājums, kurš ir tas brīdis, kad mazai meitenei biksītes vajadzētu nomainīt uz peldkostīmu un līdz kādam vecuma pieklājīgi nēsāt tikai biksītes?

Kā pareizi lietot autiņbiksītes karstā laikā





Foto: Shutterstock

Karstā laikā labāk, ja mazuļa apģērbs ir izmēru par lielu, nekā par mazu. Drēbēm jābūt plānām un brīvām. Sintētiskas un cieši pie dupša pieguļošas bikšeles vēl ciešāk piespiedīs autiņbiksītes un karsēs mazuli, skaidro ģimenes ārste Astrīda Marčenko.

Saulesbrilles bērnam – iespēja izvairīties no redzes bojājumiem





Foto: Shutterstock

Aktuālie dati liecina, ka Latvijā aptuveni 25% bērnu saskaras ar redzes problēmām, tāpēc ir svarīgi rūpēties par redzes veselību jau no agra vecuma. Redzes problēmas izraisa ne vien iedzimtība, bet virkne ikdienišķu ieradumu, tostarp saulesbriļļu nenēsāšana. Bērnu acis ir daudz jūtīgākas nekā pieaugušo, tāpēc īpaši vasaras sezonā, tieši saulesbrilles palīdz būtiski aizsargāt acis no kaitīgā UV starojuma. Plašāk par to, kāpēc bērniem būtu nepieciešams lietot saulesbrilles un kā atrast piemērotākās, stāsta "OptiO" optometriste Karīna Beļikova.

Bērna pirkstiņu nodarbināšanai – idejas rotaļām ar smiltīm





Foto: Shutterstock

Kad tad, ja ne vasarā, – siltās dienas ir īstais laiks, lai izbaudītu rotaļāšanās priekus ne vien piemājas smilšu kastē, bet arī pludmalē pie jūras, kur smiltis ir vissmalkākās. Turklāt bērniem smilšu pārbēršana no vienas saujas otrā var būt arī lielisks veids, kā ar rotaļāšanās palīdzību attīstīt sīko motoriku.

Zīdainis un saules svelme: sadzīvošanas rokasgrāmata

Foto: Shutterstock



Vasara beidzot pa īstam sākusies – ar siltiem, daždien pat karstiem saules stariem. Protams, saulīte ir jābauda, bet saprāta robežās un īpaši piesardzīgiem jābūt zīdaiņu vecuma bērniem, grūtniecēm, veciem cilvēkiem un tiem, kuri sirgst ar kādām hroniskām slimībām. Šoreiz palūkosim, kāda ir sadzīvošana karstai vasarai un zīdainim. Portāla "Cālis" arhīvā ir daudz rakstu par šo tēmu, tādēļ piedāvājam šo informāciju iegūt vienviet.

Bērns pārkarsis saulē: kā to pamanīt un ieteicamā rīcība

Foto: PantherMedia/Scanpix



Par silto laiku priecājamies dažādi – kāds atpūšas siltās pludmales smiltīs, bet cits bauda aktīvo atpūtu. Vasarā, kad daudz laika pavadām ārā, vecākiem ir vērts vēlreiz sev atgādināt, kā pasargāt bērnus no pārkaršanas. Par to, kas jāņem vērā un kā pārkaršanu novērst, stāsta pediatre, "Rimi bērniem" eksperte Sanita Mitenberga.

Kā izvēlēties pareizo saules aizsargkrēmu zīdaiņiem

Foto: Shutterstock



Māmiņa jautā, kā pareizi izvēlēties saules aizsargkrēmu zīdainim un vai tas vispār ir jālieto maziem bērniem?

Nepārkarst un veldzēties – rīcības plāns zīdaiņiem, bērniem un grūtniecēm karstajām dienām

Foto: Shutterstock



Pēc sinoptiķu prognozēm jūnija sākums Latvijā būs tveices pārņemts. Tā kā karstajās dienās jo īpaši jādomā par zīdaiņiem, bērniem un grūtniecēm, kas pakļauti sevišķam riskam, portāls "Cālis" ielūkojās savā padomu vācelītē. Padomrakstos no A līdz Z uzzināsi, kā pasargāt zīdaini no pārkaršanas un priekšnoteikumus pastaigām ar zīdaini tveicīgajā laikā, ko ģērbt bērnam un kā izvēlēties saules aizsargkrēmus, kā arī to, kā sevi pasargāt no karstuma, ja esi grūtniece.

Spēles smiltīs: antistresa līdzeklis bērniem un arī pieaugušajiem

Foto: Shutterstock



Vasara ir laiks, kad lielu daļu laika vecāki cenšas pavadīt svaigā gaisā, piedāvājot bērniem dažādas aktivitātes. Viena no mazuļu iecienītākajām nodarbēm – spēlēšanās smilšu kastē.

