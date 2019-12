Zīdainis vecāku gultā: iespējamie riski un speciālistu ieteikumi

Nakts vidus un raudošs zīdainis. Scenārijs, kuru pieredzējuši teju visi vecāki. Vai šādā situācijā mammai un tētim būtu prātīgi ņemt mazuli sev blakus gultā, un kādiem riskiem, guļot vienā gultā ar vecākiem, tiek pakļauts bērns, skaidro Bērnu klīniskās universitātes speciālisti – psiholoģe Diāna Zande un Latvijas Pediatru asociācijas pārstāve Hedija Čupeca.

Gulēšana vienā gultā ar mazuli ir plaši apspriests un neviennozīmīgi vērtēts jautājums speciālistu lokā, mediju vidē un dažādos sarunu forumos sociālajos tīklos. Jāņem vērā, ka pastāv dažādi kopā gulēšanas veidi – gultas koplietošana un istabas koplietošana. Istabas koplietošana ir tad, kad zīdainis guļ vienā telpā ar vecākiem, bet viņam ir sava gulta, kura ir novietota vecāku guļvietas tuvumā. Savukārt gultas koplietošana ir tad, kad zīdainis guļ vienā gultā ar vecākiem.

Runājot par gulēšanu vienā gultā ar zīdaini, vecāki, kas to piekopj, bieži izceļ kopā gulēšanas pozitīvos aspektus – iespēja 24 stundas diennaktī bērnam nodrošināt tik nepieciešamo tuvību ar vecākiem un psiholoģisko drošību. Tomēr speciālisti norāda, ka šādos gadījumos ļoti svarīgi ir izvērtēt arī iespējamos riskus.

Ja mazulis guļ viņam nepiemērotā gultā, pastāv iespēja, ka viņš no tās var izkrist. Kritieni no dažādām virsmām, tostarp gultām, ir viens no biežākajiem gūto traumu iemesliem zīdaiņiem Latvijā, ko apliecina Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) apkopotā statistika par 2018. gada jūniju. Proti, atlasītajā laika periodā vairāk nekā puse no zīdaiņiem vecumā līdz vienam gadam, kuru traumas saistītas ar kritieniem, bija izkrituši tieši no gultas. Visbiežāk zīdaiņi traumē tieši galvu, kas šinī vecumā ir proporcionāli lielāka un smagāka attiecībā pret pārējo ķermeni. Jāņem vērā, ka minētā statistika apkopo tikai tos gadījumus, kad vecāki vērsušies BKUS pēc palīdzības.

"Visdrošāk bērnam ir gulēt savā gultā, bet vienā istabā ar vecākiem. Gulēšana kopā ar vecākiem ir nedroša, jo pastāv risks bērnam no gultas izkrist, kas vecākiem, iespējams, nešķiet pārāk augsta, un gūt ļoti nopietnas traumas. Sekas ir smagas – tas var būt galvaskausa lūzums vai smadzeņu satricinājums. Lai bērns salauztu galvaskausu, pietiek ar kritienu no 30 centimetru augstas gultas," norāda BKUS speciālisti, iesakot vecākiem ievērot piesardzības pasākumus, domājot par bērnam drošu miegu un vidi. Tāpat speciālisti norāda arī uz nosmakšanas riskiem, kas var rasties, ja nakts laikā, piemēram, sega vai spilvens nejauši pārklāj bērna galvu.

Arī Psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite un piecu bērnu māmiņa Diāna Zande atklāj, ka bērnam ir drošāk atrasties savā guļasvietā: "No drošības viedokļa skatoties, ir svarīgi bērnam atrasties savā gultiņā, nevis vienā gultā ar vecākiem, taču ir dažādi mazuļi – tādi, kuri arī bez īpašiem pieskārieniem var gulēt savā gultā, jo ir emocionāli stabili, viņiem temperamenta aspekts tāds ir. Savukārt ir arī tādi bērni, kuriem ar dienas laikā sniegtiem pieskārieniem nepietiek, viņi ir ļoti nemierīgi, ātri satraucami. Šādiem bērniem, protams, mammas tuvums naktī ir ļoti svarīgs. Taču ir problēma, ka dažreiz vecāki nespēj to izvērtēt, nolasīt bērna vajadzības un radīt atbilstošu apkārtējo gulēšanas vidi."

"Beznosacījuma mīlestība ir svarīgākais, ko vecāki spēj sniegt savam bērnam, lai spētu augt vesels un kļūt par psihoemocionāli veselu personību. Mīlēt savu bērnu nozīmē radīt drošu vidi viņa augšanai un attīstībai. Ir nepieciešams pavisam nedaudz, lai pasargātu bērnu no nelaimes, piemēram, novietot karstas kafijas krūzi bērnam neaizsniedzamā vietā, neļaut bērnam stāvēt pie atvērta loga, pasargāt no kritieniem un nodrošināt veselīgu miegu. Diemžēl statistika par pēkšņas, negaidītas zīdaiņu nāves gadījumiem miegā ir iespaidīga, tādēļ Amerikas Pediatru Akadēmija un Eiropas jaundzimušo aprūpes organizācija ir izveidojusi vadlīnijas, svarīgākos nosacījumus, lai samazinātu pēkšņas nāves gadījumus miegā," skaidro Latvijas Pediatru asociācijas pārstāve Hedija Čupeca.

Lūk, daži no svarīgākajiem nosacījumiem drošam mazuļa miegam!