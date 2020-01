Zīdaiņu ādas problēmas – kas ir jaundzimušo akne un toksiskā eritēma

Kad pasaulē nāk ilgi lolots mazulītis, un jaunie vecāki nu var nododoties pilnvērtīgai jaundzimušā aprūpei, jādomā par daudz un dažādām lietām – barošanu, autiņu mainīšanu, vannošanu. Ir tikai normāli, ka viss vēl ir jauns un nesaprotams, un kādas mazas pumpiņas parādīšanās uz jaundzimušā sejas liek prātot, kas tam varētu būt par iemeslu. Viens no apzīmējumiem, ko dzird no pieredzes bagātākiem vecākiem, kuri dažāda izskata pumpas jau redzējuši, ir jaundzimušo akne.

Tā kā dažādas nekaitīgas izpausmes uz jaundzimušā ādas ir visai bieži sastopamas, konsultējāmies ar Rīgas Dzemdību nama neonataloģi Zigrīdu Tauteri. "Būtībā biežāk novērota toksiskā eritēma, jaundzimušo akne parādās retāk. Izcelsme nav zināma, nav precīzi pierādīts, no kā izsitumi rodas," skaidro Dzemdību nama neonataloģe. Lūk, speciālistes skaidrojums un svarīgākais, kas jāzina par jaundzimušā ādas problēmām – toksisko eritēmu, jaundzimušo un zīdaiņu akni.

Jaundzimušo toksiskā eritēma (Erythema toxicum neonatorum)

Jaundzimušo toksiskā eritēma (JTE) ir visai bieži izplatīta ādas problēma jaundzimušo vidū, kas uz jaundzimušā ādas parādās no otrās līdz piektajai dzīves dienai. Tomēr, kā skaidro neonataloģe Zigrīda Tautere, ir gadījumi, kad JTE parādās arī uzreiz pēc dzimšanas. Toksiskās eritēmas izplatība jaundzimušo vidū mērojamā no 30 līdz pat 70 procentiem, norāda vietne "Healthline".

Izsitumi šajā gadījumā lielākoties ir sārti, neviendabīgi, ar baltu pūtīti "virsotnē". Parasti JTE novērojama uz bērna sejiņas, pieres daļas vai krūšu daļas, tomēr var būt, ka eritēma novērojama arī uz zīdaiņa muguras, rokām, ciskām, dibena daļas, kā arī kakla un zoda. Tie var būt atsevišķi, nelieli plankumiņi pāris milimetru lielumā, kā arī plašāki izsitumu laukumi.

Foto: Shutterstock

Tas ir fizioloģisks jaundzimušo un arī zīdaiņu vecumā no trim nedēļām process. Izsitumu parādīšanās saistīta ar hormonālo stāvokli – to ietekmē jaundzimušā mammas hormonu līmenis, kā arī sviedru dziedzeru un tauku dziedzeru daudzums ādā, poru vēršanās pēc dzimšanas. Šie faktori ietekmē to, vai jaundzimušajam būs toksiskā eritēma. "Tā nav slimība – tas ir robežstāvoklis adaptācijā, neliecina ne par alerģijām, ne par infekcijām, un pats par sevi pāriet," uzsver neonataloģe Zigrīda Tautere.

Jaundzimušo toksiskā eritēma, pie nosacījuma, ka zīdaiņa āda netiek ietekmēta no ārējās vides, pāriet spontāni pati 7–14 dienu laikā. Nav nepieciešama speciāla JTE ārstēšana, kā arī izsitumus nekādā gadījumā nevajag spiest.

Jaundzimušo akne (Acne neonatorum) jeb jaundzimušo pūtītes

Neonataloģe Zigrīda Tautere norāda, ka šis izsitumu veids jaundzimušajiem novērojams krietni retāk nekā toksiskā eritēma vai zīdaiņu akne. Tā jaundzimušajiem var parādīties uzreiz pēc dzimšanas, dažas dienas vai pat dažas nedēļas vēlāk – tipiski gan laikā no divu līdz sešu nedēļu vecumam. Parasti jaundzimušo akne novērojama uz bērna sejas – vaigiem, deguna un pieres, bet ir iespējams, ka tā parādīsies arī uz citām ķermeņa daļām.

Izsitumi atgādina pūtītes, kas uz sejas parādās pusaudžiem pubertātes vecumā, tāpēc arī tos mēdz dēvēt par jaundzimušo akni. Izsitumi ir sīki, iesārti, ar baltiem galiņiem.

Tāpat kā JTE, arī jaundzimušo akni nav nepieciešams īpaši ārstēt – tā spontāni pāriet pati no sevis dažu nedēļu vai pāris mēnešu laikā, līdz bērna trīs līdz četru mēnešu vecumam. Svarīgākais – mazgāt jaundzimušo ar tīru ūdeni vai noslaucīt vietas, kur manāmi izsitumi, ar, piemēram, kumelīšu tējā izmērktu vates gabaliņu. Izsitumus pavisam kategoriski nevajag spiest – tas var radīt iekaisumu!

Jaundzimušo akni bieži jauc ar mazajām, baltajām pūtītēm jeb miliāriju, kas parādās pirmajās dienās pēc dzimšanas – tas ir tauku dziedzeros sakrājies sekrēts, kas arī izzūd pats no sevis. Arī mazās, baltās pūtītes nevajag aiztikt un īpaši kopt.

Foto: Shutterstock





Zīdaiņu akne (Acne infantum)

Zīdaiņu akne izpaužas tāpat, kā jaundzimušo akne, tomēr uz mazuļa ādas parādās vēlāk – pēc sešu nedēļu vecuma, tipiskāk gan sākot no trīs mēnešu vecuma. Viens no iemesliem, kāpēc zīdaiņiem parādās akne, ir tas, ka ādas poras "veras vaļā", bet hormoni funkcionē citādāk, nekā uzreiz pēc piedzimšanas, skaidro neonataloģe. "To bieži jauc ar alerģiskām reakcijām – alerģiskiem ādas iekaisumiem, kas saistīti lielākoties ar mākslīgā piena maisījuma ēdināšanu, kad veidojas alerģiskās diatēzes. Būtībā tas nav savstarpēji saistīts ar alerģiju," norāda Tautere.

Zīdaiņu akne veidojas vairāk uz sejas, kakla, krūšu daļas, un tā var noturēties ilgāku laiku – pat pāris mēnešus. Izsitumi ir komedonu formā (baltiem, melniem galiņiem), sārtas papulas, pustulas un cistas. Tā kā zīdaiņu akne parādās, kad bērns jau spējīgs pats pakasīt niezošās vietas, ir svarīgi to neļaut darīt, jo no zīdaiņu aknes var palikt rētas uz ādas. Tāpat, kā jaundzimušo aknei, arī zīdaiņu aknes gadījumā mazuļa āda jāuztur tīra, jāmazgā vien ar ūdeni.

Ādas kopšana jaundzimušajam un zīdainim, kuram parādījušies izsitumi

"Noteikti nevajadzētu smērēt hormonālās ziedes, kas domātas pieaugušajiem. Vai speciālas ziedes, kas ārstē alerģiskas diatēzes, bez dermatologa vai pediatra konsultācijas. Izsitumi vienkārši jāapstrādā/jāapmazgā ar ūdeni. Ja izsitumi ir mitrojoši, sulojoši, tos var apstrādāt ar viegli dezinficējošu augu tēju, piemēram, kumelīšu," skaidro neonataloģe Zigrīda Tautere.

Jaundzimušo veselības speciāliste arī norāda, ka gadījumā, kad izsitumi uz jaundzimušā ādas veidojas atkal no jauna, var lietot cinka oksīdu saturošas ziedes, kas izsitumus sausina. "Tālākā periodā, kad izsitumi kļūst sausāki, dzīst vai izzūd, tad jālieto ādu mīkstinošas ziedes," stāsta neonataloģe. Tautere gan aicina atcerēties, ka jaundzimušo āda pirmajos mēnešos pēc nākšanas šajā pasaulē vēl tikai "nobriest", tāpēc īpašus medikamentozus līdzekļus t.sk. dažādas ziedes nevajadzētu izmantot pie katras izdevības.

Gadījumā, ja zīdainim jaundzimušo toksiskā eritēma, jaundzimušo akne vai zīdaiņu akne nepāriet ilgstoši, izsitumu paliek vairāk un tie manāmi maina formu, rodas iekaisuma pazīmes (izsitumi atgādina sulojošas brūcītes) vai parādās nieze – jādodas pie pediatra vai bērnu dermatologa, kurš ieteiks tālāko rīcības plānu. Neonataloģe norāda, ka jaundzimušais, protams, neprot sevi pakasīt, tomēr par niezi var liecināt zīdainīša raudas (kuras nav balstītas uz izsalkumu vai citām pamatvajadzībām), nemiers un knosīšanās.

To, ka pumpas uz jaundzimušā ādas nevajag aiztikt, norāda arī mammas portāla "Cālis" foruma diskusijā. Kāda mamma raksta: "Pavisam gluda āda kļuva pēc divarpus mēnešiem, bet tā īpaši izteikti bija tikai pirmo mēnesi vai pusotru. Nedarīju absolūti neko, jo uzskatu, ka nevajag nomocīt ādu ar jebkādiem līdzekļiem, tai skaitā dabiskiem. Ūdens un viss." Citas mammas norāda, ka viņu mazulīšiem akne pārgājusi trīs vai pat piecu mēnešu vecumā, bez īpašas iejaukšanās.