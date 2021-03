Kad mediju telpā dzirdam par kādu nežēlīgu noziegumu, reti kad aizdomājamies par to, ka tā pastrādātājs nav piedzimis ar nodomu darīt ļaunu. Viņš arīdzan reiz bijis zīdainītis, mazulis, kuram paticis rotaļāties smilšu kastē un skraidīt pa peļķēm, arī viņš reiz, iespējams, gājis bērnudārzā un pēc tam skolā. Bet kaut kas ir nogājis greizi. Kaut kas nepareizs viņa audzināšanā? Daudzi bieži nepatikā noklausās kārtējos pārmetumus, ka itin visā, kas notiek bērna dzīvē, vainojami vecāki. Diemžēl, bet vairumā gadījumā tieši tā arī ir. Valsts policija uzsver – lielākajā daļā gadījumu iemesli, kādēļ jaunietis nonācis uz noziedzības takas, meklējami sociālajā dimensijā, tajā, kādos psihoemocionālos apstākļos bērns ģimenē ir audzis.

Par nepilngadīgo izdarītiem noziegumiem pagājušajā gadā, par to, vai un kā Covid-19 pandēmija ietekmējusi bērnu un jauniešu uzvedību, par to, kādēļ neizdodas tik ātri un tādā apmērā, kā vēlētos, šos mazos likumpārkāpējus novirzīt no noziedzības ceļa, portālam "Cālis" stāsta Valsts policijas Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics. Savukārt nodibinājuma "Centrs Dardedze" komunikācijas vadītāja, interešu aizstāve Anda Avena uz tendencēm nepilngadīgo noziedzības datos paraudzīsies no cita skatpunkta – vērtējot gan to, kā pandēmijas ietekmē pieaug aisberga neredzamā daļa, gan to, kā sokas prevencijas darbā ar mazajiem likumpārkāpējiem un kāda loma ir vecākiem atvašu audzināšanā.

Šķietamais noziegumu skaita samazinājums neatspoguļo realitāti?

2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu vērojams reģistrēto nepilngadīgo izdarīto noziedzīgo nodarījumu skaita samazinājums. Pērn kopumā valstī reģistrēti 38 295 noziedzīgi nodarījumi, no tiem 812 (samazinājums, salīdzinot ar 2019. gadu, – 143) izdarīja nepilngadīgas personas. Pārskata periodā samazinājies nepilngadīgo personu skaits, kuras izdarīja noziedzīgus nodarījumus, – 642 (–49). Līdz ar to var šķist, ka viss iet uz labo pusi – visi skaitļi samazinās. Un tomēr tik skaisti viss nav, ja vērtē situāciju nedaudz ilgākā periodā.