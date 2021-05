Iespējams, būsiet redzējuši publikācijas par pacientiem vai ārstiem ārzemēs, kas uzrakstījuši (vai pat ietetovējuši) atteikumu no sevis reanimēšanas, ja šāda reize pienāks. Latvijā savukārt ir nedziedināmi slimi cilvēki, kuri nēsā kabatā papīriņu ar atteikumu no reanimēšanas. Tomēr šobrīd tas patiešām ir tikai aprakstīts papīrs, kam nav juridiska spēka. Aprīlī Saeimā izskatīšanai iesniegts likumprojekts, kas, ja to apstiprinās, dos iespēju cilvēka iepriekš likumiski reģistrētai vēlmei netikt reanimētam tikt ņemtai vērā. Uzreiz uzsvēršu – runa nav par eitanāziju. Turklāt likums neattiecas uz jebkura veida reanimēšanu. Kādām situācijām likuma izmaiņas paredzētas, kā tās realizētu un kādi var būt likuma riski, pētām šajā rakstā.

Neattiecas uz jebkuru reanimēšanu

Jau šobrīd Pacientu tiesību likums atļauj pacientam atteikties no piedāvātās ārstēšanas vai pamest ārstniecības iestādi. Taču situācijās, kad cilvēks nav rīcībspējīgs – vai nu ir bezsamaņā, vai vairs nevar paust savu gribu veselības stāvokļa dēļ (piemēram, viņš nespēj uztvert informāciju, nav lemtspējīgs) –, par viņu likumīgi lemj tuvinieki. Ja nav tuvinieku vai ar tiem nav iespējams sazināties, lēmumu pieņem ārstu konsīlijs. Savukārt, ja kritiskas situācijas dēļ nav iespējams saņemt piekrišanu, konkrētās personas veselības labā var nekavējoties veikt jebkuru medicīniski nepieciešamu darbību.

Jaunās likuma korekcijas varētu pamatā noderēt cilvēkiem, kuri ir nedziedināmi slimi un kuri jau zina, ka varētu pienākt brīdis, kad varētu tikt veikta atdzīvināšana vai dzīvību uzturoša ārstniecība, bet šādā brīdī cilvēks varētu nebūt rīcībspējīgs. Tādēļ viņiem likums dotu iespēju juridiski reģistrēt savu vēlmi šādai nākotnes situācijai, citēju, "atteikties no reanimēšanas vai dzīvību uzturošās ārstniecības (tā sauktās informētās nepiekrišanas), ja viņa nāve nav novēršama vai ja slimība, vecums, negadījums radīs tādus traucējumus, kuru dēļ pacients nespēs patstāvīgi par sevi garīgi vai fiziski parūpēties".