Stāsts no dzīves



Baiba Ziemele stāsta, ka reiz Anglijas dienesti Latvijas vēstniecībai paziņoja par tiesas procesu, kas saistīts ar bērnu izņemšanu no ģimenes. Septiņus gadus vecu zēnu un viņa trīsgadīgo māsiņu aizveda no vecākiem, jo viņi nevarēja nodrošināt bērniem pietiekamu labklājības līmeni.



Kā tika noskaidrots vēlāk, bērnu izņemšanas iemesls bija vardarbība ģimenē. Gandrīz gadu bērnus aprūpēja audžuģimene Anglijā, kamēr kompetentie dienesti gandrīz gadu pētīja situāciju un radus kā potenciālos aprūpētājus. Vienīgā piemērotā izrādījās bērnu vecvecmāmiņa, kura savulaik bija audzinājusi arī bērnu māti (savu mazmeitu).



Gan sociālos dienestus, gan Tieslietu ministriju satrieca fakts, ka vecāki nekā negribēja atzīt, ka bērni būtu cietuši no ģimenes vardarbības. Viņus nepārliecināja pat uz 25 lapām nodrukātie fotoattēli, kuros fiksētas bērnu traumas (zēnam – viss ķermenis, kājas, rokas, galva, pat intīmās vietas). Anglijas dienesti lūdza šīs fotogrāfijas parādīt bērnu vecvecmāmiņai un noskaidrot viņas viedokli – vai viņa piekrīt tiesneša secinājumiem, vai tomēr vecākiem, kuri apgalvo, ka neesot vainīgi.



Vecvecmāmiņa fotogrāfijas aplūkoja ar ļoti smagu sirdi un solījās bērnu vecākus nelaist pat tuvumā. Neraugoties uz to, Anglijas tiesa ņēma vērā arī vecvecmāmiņas vecumu (67 gadi) un apstākļus, ka bērni dzimuši un dzīvojuši Anglijā, tādēļ nolēma, ka bērniem labāk palikt Anglijas nodrošinātajā audžuģimenes aprūpē.