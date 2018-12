10 fakti, kas jāatceras brīžos, kad uzskati – neesmu pietiekami laba mamma

Katras mātes dzīvē pienāk brīdis, kad viņa nonāk pie secinājuma – es neesmu laba mammas saviem bērniem. Iemesli, kas liek sievietei šādi domāt, var būt visdažādākie, sākot no dusmās nesavaldītām emocijām un beidzot ar sajūtu, ka netiec ar visu galā. Lai vai kā, šādos brīžos ir svarīgi atcerēties vairākas lietas, kas palīdzēs aizgaiņāt aplamās domas un beigt sevi šaustīt.

Iespaidojoties no portāla "Keeper of the home", iepazīstinām jūs ar desmit faktiem, kurus ir vērts atcerēties jebkurai sievietei brīžos, kad šķiet – neesmu pietiekami laba māte.

Tavas kļūdas un vājības nav tas, kas tevi raksturo

Pārstāj sevi šaustīt brīžos, kad pieļauj kļūdas vai kārtējā diena beidzas ar asarām acīs. Tu esi lieliska mamma un dari visu iespējamo, lai tavs bērns justos labi. Ikviena māte kaut reizi dzīvē nonāk sarežģītā situācijā vai pieļauj kļūdas, uz kurām viņa atskatās ar nožēlu, taču tas nebūt nenozīmē, ka esi šai lomai nederīga. Dari visu, kas ir nepieciešams, lai justos labāk – palūdz bērna tēvam pieskatīt mazo, kamēr tu vari relaksēties siltā vannā, palasīt savu iemīļoto grāmatu vai vienkārši pabūt ar sevi. Un atceries, iespējams, šī diena bija īsta katastrofa un lika tev justies kā nekam nederīgai mātei, taču rīts gudrāks par vakaru, un rītdien tu jutīsies labāk.

Ir daudz vieglāk noticēt šiem meliem, kad esi nogurusi un ilgstoši atrodies stresa situācijā

Neļauj miega trūkumam un stresam par bērnu ietekmēt savu pašvērtējumu un to, ko tu domā par sevi kā māti. Kad šī maldīgā doma kaut nedaudz sāk piezagties, steigšus centies to apturēt. Šādos brīžos vislabāk ir sev atgādināt to, cik ļoti tev patīk būt mammai. To var darīt, piemēram, atceroties priecīgos brīžus kopā ar bērniem, kad visur skanēja viņu sulīgie smiekli, kas sasildīja tavu sirdi. Lieki noder arī bildes, kas atgādina par kopā piedzīvoto. Gremdēšanās atmiņās tev dos spēku un atgādinās, ka patiesībā esi lieliska mamma.

Ne tikai šī diena, bet viss kopā piedzīvotais, ir tas, kas veido tavus bērnus

Katra dzīvē ik pa laikam ir sliktās dienas, taču to, kādi mēs esam ietekmē ne tikai sliktās, bet arī labās un prieka pilnās dienas. Tāpat ir arī ar bērniem. Šī viena sliktā diena uz kopējā prieka un mīlestības fona izbālē.

Uzskati šīs dienas kā mācību stundu, kas palīdz tev emocionāli augt un kļūt par spēcīgāku, laipnāku, pacietīgāku un mīlošāku māti. Kā zināms, nekļūdās tikai tie, kas neko nedara. Tas attiecas arī uz bērnu audzināšanu. Kļūdīties ir normāli, viss ir atkarīgs no tā, kā tu uz šīm kļūdām skaties – no tām mācies vai tās ignorē.

Tas, ka tu šādi jūties, nozīmē, ka tev rūp

Dažreiz justies vainīgai ir labi, tas liecina, ka tev rūp. Tu vēlies būt laba māte un pārdzīvo brīžus, kad tas neizdodas. Mēģini skatīties uz to no gaišās puses. Tā vietā, lai sevi žēlotu, izmanto negatīvās emocijas, lai pilnveidotos. Padomā par to, kā šī diena varēja izvērties citādāk, kā tu to varēji ietekmēt.

Tāpat par labu var nākt arī aprunāšanās ar bērnu tēvu. Izskaidro savas sajūtas, un kopīgiem spēkiem cenšaties nonākt pie risinājuma, kas liks tev justies labāk. Jūs šobrīd esat viens otra lielākais palīgs un atbalsts. Neaizmirsti to un vajadzības gadījumā atgādini arī bērna tēvam!

Tavas kļūdas kalpo par piemēru bērniem

Vecāki ir bērna spilgtākais piemērs, ne tikai tajā, kā lietas darīt, bet arī tajā, kā tās nedarīt. Tavas kļūdas kalpo bērniem par piemēru. Tāpat ir arī ar nožēlu un pašpārmetumiem, kurus tu izjūti pēc tam. Skatoties uz to, kā tu tiec galā ar sliktu dienu, bērniem radīsies iespaids, kā šādās situācijās rīkoties.

Tāpat tas palīdzēs bērniem ieraudzīt, ka arī vecāki pieļauj kļūdas, šaubās un izjūt pašpārmetumus –viņi nebūt nav perfekti.

Iedoma tavā galvā, ka citas mammas tiek ar saviem bērniem galā daudz veiksmīgāk, ir aplama

Tas, ko tu redzi, satiekot citas mammas vai redzot viņu bildes "Instagram," nebūt neliecina par to, ka viņas ar saviem bērniem tiek galā daudz veiksmīgāk nekā tu. Iespējams, šajā draugu ballītē tavas atvases uzvedas kā mazi briesmonēni, kamēr draugu bērni klusi spēlējas istabas stūri, taču tu nezini, kā viņi uzvedas mājās. Bieži vien sabiedrībā bērni uzvedas citādāk nekā mājās, sevišķi tas attiecas uz kautrīgiem bērniem. Ciemos viņi ir īsti eņģelīši, taču, atgriežoties mājās, rodas sajūta, ka pa ceļam kāds bērnus ir samainījis – viņu uzvedība pilnībā mainās.

Tas pats attiecas arī uz situāciju, kad tev ir sajūta, ka citas mammas daudz labāk spēj apvienot mājas tīrīšanu ar rūpēm par bērniem. Arī šī, visticamāk, nav patiesība. Tu pati zini, ka ir dienas, kad spēj savu mājokli uzturēt kārtībā, taču citas dienas visur ir izmētātas bērnu mantas, un tas ir normāli. Galvenais nav nemitīgi uzturēt māju tīru, bet kad tas, lai tu un tavs bērn tajā justos labi. Ja izmētātās mantas jums netraucē, tad lai viņas tur ir. Kad tev būs brīvs laiks un vēlēšanās, tu tās noliksi atpakaļ vietā.

Foto: Shutterstock

Neviens nav perfekts

Bieži vien jaunās māmiņas bērnu audzināšanā cenšas būt perfektas, taču jau pēc pāris dienām viņām nākas atskārst, ka tas nav iespējams, sevišķi tāpēc, ka tu šos pienākumus pildi pirmo reizi mūžā. Kā tu vari nepieļaut kļūdas, ja to nekad neesi darījusi? Tas ir neiespējami.

Tu nevari būt laba visā

Līdzīgi kā izsenis zināmais fakts, ka neviens nav perfekts, arī tas, ka tu nevari būt laba visā, ir sen zināma patiesībā, kura ik pa laikam aizmirstas. Daudziem cilvēkiem ir neaparakstāma vēlme būt labiem it visā, taču tas diemžēl nav iespējams. Ikvienam no mums ir lietas, kas padodas labāk, un lietas, kuras mums labāk nevajadzētu darīt. Koncentrējies vairāk uz to, kas tev padodas tā vietā, lai centos būs laba it visā. Iespējams, tu daudz labāk par bērna tēvu spēj mazo iemidzināt, bet viņš savukārt izceļas ar izveicīgiem manevriem, vannojot mazuli. Sadaliet pienākumus bērnu aprūpē, balstoties uz to, kas katram no jums labāk padodas, un ne tikai tu jutīsies daudz pārliecināta par savām mātes spējām, bet arī bērna tēva pašapziņa uzlabosies.

Nesalīdzini sevi ar citiem

Nepārmet sev to, ka tu jūties slikti un emocionāli nespēj tik galā ar situāciju! Šis brīdis tavā dzīvē ir patiesi grūts, un nesalīdzini sevi ar citām māmiņām. Ja tev ir grūti, tad tev ir grūti vienalga, vai citām tavas problēmas šķiet kā spļāviens jūrā, salīdzinot ar to, kam viņas iet cauri.

Brīdis, kad tu beigsi salīdzināt sevi ar citām mātēm, palīdzēs tev tikt vaļā no nemitīgās sevis šaustīšanas un domas, ka neesi pietiekoši laba. Iespējams, uz brīdi beidz sekot stilīgajām "Instagram" mammām, kuras savā profilā publicē perfektās bildes ar bērniem, radot iespaidu, ka katra diena viņu dzīvē paiet ar smaidu un bez grūtībām. Ja šis nelīdz, tad atrodi citu veidu, kā beigt sevi salīdzināt ar citiem.

Atceries, ka būt par māti ir liels upuris: tu bērnam atdod sevi visu – savus sapņus, mērķus, laiku un mīlestību. Dažreiz tu viņam atdot tik daudz sava laika un mīlestības, ka tās vairs nepietiek ne tev pašai, ne tavam mīļotajam vīrietim.

Par to, ko nozīmē rūpēties par sevi, vari lasīt šeit, kur to sarunā ar portālu "Cālis" stāsta ģimenes psiholoģijas centra "Līna" radītāja un vadītāja, psiholoģe, psihoterapijas speciāliste Vita Kalniņa, kura pati ir mamma četriem bērniem – 20, 17 un deviņus gadus vecām meitām un sešus gadus vecam dēlam.

Dažreiz vajag vienkārši atpūsties. Viss cits var pagaidīt

Dažkārt vienīgais, kas var noņemt dienas laikā sakrāto nogurumu, stresu un nepatiku pret sevi, ir miegs. Netīrie trauki, neizmazgātās grīdas vai citas lietas, ko parasti dari pēc tam, kad bērns ir aizmidzis, var pagaidīt. Rīt būs jauna diena, un stunda vai pat pusstunda papildus miega tev dos lielāku enerģiju un vēlmi no rīta celties un sākt jaunu dienu.