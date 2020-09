10 iemesli, kāpēc laulībā iezogas aizvainojums

Ja kāds mēģina iestāstīt, ka viņa attiecībās iztiek bez konfliktiem, visdrīzāk, viņš melo. Ir teju neiespējami atrast ideālus cilvēkus, ideālas attiecības un laulības, tāpēc neizbēgami ir situācijas, kad šķiet – dzīvesbiedrs rīkojies nepareizi. Un kad šo sāpi regulāri paslēpjam zem paklāja, negatīvās sajūtas tikai vairojas, kļūstot par neatšķetināmu aizvainojuma kamolu.

Aizvainojumu nav grūti pamanīt. Tas var izpausties īsās un aprautās sarunās, pēkšņos pieskārienu zudumos, nemitīgā garastāvokļa lejupslīdē. Iedvesmojoties no "Woman's Day" ekspertiem, pastāstīsim, kur aizvainojumam visbiežāk aug kājas.

Sajūta, ka dod vairāk



Attiecību eksperti norāda, ka nereti problēmas meklējamas šķietami nevienlīdzīgā lomu sadalē. Citiem vārdiem sakot – partnerim šķiet, ka viņš kopdzīves labā dara un dod daudz vairāk, nekā saņem pretī. Šī sajūta var tikt attiecināma gan uz mājasdarbu sadali, gan finanšu un bērnu jautājumiem. Tas var izpausties šādās frāzēs: "Es vienmēr cenšos tevi kaut kur aizvest vai izdomāt interesantu plānu, bet tu nekad neizskaties ieinteresēta." Aizvainojums rodas klasiskās problēmas dēļ – pie vainas ir cilvēcīgas sarunāšanās trūkums, kurā kā uz paplātes tiek izliktas patiesās sajūtas.

Seksa trūkums

Nenoliedzami, šis ir delikāts jautājums. Nogurums, pienākumi, bērni, stress – viss iepriekš minētais ietekmē intīmās tuvības regulāru atlikšanu, taču partneris to var uztvert kā nevēlēšanos būt ar viņu kopā. Dienu no dienas kaudzītē krājas aizvainojums, jo partneris jūtas atraidīts un nenovērtēts. Ja patiesi seksuālās tuvības mainīgās regularitātes iemesls nav meklējams velkmes zudumā, par to noteikti ir skaļi jārunā.

Tomēr bieži vien atteikšanās no seksa tiek izmantota kā sods. Daudzi uzskata, ka, atsakoties mīlēties, ķircinot un pēdējā brīdī tomēr pārdomājot, partneris būs gatavs izpildīt jebkuru viņu vēlmi, lai tikai pēc iespējas ātrāk mestos palagos. Iespējams, reizēm tas var nostrādāt, taču lielos vilcienos to sauc par šantāžu, kas ar laiku savstarpējo plaisu padara vēl lielāku.

Negodīga konfliktu risināšana



Laimīgi pāri nevis strīdas mazāk, bet vienkārši dara to gudrāk, cenšoties fokusēties uz savām sajūtām un vajadzībām tā vietā, lai ar pirkstu rādītu uz laulāto draugu un padarītu par vainīgo. Kā konstatēts šajā pētījumā, sievas parasti ir pirmās, kas sasāpējušos tematu izliek kopīgai apspriešanai, savukārt vīrieši pie pirmā sarkanā karoga, ka saruna pārvēršas strīdā, cenšas no tās "atkratīties". Šādām situācijām atkārtojoties, sievietes jau sarunas sākumā nosaka negatīvu toni, padarot situāciju vēl sliktāku. Par ikdienu kļūst "Mēs tevis dēļ nokavēsim" un "Tu esi tik neveikls!", kā rezultātā partnerī ieslēdzas aizsardzības mehānisms.

Ieteicams variants ir izvairīties no pārāk vispārīgiem izteikumiem. Pēc iespējas vairāk runā pirmajā personā, sakot: "Kad aizmirsi manas mammas dzimšanas dienu, es jutos vīlusies. Es būtu gribējusi, lai atceries bez atgādināšanas."

Apiešanās kā ar bērnu



Vēl laulībā aizvainojuma saknes meklējamas sevis stādīšana uz augstākā podesta, partneri atstājot kaut kur pie kājām. Tas liek laulātajam draugam justies nenovērtētam un savā ziņā arī likt apšaubīt savas prasmes un vērtību. Partneri nedrīkst turēt pavadiņā un grozīt, kā pašam ienāk prātā, jo šāda aizvainojuma radītās rētas dzīst ļoti ilgi.

"Nepiederošu" cilvēku iesaistīšana



Nevar noliegt, ka draugi un radi ir tuvākie cilvēki, kas mums dzīvē doti, tomēr – kad runa ir par laulības dzīvi, viņi pieskaitāmi nepiederošām personām. Tev var šķist, ka pavisam nevainīgi pasūdzies mammai vai draudzenei par vīra vai sievas neizdarību, taču mīļotais cilvēks to var tik mierīgi neuztvert. Šādā veidā tu pamazām griez jūsu attiecību uzticības lenti, tādējādi apdraudot laulības burbuli. Partneris var justies gan sāpināts, gan arī apkaunots citu acīs, tāpēc – ja tev ir sirds pilna un tiešām vajag ar kādu to izrunāt, rūpīgi pārdomā, kam uztici tik intīmas savas dzīves detaļas.

Sīkumu nenovērtēšana



Eksperti norāda, ka mazo un šķietami nesvarīgo lietu novērtējumam ir milzīgs spēks – jo īpaši situācijās, kad partneris to nemaz negaida un neprasa. Tāpat tiek uzsvērts fakts, ka vīrieši bieži vien mēdz būt vairāk orientēti uz darbiem, runāšanu atstājot sieviešu ziņā. Tāpēc, ja vīrs izņem no trauku mašīnas šķīvjus vai bez vaicāšanas pagatavo brokastis, kas parasti ir sievas ziņā, nereti tas ir veids, kā viņš cenšas likt noprast – tu man esi svarīga. Speciālisti iesaka pievērst uzmanību sīkumiem, kā arī likt partnerim saprast, ka viņa veikums ir pamanīts un novērtēts.

Mēģinājumi izmainīt



Ikviens cilvēks var mainīties, taču daudz veselīgāk ir skatīties uz to, ko varam mainīt mēs paši, partnera rīcību atstājot viņa kompetencē. Neskatoties uz to, daudzi tomēr vēl aizvien pirmo dienu pēc kāzām sauc par pirmo dienu ceļā uz vīra/sievas jauno un uzlaboto dzīvi. Nenoliedzami, jo ilgāk cilvēki dzīvo kopā, jo līdzīgāki kļūst, piemēram, uz labo pusi maina savus ēšanas vai miega paradumus, taču par visām varītēm jācenšas izvairīties no vides, kurā partneris nevar justies kā viņš pats.

Vienpersoniski lēmumi

Kā skaidrots pētījumā, finansiālais aspekts ir galvenais strīdu iemesls teju visās attiecībās – arī tajās, kurās par naudas trūkumu nebūtu jāsūdzas. Bieži vien nauda tiek pielīdzināta varai, un tieši varas sadalījums harmoniskās attiecībās ir no svara. Vienalga, vai plāno pirkt veļasmašīnu vai rezervēt ekskursiju pa Latviju – partnerim jādod iespēja izteikt arī savu viedokli. Tas pats princips attiecināms arī uz lēmumiem par kopīgi pavadītu brīvo laiku, piemēram, vai aicināsiet kaimiņus šodien ciemos vai laulātais draugs tomēr grib vienatnē pavadīt mierīgu vakaru pie televizora.

Lai gan varētu šķist, ka daudz vieglāk ir lūgt piedošanu, nevis prasīt atļauju, šāda loģika uzskatāma par ačgārnu. No aizvainojuma neizbēgt!

Norādījumi par bērnu audzināšanu



Bieži vien vecākiem atšķiras bērnu audzināšanas principi, bet, kura piegājiens ir labāks, – par to vēl zinātnieki varētu pastrīdēties. Kad runa ir par bērniem, vecāki mēdz kļūt ļoti kategoriski, redzot lietas baltā un melnā krāsā, taču der atcerēties, ka pasaulē nav vienas vienīgās taisnības. Ļoti iespējams, arī tavam partnerim ir vīzija, ko vēlētos savā bērnā ieaudzināt un kādas prasmes ar attiecīgajiem paņēmieniem attīstīt. Atceries, katrs aizgūst piemēru no savas bērnības, un, ja reiz šo cilvēku apprecēji, tad viņa vecākiem ir izdevies uzaudzināt labu un krietnu cilvēku.

Tūlītēja piedošana pēc atvainošanās



Nevar noliegt, ka vārdam "piedod" ir neizsakāmi liels spēks, taču mūsdienās daudzi cilvēki to novalkājuši. "Piedod" tiek mests pa labi un pa kreisi, saglabājot simtprocentīgu apziņu, ka mazais vārdiņš izglābs no visām ķibelēm, jo – ja jau es atvainojos, tad man tūlīt ir arī jāpiedod!

Tik vienkārši gan viss dzīvē nav. Nav šaubu, ka atvainošanās spēj pazemināt konfliktu toni, taču ne vienmēr ar to pietiek. Lai izpelnītos piedošanu, liela nozīme jāpiešķir tam, kas tieši partneri tik ļoti sarūgtināja. Eksperti norāda, ka svarīgi skaidri un gaiši laulātajam draugam likt saprast, par ko atvainojies, uzņemties pilnīgu atbildību par izdarīto, konstatēt, kas tieši partneri tik ļoti sāpināja, kā arī noskaidrot, ko tu varētu darīt lietas labā.