12 grāmatas, ko lasīt priekšā bērniem un sev

Bērni ir tā auditorija, kuri mēdz pieprasīt vienu vai otru grāmatu lasīt atkārtoti, tādēļ svarīgi izvēlēties grāmatas, kas negarlaiko un aizrauj arī pašu lasītāju. Esmu mamma ar ceturtdaļgadsimta pieredzi bērnkopībā un grāmatu priekšā lasīšanā. Laikā, kad piedzima pirmais dēls, visu viņa ikmēneša pabalstu (ja nemaldos, tie bija astoņi lati) iztērēju grāmatās. Tās iegādājos un lasīju priekšā vēl tad, kad viņš gulēja šūpulī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jaunākajam brālim un māsai ir vērā ņemama bibliotēka mantojumā no lielā brāļa, bet es atkal tērēju bērnu grāmatām, jo nevaru nepirkt! Pašlaik esmu lasītāja trīs ar pusi gadus vecajam dēlam un pusotrgadīgajai meitai. Dēls ir varens klausītājs un atsaucīga publika, bet meitai aktuāli visās grāmatās atrast pazīstamas un mīļas lietas – kaķus, vardes un auto.

Viens no kritērijiem, kas jāiztur grāmatai, ir tas, lai to interesanti lasīt būtu man pašai.

Izlasē apkopotas grāmatas, kas būs laba dāvana Ziemassvētkos, jo ir pieejamas grāmatnīcās.

Izzinošās grāmatas

Šīs grāmatas ir īsti vecāku palīgi , jo gandrīz uz katru – kāpēc? – tur var atrast atbildi!

Kad es izaugšu liels, es būšu...

Alla Hutničenko, Jūlija Kolomojeca "Neparastās profesijas", izdevniecība "Baltais valis"





"Kad es izaugšu liels, es būšu...," tā esam teikuši paši, tā saka mūsu bērni, un šī ir grāmata, kas palīdzēs papildināt tik ierastos kosmonautus, pārdevējus un princeses ar tādām profesijām kā, piemēram, florists, tēju degustators, Ziemassvētku rotājumu izgatavotājs, kinologs, surdotulks un pandu samīļotājs jeb vetārsts.

Un, nenoliedzami, arī vecāki izglītojas. Piemēram, vai zināji, ka pandām tiek pasniegts bambusa pīrāgs? Un, ka floristiem ir speciāla ierīce, kas noņem ērkšķus? Es nē!

Rēķinieties, ka pēc šīs grāmatas lasīšanas nāksies izspēlēt lomu spēles, un nekad nevar zināt, vai būsi biškopis, kinologs vai arhitekts.

Vai rūķi eksistē?

Rīns Portvlīts un Vils Heigens "Rūķi. Lielā enciklopēdija", izdevniecība "Zvaigzne ABC"





Pasaulē šī grāmata tipogrāfijā nokļuva manā dzimšanas gadā, Latvijas lasītāji to iepazina pirms teju 20 gadiem, bet atkārtoti tā tika pārizdota pirms pāris gadiem. Un, labi, ka tā, jo vecākā dēla grāmata bija nolasīta driskās, tādēļ jaunākais dabūja savu.

Lasot šo enciklopēdiju, rūķiem var sākt ticēt arī vecāki. Visi fakti par rūķiem tiek pasniegti ar tik rotaļīgu nopietnību, ka neticēt ir grūti.

Kāpēc nevar redzēt rūķu pēdas mežā? Jo viņi skrien ļoti ātri un piedevām vēl uzsukā samīdītās sūnas!

Sīki un smalki ir aprakstīti rūķu paradumi (mans dēls ir absolūtā sajūsmā par rūķu sasveicināšanos, paberzējoties deguniem), slimības, dzīvesvieta, rūķu mājas arhitektūra. Smalki aprakstīti arī mežā sastopamie zvēri, koki un augi. Pēc grāmatas izlasīšanas pārgājiens uz mežu kļuvis vēl aizraujošāks.

Vienkārši par svarīgo

Keitīja Deinsa ""Kas ir vīrusi?", izdevniecība "Zvaigsne ABC"





"Must have" grāmata šim pandēmijas laikam, lai gan noderēs arī citos laikos. Vienkārši, saprotami un ar ilustrācijām pastāstīts, kas tie vīrusi tādi ir, kāpēc mazgāt rokas, kā uzveikt vīrusus, kurš no tiem visbriesmīgākais, un, galu galā, cik bīstams katrs ir un kā izskatās. Katrs jautājums uzrakstīts uz lodziņa, ko atverot tiek iegūta atbilde.

Neliegšos, ka dažus faktus uzzināju no jauna, bet dažus beidzot pa īstam sapratu, lai arī par šo tēmu biju dzirdējusi informāciju medijos.

Mans kā vecāka ieguvums – roku mazgāšana kļuvusi pašsaprotama un iešana pēc potes kļuvusi kā aizraujoša spēle, jo jādodas taču uzveikt ļaunais vīruss!

Grāmata kā rotaļa

Grāmatas, kas rosina iztēli vairāk nekā citas radinieces plauktā, liek vecākiem būt radošiem un iesaistīties rotaļās ar nezināmu noslēgumu.

Izlasi! Ja vari!

Dāvids Sundīns "Grāmata, kas negribēja, ka to lasa", izdevniecība "Zvaigzne ABC"





Visvairāk gribas to, ko nedrīkst, vai ne? To, kas aizliegts, to, kas stāv visaugstākā plauktā! Lūk, grāmata, kas negrib, lai to lasa, un izdomā dažnedažādus trikus, lai tas notiktu (pēkšņi no lapaspusēm pazūd visi R burti, pēkšņi grāmatas atvērums pārvēršas par auto stūri). Taču ar vecāku palīdzību beigu beigās izdodas to izlasīt. Brīdī, kad grāmata tiek atvērta, un līdz tās aizvēršanai, tiek izspēlētas trillera cienīgas epizodes un vēders raustās krampjos no smiešanās, bet klausītājs lasītājam sauc : "Vēl! Vēl!"

Tiesa, grāmatas lasīšana prasa vecāku nedalītu iesaisti un fantāziju.

Grāmata tūkstošveide

Žozē Žorži Letrija "Ja es būtu grāmata", izdevniecība "Liels un mazs"





Vai zini, ka grāmatu var ne tikai lasīt, bet to var iesaistīt rotaļās? Grāmata var kļūt par tuneli, zirgu, enkuru, lidmašīnu, laternu. Tā var būt pūķis, tā var būt puķe – viss atkarīgs, kā uz to paskatās un kā grāmatu noliek – guļus, stāvus, atvērtu vai aizvērtu.

Grāmatas autors dod dažādus variantus, tādējādi rosinot lasītājus izdomāt savu. Izrādās, ka grāmata var būt jebkas. Vismaz tā domā mans dēls, un es sliecos viņam piekrist.

Lasām-pētāmgrāmatas

Grāmatas jebkuram diennakts laikam. Lasāmas, pētāmas un vairākkārt pārlasāmas iecienītākajās vietās.

Igauņu vilka Ziemassvētki

Ilmārs Tomusks "Vilka draugi", izdevniecība "Zvaigzne ABC"





Kaimiņu igauņu sarakstītā grāmata par meža dzīvi atbruņo lasītājus ar savu sirsnību, skaistām ilustrācijām un vienkāršu stāstu par draudzību un to, ka draugus iepazīst nelaimē.

Stāsts norisinās Ziemassvētku laikā, kad visi meža zvēri gatavojas svētkiem. Starp citu, ļoti pateicīgs materiāls mazai ludziņai, ko izspēlēt pie eglītes.

Ziemassvētku noskaņu uzjundījoša grāmata, vislabāk lasīt ar piparkūku rokās.

Kaķu faniem

Inese Zandere "Kaķis uz klavierēm", izdevniecība "Liels un mazs"





Kaķi ir ne tikai interneta zvaigznes, mani novērojami liecina, ka tie ļoti patīk maziem bērniem – vismaz manējiem noteikti – pamanot tos uz ielas, pastaiga tiek pārtraukta, ieraugot grāmatā, atskan sajūsmas spiedzieni un: "Ņau!"

Šī grāmata ir bērnu sapņu piepildījums – katrā lappusē pa kaķim – tik skaisti un dažādi, Anitas Paegles rokrakstā. Un vēl bonusā Ineses Zanderes dzejoļi, kas paši ielien galvā, un bērns tos skaita pirms vēl Ziemassvētku egle ienesta mājās.

Ja esi Āgenskalna iedzīvotājs, varēsi sajūsmā iespiegties, atpazīstot savu ielu vai Āgenskalna objektus.

Mana apņemšanās ir šogad, līdzi ņemot grāmatu, izstaigāt tās Āgenskalna vietas, kas redzamas grāmatā.

Pirmā ģeogrāfijas stunda

Zigners Ingo "Mazais pūķis Kokosrieksts ceļo apkārt pasaulei", Jāņa Rozes apgāds





Koša un notikumiem bagāta grāmata, kas ļauj sekot līdzi pūķīša gaitām. Te netrūkst ne piedzīvojumu, nedz cīņa par labo un ļauno. Ar šīs grāmatas palīdzību var ceļot līdzi pūķim gan uz Itāliju, gan Franciju, tikt pat līdz Ķīnai un Amerikai. Sava veida pirmā ģeogrāfijas stunda, jo pēc izlasīšanas dēlam rodas jautājumi par dažādām valstīm, par ēdieniem, cilvēkiem, paradumiem. Savukārt mamma var pasapņot par ceļošanu.

Brīdinājums – Zigners Ingo ir sarakstījis vairākas grāmatas par pūķīša piedzīvojumiem, latviski pieejamas padsmit grāmatas, un varu apsolīt, ka mazais lasītājs noteikti gribēs vēl. Īpaši, ja par citām grāmatām tiek vēstīts beigu lappusēs.

Cik vilkus tu redzi?

Roka Karolīna, Mabīrs Greguārs "Vilku skola", izdevniecība "Latvijas mediji"





Grāmatas lielāko daļu aizņem ilustrācijas, teksts ir īss, bet pamācošs – par vilcēnu, kurš ļoti gribēja iet skolā, kopā ar citiem meža zvēriem, nevis mācīties par huligānu vilku skolā.

Ilustrācijas ir daudzslāņainas, katru reizi tās skatoties, atklājas jauna pērle.

Piemēram, uz tāfeles stūra uzrakstīts vārds "kaka" (divas zilbes, bet bērns ir tajā vecumā, ka nebeidz vien par to ķiķināt) vai izkliegts apvainojums "Tavs tēvs ir veģetārietis" (tas vairāk liek ķiķināt mammai, bet bērnam uzzināt, kas tad tas veģetārietis tāds ir).

Grāmata lieliski noder dažādiem uzdevumiem, piemēram, atrast lapā vilku svītrainā kreklā vai vilku ar bungām.

Komiksi, kas iemāca lasīt

Anuka Rikāra "Anna un Froga", izdevniecība "Liels un mazs"





Mans vecākais dēls iemācījās lasīt, pateicoties komiksiem, jo man vienā brīdī apnika tos lasīt, bet viņš gribēja zināt, kas tur rakstīts.

Ceru uz tādiem pašiem panākumiem arī jaunākajiem bērniem. Pagaidām komiksu grāmata par Annu un viņas draudzeni vardi Frogu tiek lasīta kopā. Jaunākajam dēlam šobrīd aktuāli ir jautājumi "Ko viņš saka?" un "Ko viņš domā?". Tos viņš uzdod par jebkurā grāmatā redzamo attēlu (Ko domā galds? Ko saka zaķis? Ko saka mākonis?). Šī grāmata abus jautājumus apmierina, man pat nav nekas jāizdomā, jo viss ir uzrakstīts.

Guļamgrāmatas

Nē, šīs grāmatas nesola aizmigšanu pāris minūtēs, bet jauku vakara rituālu gan!

Gulētiešanas inspektors

Van den Berga Estere "Aijā žūžū, kukainīši!", izdevniecība "Latvijas mediji"





Perfekta gulētiešanas grāmata, kur galvenais varonis ir mārīte Kriksis – superaģents, slepenais gulētiešanas inspektors, kurš dodas uz kukaiņu viesnīcu, lai pārbaudītu vai visi ievēro miega rituālus. Labs iemesls, lai pārrunātu bērna paradumus un rosinātu izdarīt, ja kaut kas no grāmatā minētā (piemēram, ja zobu tīrīšana) piemirsies.

Lasīt arī pēc bērnu iemidzināšanas

Dž. K. Roulinga "Ziemassvētku cūks", izdevniecība "Zvaigzne ABC"





Ja esi Potera (tātad arī Roulingas) fans, grāmatai jābūt tavā grāmatplauktā. Pat tad, ja bērni vēl nav sasnieguši Potera vecumu. Pat tad, ja viņi Potera vecumu ir pārauguši. Kopā ar vecāko dēlu esam lasījuši Potera grāmatas, un es gribēju izlasīt arī jaunāko Roulingas veikumu, jo šī dāma māk izvēlēties vārdus un savirpināt sižetu tā, ka nevar ne atrauties.

Grāmatu iesaku lasīt priekšā ļoti nogurušiem bērniem, tad viņi aizmieg ātri, bet pati varu izslēgt sev skaņu un lasīt tālāk, lai uzzinātu, kas notiks ar To cūku un ko darīs Ziemassvētku cūks.

Ļoti sirsnīga grāmata, un var noderēt kā rokasgrāmata, ja jārunā ar bērnu par zaudējumiem un šķiršanos.