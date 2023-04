Sestdien, 15. aprīlī, kinoteātrī "K Suns" visu dienu bez maksas demonstrēs animācijas filmas. Tiks izrādītas sešas dažādas programmas, kurās iekļautas gan filmas bērniem, gan pieaugušajiem, un pasākumu organizē godalgotais Latvijas animācijas filmu režisors Vladimirs Leščovs.

"Neskatoties uz strauji augošo interesi par animācijas kino, Latvijā – atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas – joprojām nav animācijas filmu festivāla. Lai izpētītu iespējas veidot starptautisku animācijas festivālu, kā arī uzzinātu, cik liela interese Latvijā ir par autoranimāciju, nolēmu organizēt vienas dienas pasākumu, kura mērķis būtu gan atbalstīt Ukrainā no Krievijas agresijas cietušos cilvēkus, gan iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar jaunākajām animācijas īsfilmām no visas pasaules, kas izrādītas nozīmīgos animācijas filmu festivālos.

Uz manu lūgumu atbalstīt Animācijas dienu uzreiz atsaucās Holandes animācijas festivāla līdzdibinātājs un tā ilggadējais direktors Gerbens Šermers, festivāli Otavā, Ansī, Kiprā un Igaunijā, kā arī mani kolēģi un draugi Ukrainā", par ieceri organizēt Animācijas dienu atklāj Latvijas animācijas filmu režisors Vladimirs Leščovs, kura filmas izrādītas un godalgotas pasaules nozīmīgākajos animācijas filmu festivālos Francijā, Japānā, Vācijā, Spānijā, Lielbritānijā, Austrālijā, ASV, Brazīlijā, Kanādā un citās valstīs.

Animācijas dienā kinoteātrī "K Suns" no pulksten 11 līdz vēlam vakaram bez maksas izrādīs sešas programmas, kurās iekļauti darbi no Ansī (Francija), "Countryside Animafest" (Kipra), Tallinas, Otavas (Kanāda) animācijas filmu festivāliem. Jaunākās igauņu animācijas filmu programmas kurators ir Tallinā notiekošā Starptautiskā animācijas filmu festivāla "Animist" radošais direktors un animācijas filmu režisors Prīts Tenders, pieredzējušais daudzu animācijas festivālu kurators un mūsdienu mākslas cienītājs Gerbens Šermers nokomplektējis programmu "Cilvēku attiecības", un viena programma veltīta Ukrainas animācijai, aptverot laika posmu no 2002. līdz 2021. gadam.

Ar visu filmu programmu var iepazīties šeit. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc brīvbiļetes uz seansiem varēs izņemt kinoteātra "K Suns" mājaslapā "Kinogalerija.lv". Animācijas dienas apmeklētāji laipni aicināti ziedot Ukrainas bērniem, kas cietuši no Krievijas agresijas.

Pasākumu organizē animācijas filmu studija "Lunohod" un atbalsta Rīgas Starptautiskais īsfilmu filmu festivāls "2ANNAS", kas šogad norisinās no 7. līdz 13. aprīlim.