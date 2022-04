15 fotogrāfi rada multimediālu izstādi 'Neredzamās dzīves' par cilvēku ar redzes traucējumiem ikdienu

Lai plašākai sabiedrībai atklātu realitāti, ar kuru ikdienā saskaras cilvēki ar funkcionāliem redzes traucējumiem, 15 fotogrāfi no Latvijas, Serbijas un Melnkalnes sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāvjiem Cēsīs radījuši unikālu, multimediālu izstādi "Neredzamās dzīves".

Tā no 7. aprīļa ir pieejama tirdzniecības centra "Origo" jaunās ēkas 2. stāvā. Izstādē iekļautās fotogrāfijas papildina īpaši sagatavoti audio komentāri, savukārt norises vieta izvēlēta apzināti – "Origo" jaunā ēka ir saņēmusi Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "Sustento" atzinumu par vides pieejamību cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem. Izstādi producē Ruckas mākslas fonds.

Ruckas mākslas fonda veidotā multimediālā izstāde "Neredzamās dzīves" vēsta par Cēsīs dzīvojošiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem un viņu pieredzēm. Cēsīs neredzīgo kopiena pastāv jau vairākas desmitgades, un savulaik kopienas vajadzībām pilsētā izveidots labiekārtots pilsētas kvartāls ar rūpnīcu, dzīvojamām ēkām un atpūtas vietām.

Izstāde, kurai darbus veidojuši 15 fotogrāfi no Latvijas, Serbijas un Melnkalnes, caur fotokameras aci atklāj tās pārstāvju ikdienu un ļauj ar dokumentāliem, metaforiskiem un poētiskiem paņēmieniem pietuvoties viņu dzīvēm. Izstādi papildina skaņu celiņš – fotogrāfijās redzamo personu iemīļotie skaņu ieraksti un fragmenti no intervijām.

"Cilvēku ar redzes traucējumiem dzīves vistiešākajā veidā ir neredzamas. Tās ne vienmēr norit tumsā, jo tikai daļa kopienas ir pilnībā neredzīga. Daļa vājredzīgo sadzīvo ar dažādu pakāpju redzes traucējumiem, citi apkārtējo var uztvert specifiskos redzes leņķos un attālumos, arī izšķirt gaismas, apjomus vai krāsas. Redzes traucējumi ir individuāli, tāpat kā personu ikdienas un kolorītās dzīves. Neredzamas tās ir "redzīgajai" sabiedrībai, jo norisinās "prom no acīm" – šaurā, noslēgtā vidē", izstādes varoņu realitāti raksturo izstādes kuratore Līga Lindenbauma.

Izstāde apskatāma bez maksas līdz 2022. gada 5. jūnijam. Tā ir pieejama cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību grūtībām. Izstāde tapusi Radošās Eiropas programmas "Kultūra" finansētā projektā "Neredzamās dzīves", ko īsteno Ruckas mākslas fonds sadarbībā ar biedrību "Kulturanova" (Serbija) un biedrību "Art365" (Melnkalne).

Izstādes norisi līdzfinansē Sabiedrības integrācijas fonds un Latvijas Republikas Kultūras ministrija, atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds no mērķprogrammas ""Kultūr/elpa" finansējuma.

Izstādei darbus veidojuši fotogrāfi Boriss Abramovičs (Boris Abramović, RS), Elīne Buka (LV), Irēna Čučkoviča (Irena Čučković, RS), Aleksandra Drečuna (Aleksandra Drečun, ME), Paulis Jakušonoks (LV), Sāra Kecmana (Sara Kecman, RS), Stefans Kosanovičs (Stefan Kosanović, RS), Monta Krūze (LV), Duško Miljaničs (Duško Miljanić, ME), Ana Mitroviča (Ana Mitrović, ME), Darko Sretiks (Darko Sretic, RS), Eva Strazdiņa (LV), Nada Vojinoviča (Nada Vojinović, ME), Nicole Lee Zvaigzne (LV), Milošs Zvicers (Miloš Zvicer, ME), Izstādes kuratore – Līga Lindenbauma.