16. janvāris – gada depresīvākā diena. Kur meklēt gaismas stariņus

Pēc ģimeniskajiem Ziemassvētkiem un lustīgajām Jaungada svinībām nāk janvāris – nereti tumšs, auksts un drūms, un 16. janvāris ir šī gada diena, kad skumjas varētu pat būt izskaidrojams. Kāpēc? Jo klāt gada depresīvākā diena.

Par "Blue Monday" jeb "Zilo pirmdienu" pasaule pirmo reizi izdzirdēja 2004. gadā, raksta "Live Science". Gada depresīvākās dienas "kokteilī" parasti tiek samesta kaudzīte ne to priecīgāko lietu, piemēram, slikti laikapstākļi, pēcsvētku klusums, jostasvietas savilkšana pēc pamatīgās patērēšanās gada nogalē, kā arī nespēja saņemt sevi rokās un realizēt nospraustos Jaungada mērķus. Par gada depresīvāko dienu iegājies dēvēt janvāra trešo pirmdienu, taču – vai tiešām šodien emocijas līst pāri malām vairāk nekā citas dienas? Īsā atbilde – nē, jo "matemātiskajai formulai", pēc kuras to aprēķina, nav zinātniski pamatojuma. "Medical News Today" gada depresīvāko dienu sauc par mītu, norādot uz to kā mārketinga triku, kas palīdz reklamēt un pārdot preces un pakalpojumus.

Kā raksta "Independent", aprēķinu formulas autors ir psihologs Klifs Arnāls. Viņš nāca klajā ar šo konceptu pēc ceļojumu firmas "Sky Travel" ierosinājuma, kuri pēcāk izmantoja sevis pasludināto gada depresīvāko dienu, lai popularizētu ziemas sezonas piedāvājumus. Pēcāk Arnāls gan pats atzinies, ka formulas pamatā ir pseidozinātne, un viņš nekad nebija vēlējies kādai dienai un janvārim piedēvēt tik lielu drūmumu. Tā vietā Arnāls gribējis cilvēkus iedrošināt un uzmundrināt šo periodu saskatīt kā iespēju dzīvē kaut ko mainīt vai izmēģināt. "Vienalga, vai runa ir par jaunu karjeras ceļu, jauniem draugiem, mešanos jaunā hobijā vai piedzīvojumos, janvāris ir ļoti piemērots laiks, lai pieņemtu lielus lēmumus," tā Arnāls.

Sakritība vai nē, taču ir cilvēki, kuri patiesi janvāra otrajā pusē izjūt skumjas un nomāktību. Lai arī decembris mēdz būt ļoti steidzīgs mēnesis, tādējādi radot lieku stresu, to pavada arī ļoti daudz skaistu notikumu, kas vairo prieku un pozitīvas emocijas. Janvāris uz šī fona pamatīgi nobāl… Taču tikpat svarīgi saprast – vien tas, ka šajā, par gada depresīvo dienu dēvētajā pirmdienā, jūties skumjš un nomākts, vēl nenozīmē, ka tev ir depresija – ilgstošs stāvoklis, ko ārstē speciālista uzraudzībā. Depresijas simptomi ietver nedrošības sajūtu, skumjas, bezcerību, motivācijas trūkumu, intereses zudumu pat pret aktivitātēm, ko parasti cilvēks izbauda. Dažos gadījumos depresija rada pašnāvniecisku noskaņojumu. Ja visi šie simptomi novērojami ilgāk par divām nedēļām, tad gan pastāv pamatots iemesls bažām. Kā atšķirt skumjas no depresijas, vari lasīt šeit.

Pēc skaistām virsotnēm mēdz nākt sāpīgi kritieni, tāpēc, iespējams, arī tu esi vīlies sevī, ka esi zaudējis motivāciju, kas gada nogalē bija pārpārēm. Iespējams, pelēkais skats aiz loga tevi tik pamatīgi spiež pie zemes, ka ir grūti sevi motivēt lielām un skaistām lietām. Ir dienas, kad šķiet – vai nu ar nepareizo kāju izkāpi no gultas vai arī visa pasaule pret tevi ir sazvērējusies. Ja šis ir stāsts par tevi, neķer kreņķi un atgādini sev, ka tas ir pārējoši. Nemet plinti krūmos, jo šī ir vienkārši slikta diena, nevis slikta dzīve. Turpinājumā esam apkopojuši padomus, kā tik cauri drūmām dienām vai vienkārši uzlabot sev garastāvokli!

