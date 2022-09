17. septembrī 'Rīga Plaza' notiks Drošības diena skolēniem kopā ar policiju

Sestdienā, 17. septembrī, no pulksten 12.00 līdz 15.00 modes un izklaides centrā "Rīga Plaza" notiks Drošības diena skolēniem. Pasākums notiks sadarbībā ar Valsts policiju, un tajā kopā ar Runci Rūdi, Bebru Bruno un citiem Valsts policijas pārstāvjiem ir paredzēts stiprināt zināšanas par uzvedību uz ielas un ceļu satiksmes drošību. Tā kā nupat atsācies skolas gads, tad būtiski bērniem atgādināt drošības jautājumus, tāpēc uz pasākumu organizatori aicina 1. līdz 6. klases skolēnus un viņu vecākus. Vecāki tiek aicināti arī mājās atgādināt bērniem par drošību uz ceļa un sabiedriskajā transportā.

Valsts policija atraktīvā veidā kopā ar bērniem pievērsīsies ceļu satiksmes drošības jautājumiem mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem – kā droši mērot ceļu no skolas līdz mājām un citus ikdienas maršrutus, kas jāievēro, pārvietojoties sabiedriskajā transportā, atrodoties dzelzceļa tuvumā un piedaloties ceļu satiksmē ar velosipēdu un skūteri. Pasākuma laikā tiks nodrošinātas rotaļas, uzdevumi, kā arī tiks sniegti padomi, kā bērns var justies droši, piedaloties ceļu satiksmē. Būs iespēja piedalīties konkursā, kura laikā izveicīgākie un attapīgākie varēs iegūt balvas no Valsts policijas un "Rīga Plaza". Vienlaikus, lai vērstu uzmanību tam, cik svarīgi automašīnās ir piesprādzēties, vecāki tiks aicināti izmēģināt frontālās sadursmes imitācijas simulatoru.

"Lai bērni varētu pasargāt sevi un netiktu apdraudēti apkārtējie satiksmes dalībnieki, vecākiem ir jāmāca savām atvasēm drošība uz ceļa. Šogad līdz 28. augustam ceļu satiksmes negadījumos ir bijuši iesaistīti 636 skolas vecuma bērni (no septiņiem līdz 18 gadiem), no kuriem 333 ir cietuši un divi gājuši bojā. Savukārt pērn šādā pat periodā ceļu satiksmes negadījumos bija iesaistīti 648 skolas vecuma bērni, no kuriem cieta 343 bērni un bojā gāja divi. Tādēļ ir ļoti būtiski, lai skolēns pats izprot, kādēļ ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi – tādā veidā bērns var sevi pasargāt no iekļūšanas negadījumā vai no riska gūt traumas," stāsta Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Nepilngadīgo lietu nodaļas vecākā inspektore Līga Trukšāne.

Parūpējoties, lai bērns jūtas droši, piedaloties ceļu satiksmē, vecāki tiek aicināti arī mājās pārrunāt aktuālos jautājumus. Lūk, ieteikumi, ko izrunāt ar bērniem.

1. Izrunājiet drošāko ceļu no skolas līdz mājām!



Vecāki tiek aicināti rūpīgi izplānot drošu maršrutu no mājām līdz skolai un atpakaļ. Lai bērns vieglāk atcerētos maršrutu, ir ieteicams to sadalīt vairākos posmos un izcelt svarīgākās detaļas un objektus, kas bērnam var palīdzēt atcerēties maršrutu (veikals, baznīca u.c.).

2. Atgādiniet, ka ielu var šķērsot tikai tam paredzētās vietās un vienmēr jāpārliecinās, vai netuvojas transportlīdzeklis!



Iela ir jāšķērso pa gājēju pāreju vai pie zaļā gājēju luksofora gaismas signāla. Turklāt vienmēr pirms ceļa šķērsošanas ir jāpaskatās pa kreisi, pa labi un vēlreiz pa kreisi. Tāpat ir jāpārliecinās, vai visi transportlīdzekļi patiešām ir apstājušies. Ceļu nedrīkst šķērsot vietā, kur ir nožogojums vai barjera. Tumšākā laikā obligāti ir jālieto gaismu atstarojošs apģērbs vai veste. Gadījumā, ja bērns brauc ar velosipēdu, tad jāatceras, ka galvā obligāti ir jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei, velosipēdam ir jābūt aprīkotam ar gaismas atstarotājiem un bremzēm darba kārtībā.

3. Pastāstiet, ka pie dzelzceļa sliedēm jābūt īpaši uzmanīgam!



Vilciena sliedes ir jāšķērso tikai tam paredzētās vietās (gājēju tilti, gājēju pārejas, dzelzceļa pārbrauktuves). Vienmēr pirms sliežu šķērsošanas ir jāapstājas un jāpārliecinās, vai nebrauc vilciens. Turklāt sliedes jāšķērso ejot, nevis skrienot, lai neaizķertos kājas un nenokristu. Ja tuvojas vilciens un ir aizvērta dzelzceļa pārbrauktuve, nekādā gadījumā nedrīkst to šķērsot.

4. Parūpējieties, lai bērnam ir nodrošināta sabiedriskā transporta biļete un viņš atpazīst savu pieturu!



Vecākiem vienmēr vajadzētu pārliecināties, ka bērnam ir iegādāta derīga sabiedriskā transporta biļete vai līdzi paņemts pietiekami daudz naudas, lai to iegādātos. Tāpat bērnam ir labi jāatpazīst savas sabiedriskā transporta pieturas – kurā jāiekāpj un kurā jāizkāpj. Šajā gadījumā noderēs apkārtējās vides objekti un citi orientieri. Ja bērns nokavē izkāpšanu un pabrauc garām vajadzīgai pieturai, viņam nekavējoties ir jāvēršas pie transportlīdzekļa vadītāja un jālūdz palīdzība.