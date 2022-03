'2 Annas' aicina bērnus un jauniešus iejusties žūrijas lomā

Piekto gadu festivāls "2 Annas" piedāvā ne tikai bērniem un jauniešiem veidotas filmu programmas, bet arī jaunākajiem skatītājiem iesaistīties un būt par daļu no žūriju. Tieši viņi kļūs par galvenajiem filmu vērtētājiem, apmeklējot konkursa programmas kinogalerijā "KSuns" vai vērojot seansus tiešsaistē. Papildus tiks organizēti arī bezmaksas filmu seansi Latvijā esošajiem ukraiņu bērniem un jauniešiem.

9. aprīlī pulksten 12 būs vērojama bērnu konkursa programma "Ejam roku rokā". Īsfilmas vedinās domāt par to, cik saistīti mēs visi esam, arī cilvēku un dzīvnieku pasaule. Lai arī esam atšķirīgi, tie būs stāsti par draudzību un mīlestību. Starp filmām ir gan latviešu autores Māras Liniņas "Čuči čuči", gan Seung-bae Jeon "Bateriju tētis" (Koreja), Ezgi Su Korkmaz "Kritušais" (Ungārija) un citas īsfilmas no visas pasaules. Savukārt nedaudz vēlāk, pulksten 14:30, jauniešu auditorija (12+) aicināta uz seansu "Dziļi sirdī es ticu" – par to, ka jāuzticas arī sirdij, ne tikai prātam. Kanādiešu režisores animācija "Nesaskaņas" būs brīdinošs, melnā humora pilns stāsts, kas portretē ģimenes līdzsvara uzturēšanas grūtības, savukārt Ana Horvat (Horvātija) filma "Izbrauciens" vēstīs par pāri, kuru romantisko dienu pārtrauc vētra. Vai šie apstākļi viņus satuvinās vai šķels?

Bērnu un jauniešu konkursa programmas būtiski atšķiras no pārējām konkursa programmām tieši ar to, ka balvas uzvarētāju nosaka skatītāji. Iepriekšējos gados skolas vecuma bērni un jaunieši apliecināja, ka šī ir lieliska iespēja iepazīt kino no visas pasaules, aplūkot to, kas notiek ārpus Holivudas un parasti redzams vien ceļojot uz starptautiskiem īsfilmu festivāliem pasaulē. Seansi ir aktīvs, diskusiju raisošs process – programmu saturs ne tikai atspoguļo aktuālas tēmas, bet arī attīsta kritisko domāšanu un medijpratību.

Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla bērnu un jauniešu programmas kurators ir šveiciešu izcelsmes kino un teātra pedagogs un mākslinieks Rons Rosenbergs. Viņa galvenais princips ir veidot seansus tā, lai jaunākajos skatītājos rosinātu vēlmi domāt par sociāli nozīmīgām tēmām. "2 Annas" bērnu un jauniešu programmā filmās atspoguļotās tēmas pēc tam var tikt apspriestas un analizētas sociālo zinību stundās, audzināšanas stundās un citās nodarbībās.

Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls "2 Annas" notiks no 8. līdz 14. aprīlim KKC "Diagonāle" telpās, kinogalerijā "KSuns", kā arī "2Annas.lv" mājaslapā. To organizē virtuālā studija "Urga", festivālu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Nacionālais Kino centrs. Vairāk informācijas šeit.