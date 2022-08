2. augustā sākas pieteikšanās divām bezmaksas nometnēm 'Aktīvists James Bond'

Bērni un jaunieši no Ukrainas, kas šobrīd dzīvo Rīgā un nākamajā mācību gadā mācīsies kādā no galvaspilsētas izglītības iestādēm, kā arī Rīgas bērni un jaunieši ir aicināti no otrdienas, 2. augusta, pulksten 9 tīmekļvietnē https://mezezers.aktivists.lv/ pieteikties divām nometnēm "Aktīvists James Bond".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Abas nometnes notiks paralēli no 21. līdz 30. augustam atpūtas bāzē "Mežezers" Pļaviņās, Aizkraukles novadā. Katrā no tām ir plānots uzņemt 30 dalībniekus, no kuriem pusi veidos Ukrainas bērni un jaunieši, bet otru pusi – Latvijas bērni un jaunieši no Rīgas (vecumā no septiņiem līdz 16 gadiem), informē Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Raimonds Grants.

Nometņu organizēšanas mērķis ir nodrošināt Ukrainas bērniem un jauniešiem latviešu valodas apguvi, Ukrainas bērniem integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās kopīgās radošajās norisēs un aktivitātēs, ko piedāvā nometnes programma.

Nometnes programma sevī ietver ēdināšanu četras reizes dienā, rīta rosmi, vingrošanas nodarbības, dažādas sporta un prāta spēles, sacensības, stafetes, pārgājienus, sauļošanās un peldēšanas nodarbības ezerā, latviešu valodas nodarbības un tematiskus pasākumus (piemēram, izdzīvošanas "James Bond" skola, kvests "Īpaša aģentu misija", nakts trase, kino viktorīna, spēle "Kas? Kur? Kad?", diskotēka u.c.).

Pirms došanās uz nometni, ieteicams noskaidrot informāciju par dalībniekam līdzi nepieciešamo, vienlaikus uzzinot, kā tiek organizēta nokļūšana nometnes vietā un atgriešanās no tās atpakaļ. Tāpat vecākiem jānoskaidro precīza atrašanās vieta, kontakttālruņu numuri un tas, kādi sadzīves apstākļi nometnē tiks nodrošināti.

Abas norises ir finansētas no valsts budžeta līdzekļiem projekta "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanas.

Papildu informācija pieejama pa tālruni +37127228181.