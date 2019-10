2020. gadā '3+ Ģimenes karti' vajadzēs katram daudzbērnu ģimenes loceklim

No 2020.gada 1. janvāra katram daudzbērnu ģimenes loceklim būs nepieciešama sava personalizēta "3+ Ģimenes karte", lai saņemtu atlaidi par braucienu reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos. Kopā ar personalizēto "3+ Ģimenes karti" būs jāuzrāda arī personas apliecinošs dokuments.

Šobrīd daudzbērnu ģimenes, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, biļeti var iegādāties, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karti", kurā ir norādīti visi ģimenes locekļi. Tas nozīmē, ka, uzrādot karti, kas izsniegta, piemēram, tikai vienam no vecākiem, var braukt arī pārējie ģimenes locekļi, kuru vārds un uzvārds ir norādīts uz kartes. Tomēr no 2020. gada 1. janvāra kārtība mainīsies – lai daudzbērnu ģimenes locekļi varētu saņemt atlaidi par braucienu sabiedriskajā transportā, katram ģimenes loceklim būs jāsaņem sava personalizēta "3+ Ģimenes karte", informē VSIA Autotransporta direkcija pārstāve Zane Plone.

Arī turpmāk kopā ar personalizētu "3+ Ģimenes karti" vecākiem būs jāuzrāda pase vai identifikācijas (ID) karte, bet bērniem – pase, ID karte vai skolēna/studenta apliecība. "3+ Ģimenes kartei" un personas apliecinošam dokumentam vai skolēna/studenta apliecībai jābūt līdzi gan biļetes iegādes brīdī, gan arī visa brauciena laikā, lai varētu pārliecināties par personas tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus.

Pieteikt "3+ Ģimenes kartes" izgatavošanai var šajā mājaslapā vai mobilajā lietotnē "3+ karte". Tās izgatavošanas laiks ir līdz 45 dienām.

Kā zināms, ar "3+ Ģimenes karti" skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam – daudzbērnu ģimenes locekļi – var saņemt atlaidi 90 procentu apmērā no vienas biļetes cenas, savukārt pārējie daudzbērnu ģimenes locekļi – 50 procentu apmērā no vienas biļetes cenas un 40 procentu apmērā no abonementa biļetes cenas. Savukārt valsts svētkos, 4. maijā, 11. un 18. novembrī, daudzbērnu ģimenes reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos var braukt bez maksas.

Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" ir valsts atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kas sniedz iespēju saņemt dažāda veida atvieglojumus un priekšrocības, tai skaitā braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajā sabiedriskajā transportā. Tāpat ar karti var saņemt atlaides vairāk nekā 200 uzņēmumos visā Latvijā. Vairāk par to lasi te.

Apliecību var iegūt ģimenes, kurās aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem vai pilngadīgi bērni, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādēs.