4. aprīlī notiks bezmaksas seminārs šizofrēnijas pacientu tuviniekiem

4. aprīlī no pulksten 15 līdz 17 Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Konferenču zālē notiks seminārs "Veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju" (1. daļa). Šis bezmaksas seminārs notiks tikai klātienē un uz to tiek aicināti šizofrēnijas pacientu tuvinieki, ziņo Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs.

Šis seminārs veidots, lai atbalstītu pacientu piederīgos, jo psihiskās saslimšanas būtiski ietekmē ne tikai cilvēku, kas slimo, bet nereti maina arī līdzcilvēku dzīvi. To vadīs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatorā centra “Pārdaugava” vadītājs, psihiatrs Elmārs Tērauds. Lekcijā tiks stāstīts par šizofrēniskā spektra traucējumu dažādību – simptomiem un izpausmēm, ko var novērot ikdienā. Kā atpazīt vārdos neizteiktos lūgumus pēc palīdzības, kā palīdzēt. Lekcijā tiks skaidrotas arī mūsdienās efektīvākās ārstēšanas pieejas un psihiatriskās rehabilitācijas mērķi.

Seminārs 4. aprīlī notiks klātienē, un tas netiks ierakstīts (lai šizofrēnijas slimnieku radinieki varētu justies brīvi šajā vidē un uzdot visus tiem interesējošos jautājumus) tādēļ semināram var reģistrēties līdz 3. aprīlim (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un epasta adresi uz info@rpnc.lv.

Šis ir otrais seminārs no cikla “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē RPNC Attīstības fonds un kas tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Semināri notiks no marta līdz novembrim un aptvers dažādas tēmas – par aizspriedumu mazināšanu; par to, kā veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju; par vecumdienām bez pārsteigumiem, sadzīvojot ar demenci; par dvēseli dziedinošu ainavu stresainā vidē un to, kā apkalpošanas nozaru uzņēmumu darbiniekiem veidot cieņpilnu attieksmi pret šādiem klientiem.