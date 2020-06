Vendija Karalkina ir aktīva, spilgta sieviete dažādās nozīmēs – viņa ir ne tikai mamma pieciem bērniem, no kuriem jaunākais ir vien dažus mēnešus vecs un pasaulē laists 45 gadu vecumā, bet arī kā lokomotīve citām sievietēm, kuras vēlas koriģēt sava ķermeņa formas. Vendija daudzus gadus bijusi policiste, aktīvi piedalījusies bodibildinga sacensībās, studējusi uztura mācību un tagad piedāvā iesaistīties viņas izstrādātajos tievēšanas maratonos.

Ar Vendiju tiekamies viņas dzīves un darba vietā – Ādažos, kad valstī saistībā ar Covid-19 pandēmiju noteikta ārkārtas situācija. Saruna risinās svaigā gaisā, kad mazā, martā dzimusī Viktorija Ieva, mājās dūšīgi paēdusi, nu ārā ratos guļ pusdienlaiku, un, protams, ievērojot divu metru distanci. Vendija ir ļoti atklāta un saprot, ka viņas pieredzes stāsts, īpaši par mazuļa dzemdēšanu pēc 40 gadu vecuma, varētu motivēt un iedvesmot citas sievietes, kuras vēl šaubās šādas izvēles priekšā.

Viņai patlaban ir 45 gadi, septembrī tikšot svinēta 46. dzimšanas diena. Vendijai ir pieci bērni, pirmais dzimis 17 gadu vecumā – vecākajai meitai ir 28 gadi, otrai vecākajai – 25, dēlam – 20, trešajai vecākajai meitai – 15, bet pastarītei Viktorijai Ievai – nepilni trīs mēneši. Vēl viņas ģimeni veido trešais vīrs Pāvels. Vendija to tik viegli pasaka: "Man ir bērni no trim vīriešiem." Jā, arī attiecību pieredze sievietei bijusi dažāda, piedzīvots daudz kas, bet patlaban viņa lido, jo Pāvels esot viņas "lieliskais", īsts vīrietis un tētis mazajai princesei. Vēl viņa uzsver, ka visi bērni bijuši plānoti, neviens no viņiem nav bijis "nejaušības auglis". Un neviens no bērniem "uz sitiena" nav pieteicies, bet visilgāk uz grūtniecības iestāšanos bija jāgaida tieši pēdējā reizē.

Grubuļainais ceļš līdz veiksmīgai grūtniecībai

Jaunāko bērnu nācās gaidīt aptuveni divus gadus. Kad kādu laiciņu abiem ar vīru neizdevās sagaidīt divas svītriņas grūtniecības testā, abi nolēma vērsties klīnikā, lai apsvērtu domu par mākslīgās apaugļošanas procedūru, taču starplaikā starp nozīmētajām papildu pārbaudēm Vendijai iestājās grūtniecība. Prieks bija liels, taču ne ilgs, jo viņa piedzīvoja spontāno abortu. "To ilgi pārdzīvoju. Jā, man tagad ir kaut kas brīnišķīgs tā vietā, tomēr tāpat jau neaizstāj zaudēto. Ar mani tā notika pirmo reizi dzīvē," stāsta Vendija. Pēc šīs neveiksmes pāris atkal vērsās klīnikā, un ārsti bijuši visai skeptiski, jo abiem vecums tomēr ir virs 40 gadiem. "Mums lika noprast, ka būs jāizvēlas dārgākais variants, un mati cēlās stāvus no tām summām. Un ja nesanāk? Summa bija nopietna, un neviens jau negarantē neko," sarunas klīnikā atminas sieviete.