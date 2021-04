90 procenti stundu klātienē. Somijas pieredze, mācoties deju studijās un konferenču telpās

Dažādos pētījumos un aptaujās par vienu no veiksmīgākajām izglītības sistēmām pasaulē tiek atzīta Somijas īstenotā sistēma. Kā tā darbojas pandēmijas apstākļos, kā noris mācības skolās un pirmsskolās, kāda ir pedagogu attieksme pret vakcināciju, stāsta Somijas izglītības eksperte Anželika Krastiņa, kura vairāk nekā piecpadsmit gadus ir mācībspēks Lapzemes Universitātē (Lapland University of Applied Sciences). Viņa norāda, ka šobrīd liela daļa skolēnu mācās klātienē, un, dažkārt, lai nodrošinātu nepieciešamo distanci mācību process no skolu telpām ir pārcelts uz sporta zālēm, deju studijām, konferenču zālēm un citām auditorijām, kurās nenotiek masu pasākumi.

90 procentu mācību klātienē

Somijā, pamatojoties uz nacionālā līmeņa ieteikumiem un sekojot epidemioloģiskajai situācijai, pašvaldību izglītības vadība izlemj par pieņemamo detalizēto praksi atbilstoši tam, kas vislabāk darbojas vietējā kontekstā konkrētā pašvaldībā. Šīs prakses dažādās valsts daļās var atšķirties. Tādēļ situācija dažādos Somijas reģionos, protams, ir atšķirīga, bet kopumā raugoties, šobrīd aptuveni 90 procenti no pirmsskolām, sākumskolām un pamatskolām mācības notiek klātienē. Vidusskolas un augstskolas pārsvarā mācās attālināti.

Masku nēsāšanai skolā ir rekomendējošs raksturs un to nepieciešamību nosaka katra pašvaldība. Šobrīd pirmsskolu pedagogi darba laikā nenēsā maksas, savukārt skolās situācija ir dažāda.

Uzticība valdības lēmumiem



Lai gan sabiedrības domas par ierobežojumiem, masku nēsāšanu un vakcināciju dalās, kopumā somi ļoti uzticas valdības lēmumiem un spēkā esošajiem risinājumiem. Protams, ir vērojama būtiska atšķirība starp valsts ziemeļu un dienvidu reģioniem, jo Helsinkos satraukums ir daudz lielāks, nekā Lapzemē, kur gada laikā fiksēti aptuveni 600 saslimšanas gadījumi ar Covid-19. Tāpat jāņem vērā, ka Somijā ir ļoti likumpaklausīga sabiedrība, somi ievēro visus ierobežojumus, savukārt, kas attiecas uz pulcēšanos, jāpiezīmē, ka somi arī pirms pandēmijas nebija orientēti uz biežu pulcēšanos.

Pedagogi ļoti vēlas kļūt par prioritāro grupu



Runājot par vakcināciju, jāpiezīmē, ka Somijas pedagogi ļoti vēlas kļūt par prioritāro grupu un par to šobrīd notiek aktīvas sarunas valdības līmenī. Šobrīd prioritāro vakcinējamo personu lokā ir mediķi, seniori un pacienti ar hroniskām slimībām, taču arī pedagogi ļoti gaida savu iespēju. Arī Somijā vakcinācija lielākoties notiek ar "Astra Zeneca" vakcīnu un, neraugoties uz to, ka arī pie mums šīs vakcīnas izmantošana uz īsu brīdi bija apturēta, cilvēki uzticas ārstiem un zinātniekiem.

Vasaras vidū plānoti 70 procenti vakcinēto



Vakcinācijas apturēšana nedaudz palēnināja tempus un šobrīd ir vakcinēti aptuveni 19 procenti no iedzīvotājiem. Prognozējam, ka vasaras vidū varētu sasniegsim aptuveni 70 procentus. Lai ikdienā varētu norisināties mācības klātienē, skolas īsteno dažādas aktivitātes, pielāgojot telpas un ievērojot divu metru vai lielāku distanci.

Ar pašvaldību atbalstu mācības dažkārt tiek organizētas nevis skolu telpās, bet daudz lielākās auditorijās – sporta zālēs, deju studijām, konferenču zālēs, kurās šobrīd nevar notiek plaša mēroga pasākumi u.tml.

Diemžēl, laika apstākļi Somijas ziemeļos neļauj organizēt āra nodarbības.

Pašvaldību autonomija

No aprīļa vidus daļā pašvaldību atsāksies arī interešu izglītības nodarbības. Arī par šāda veida jautājumiem katra pašvaldība var lemt autonomi, atkarībā no situācijas konkrētajā reģionā. Lai gan liela daļa pedagogu ir spējuši pielāgoties attālinātajam darbam un uzskata, ka virkni no šobrīd īstenotajām metodēm būtu vērtīgi saglabāt arī nākotnē, ir daļa skolotāju, kuri ir noguruši un domā par profesijas maiņu. Pedagogi, kuri strādā attālināti, iegulda par 30 procentiem vairāk laika, lai sagatavotos nodarbībām, bet tie, kuri turpina darbu klātienē apzinās iespējamos saslimšanas riskus.

Rudenī – hibrīdapmācības



Domājot par nākamo mācību gadu, šobrīd tiek strādāts pie hibrīdmodeļa, kura ietvaros vairākas dienas notiks mācības klātienē, bet vairākas – attālināti. Viena no būtiskākajām Somijas izglītības sistēmas iezīmēm ir skolu plašās iespējas lemt par saturu un mācību formu. Fleksibilitāte palīdz nodrošināt ātru un sekmīgu lēmumu pieņemšanas procesu un pielāgošanos situācijai.

Valdības komunikācijas nozīme



Arī valdības komunikācija, kas būtiski atšķiras no citās valstīs novērotā, palīdz izglītības nozarei un sabiedrībai kopumā. Somijas valdība komunikācija demonstrē cieņu pret katru iedzīvotāju grupu, uzrunājot visus kā līdzvērtīgus sarunas partnerus. Tas palīdz uzturēt sabiedrības vienotību un izpratni par to, ka mēs visi cīnāmies ar vienu un to pašu problēmu.