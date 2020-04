90% šogad saņemto ziņojumu 'Drossinternets.lv' – par bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem

Ziņojumu plūsma par pedofiliju un bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem internetā nerimst arī Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā, norāda Latvijas Drošāka interneta centrs. Šis ir brīdis, kad ģimenē seksuālai vardarbībai pakļauti bērni ir spiesti pavadīt ilgu laiku kopā ar savu varmāku, tādēļ Latvijas Drošāka interneta centrs "Drossinternets.lv" kopā ar starptautisko ziņojumu līniju asociāciju INHOPE aicina iedzīvotājus ziņot, ja radušās kaut vismazākās aizdomas par nelikumībām.

2020. gada pirmo trīs mēnešu laikā "Drossinternets.lv" ziņojumu līnijā ir saņemts 1481 ziņojums. Lauvas tiesa – 90 procenti šogad saņemto ziņojumu – ir par pedofiliju un bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem internetā. "Drossinternets.lv" ziņojumu apstrādē sadarbojas ar Valsts policiju, interneta pakalpojumu sniedzējiem un starptautiskās INHOPE asociācijas biedriem, tāpēc šāda veida nelegāli materiāli parasti trīs dienu laikā tiek dzēsti no publiskas piekļuves. Tikai neliela daļa ziņojumu "Drossinternets.lv" ir par citām ar drošību internetā saistītām tēmām, no kurām populārākās ir finanšu krāpšana vai cieņas un goda aizskaršana.

"INHOPE asociācijā 2018. gadā tika saņemti vairāk nekā 155 tūkstoši ziņojumu par internetā pieejamiem 355 788 bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem attēliem vai video. Ir jāuzsver, ka pat viens anonīms ziņojums ar INHOPE asociācijas biedru atbalstu var palīdzēt efektīvi cīnīties ar šāda veida materiālu apriti. Ir neskaitāmi piemēri, kad ziņojums ir novedis pie veiksmīgām izmeklēšanām un arestiem. Viens no tādiem gadījumiem notika Francijā, kur pateicoties ziņotājam tika konfiscētas 26 datu glabāšanas ierīces, kurās kopā tika glabāti 80 000 bērnu seksuālas izmantošanas saturoši attēli un video. Noziegumā vainotais pāris tika notiesāts un ieslodzīts. Tāpēc sabiedrības iesaiste un sadarbība ar tiesībsargājošajām institūcijām ir ļoti efektīvs vieds, kā šāda veida nelegālu saturu operatīvi dzēst no publiskās aprites un saukt vainīgās personas pie atbildības," uzsver "Drossinternets.lv" vadītāja Maija Katkovska.

Jāatgādina: katrs interneta lietotājs, kurš saskaras ar pārkāpumiem internetā, jo īpaši ar bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem, tiek aicināts nekavējoties par to ziņot. Visērtāk to var paveikt "Drossinternets.lv" vietnē sadaļā "Ziņot" vai mobilajā lietotnē "Drošs Internets". Ziņojums var būt anonīms. Visi ziņojumi tiek apstrādāti ar Valsts policijas atbalstu. Nepieciešamības gadījumā informācija tiek pārsūtīta citām INHOPE asociācijas dalībvalstīm operatīvai šo materiālu dzēšanai no publiskas aprites. Atsevišķos gadījumos ziņojumu līnijas operators par nelegālo saturu ziņo interneta pakalpojumu sniedzējam, lai nekavējoties dzēstu nelikumīgo saturu no publiskas apskates.

INHOPE ir starptautiska organizācija, kuras mērķis ir ierobežot bērnu seksuālu izmantošanu saturošu materiālu izplatību interneta vidē. Tā apvieno 47 ziņojumu līnijas 43 valstīs. Plašāka informācija pieejama INHOPE interneta vietnē.