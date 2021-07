Aicina bērnus bez maksas apgūt praktiskas zināšanas par drošu komunikāciju ar suni

Vasaras suņu skolā bērniem kopā ar pieredzes bagāto kinologu Ivaru Lielpēteri jūlijā un augustā notiks četras informatīvi izklaidējošas apmācību nodarbības, kuru laikā bērni varēs apgūt zināšanas par drošību suņa tuvumā mājās un uz ielas, saņemt praktiskus padomus par mājdzīvnieka uzņemšanu ģimenē un aktīvi pavadīt pēcpusdienu brīvā dabā, pastaigājoties ar četrkājainajiem draugiem. Projektu atklāj pārtikas interneta veikals "Barbora" sadarbībā ar dzīvnieku patversmi "Labās mājas".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmie Vasaras suņu skolas pasākumi Juglas dzīvnieku patversmē "Labās mājas" norisināsies jau 13. un 20. jūlijā, sniedzot dalībniekiem iespēju izvēlēties sev vēlamo datumu. Pasākumā bez maksas ir aicināti piedalīties sākumskolas vecuma bērni un viņu vecāki, lai vasaras brīvlaiku pavadītu produktīvi un lietderīgi. Dienas gaitā neiztrūks arī fotografēšanās prieki, dāvanas un atraktīvi konkursi ar balvām, kas ciemošanos dzīvnieku patversmē padarīs divtik īpašu.

"Mēs, "Labās mājas", ļoti priecāsimies uzņemt patversmē dzīvniekus mīlošus bērnus, lai izglītotu viņus par komunikāciju ar suni. Lai gan suns ir ļoti gudrs dzīvnieks, ir jāatceras, ka tas komunicē nevis cilvēku, bet dzīvnieku valodā, tāpēc mēs aicinām suņu skoliņas laikā būt ļoti piesardzīgiem, sastopoties ar patversmes suņiem. Suņiem drīkst tuvoties lēni un cieņpilni, to klātbūtnē nedrīkst kliegt un izdarīt straujas, neparedzamas kustības. Patversmes suņus drīkst glaudīt un aiztikt tikai tad, ja to atļāvis kāds no patversmes darbiniekiem. To visu kopā ar kinologu Ivaru Lielpēteri labprāt interaktīvi uzskatāmā veidā šovasar mācīsim arī jaunākajai paaudzei," komentē dzīvnieku patversmes "Labās mājas" vadītāja Astrīda Kārkliņa.

Lai reģistrētu bērna dalību pasākumā 13. vai 20. jūlijā no pulksten 11.00 līdz 14.00, vecākiem nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu šeit. Vietu skaits ir ierobežots un ar visiem interesentiem Suņu skolas projekta organizatori sazināsies personīgi.