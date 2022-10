Aicina piedalīties bērnu zīmējumu konkursā 'Eiropas Savienības ieguldījums Tavā drošībā!'

Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Eiropas Savienības māju laikā no 17. oktobra līdz 21. novembrim izsludina bērnu zīmējumu konkursu "Eiropas Savienības ieguldījums Tavā drošībā!", informē ministrijā.

Konkursā aicināti piedalīties Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupu vecuma bērni (5 - 7 gadi) un 1. - 9. klašu skolēni. Konkursa mērķis ir veicināt bērnu izpratni par drošības jautājumiem, dzīvojot Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī par Eiropas Savienības finansiālo ieguldījumu Latvijas iekšējās drošības stiprināšanā. Konkursa uzvarētāji balvā saņems rotaļlietas, spēles un suvenīrus atbilstoši vecuma grupai.

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs norāda: "Svarīgi, ka ikviens no mums apzinās piederību savai valstij. To saviem bērniem mācām jau no mazotnes. Arī pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ir savs unikāls skatījums uz drošību apkārtējā vidē un pasaulē, kurā viņi dzīvo. Šis konkurss radošā veidā palīdzēs mums labāk saprast, kā bērni jūtas un vērtē apkārto notiekošo, kā uztver ar drošību un piederību Latvijai un Eiropas Savienībai saistītus jautājumus. Vienlaikus, ierosinot konkrētas zīmējumu konkursa tēmas, mēs bērnus, kā arī viņu vecākus un pedagogus izglītojam par iekšējās drošības aktualitātēm un rosinām aizdomāties par ikdienā tik būtisko – mūsu Latvijas un visas Eiropas drošību."

Zīmējumus dalībai konkursā var iesniegt līdz š.g. 21. novembrim personīgi Iekšlietu ministrijā Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-2, Rīgā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00 vai Eiropas Savienības mājā, 1. stāva Informācijas centrā Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 18:00, kā arī pa pastu, adresējot tos Iekšlietu ministrijas Ārvalstu investīciju attīstības un uzraudzības departamentam, Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-2, Rīgā, LV-1026.

Konkursa dalībnieki savos zīmējumos ir aicināti vizuāli attēlot, ko viņiem nozīmē vārds "drošība", cik droši viņi jūtas apkārtējā vidē, ko domā par drošību savā valstī, Eiropā un pasaulē. Bērnu vecāki un pedagogi aicināti pārrunāt ar bērniem ideju ierosmei par to, kā Latvija kopā ar Eiropas Savienību stiprina iekšējo drošību (tostarp, apsargā savu robežu, sniedz patvērumu bēgļiem, kad tas nepieciešams, ievēro noteikumus un likumus). Konkursa darbiem konceptuāli jāatbilst kādai no šīm tēmām:

- Eiropas Savienības un Latvijas robežu drošība (piemēram, drošība uz Latvijas robežas ar citām valstīm, drošība lidostā, drošība Baltijas jūrā, darba suņi un robežsargi (kinologi));

- cīņa pret noziedzību Latvijā un Eiropas Savienībā (piemēram, policistu darbs, sadarbība ar citu Eiropas Savienības valstu policistiem, droša digitālā vide);

- patvērums, migrācija un integrācija (piemēram, humanitārais atbalsts un atbalsts Ukrainas bēgļiem Latvijā un Eiropas Savienībā).

Darbus vērtēs Iekšlietu ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā pārstāvji.

Konkursa dalībnieki tiks vērtēti un apbalvoti trīs grupās:

- pirmsskolas sagatavošanas grupu vecuma bērni (5 - 7 gadi);

- skolēni, kuri mācās 1. - 4. klasē;

- skolēni, kuri mācās 5. - 9. klasē.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana plānota Rīgā šī gada 2. decembrī, klātienē, pasākumā par Eiropas Savienības ieguldījumu Latvijas iekšlietu sektora stiprināšanā. Pasākumā plānots izstādīt konkursa komisijas izvēlētos darbus (tādēļ netiek pieņemti elektroniski sūtīti zīmējumi).