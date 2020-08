Aicina pieteikties bezmaksas nodarbībām bērniem pareizas stājas attīstības veicināšanai

Uzsākot skolas gaitas, bērniem turpinās skeleta pārkaulošanās, bet bērna mugurkauls ir ļoti lokans un ātri, viegli deformējas. Tāpat pieaug arī muskuļu spēks, tomēr muguras muskulatūra vēl ir pārāk vāja, lai spētu noturēt ķermeni pareizā stāvoklī, tāpēc šajā vecumā iespējama nepareizas stājas veidošanās. Lai no tā izvairītos, kaulu un muskuļu attīstību vēlams veicināt ar piemērotiem vingrinājumiem. Svarīgi bērnā attīstīt lokanību, koordināciju, izturību, spēku.

Rīgas domes Labklājības departaments aicina pieteikties bezmaksas vispārattīstošas vingrošanas nodarbībām bērniem pareizas stājas attīstības veicināšanai.

Projekta mērķis ir veicināt fizisko aktivitāti bērnu un jauniešu ikdienā, veselības saglabāšanos un slimību mazināšanos ilgtermiņā. Kā arī veidot pareizu stāju, pievērst uzmanību pareizas gaitas veidošanai un veicināt kustību izpratni bērniem. Nodarbību saturs veidots tā, lai trenējošais efekts sniegtu pozitīvu ietekmi uz veselību.

Nodarbību laikā tiek pielietots dažāda veida inventārs, lai atraktīvos veidos veiktu dziļās muskulatūras treniņu, kas tiešā veidā ir saistīts ar stājas simetriju, kā arī attīstītu spēka, līdzsvara, koordinācijas un komunikācijas prasmes. Vingrošanas grupu nodarbības pareizas stājas veicināšanai bērniem notiks sertificēta fizioterapeita vadībā.

Nodarbības pieejamas bērniem vecumā no astoņiem līdz 12 gadiem. Tās plānots organizēt grupiņās – pa astoņiem līdz desmit bērniem. Projekta nosacījumi paredz katram bērnam septiņas bezmaksas nodarbības.Vienas nodarbības ilgums ir 60 minūtes. Nodarbību laiki katru mēnesi var atšķirties, un pieraksts un dalības atteikšana nodarbībām ir obligāta prasība!

Nodarbības notiks Rīgas 21. vidusskolā, Tomsona ielā 35, Rīgā (nodarbības, sākot ar oktobri), kā arī "Body Sport", Stabu ielā 30/1, Rīgā. Šeit nodarbības notiks 22., 24., un 29. septembrī no pulksten 13.30 līdz 14.30 un no 14.30 līdz 15.30, kā arī 25. septembrī no pulksten 13 līdz 14 un no 14 līdz 15.

Vairāk informācijas un pieteikšanās nodarbībām, rakstot uz e-pastu veselibasnodarbibas@gmail.com vai zvanot uz tālruna numuru +371 26627625.

Vietu skaits grupās ir ierobežots – vienlaicīgi drīkst vingrot līdz 10 bērniem, ievērojot divu metru distanci. Nodarbību laikā tiks nodrošināti drošības pasākumi saskaņā ar valdības prasībām.

Apmeklējot pasākumu, tā dalībnieki piekrīt, ka pasākuma laikā var tiks uzņemtas fotogrāfijas un video, kas var tikt publicēti mājaslapā "Veseligsridzinieks.lv" un Rīgas domes Labklājības departamenta sociālo tīklu kontos.