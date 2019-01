Aicina skolēnus apmeklēt LU Botānisko dārzu

Latvijas Universitātes (LU) Botāniskais dārzs pavasara semestrī piedāvā iepazīt daudzveidīgo augu pasauli ekskursijās un 12 dažādās tematiskajās nodarbības, kuras ir pielāgotas visas vecuma skolēniem, informē LU Botāniskā dārza pārstāve Agnese Reķe.

LU Botāniskajā dārzā var iepazīt daudzveidīgo augu pasauli, jo tur vienuviet aplūkojama liela augu daudzveidība. Botāniskā dārza augu kolekcijas iespējams iepazīt gan individuāli, apmeklējot dārzu jebkurā dienā darba laikā, gan ekskursijās vai tematiskajās nodarbībās gida pavadībā. Ekskursijas un nodarbības jāpiesaka iepriekš.

Ekskursijās grupa gida pavadībā apmeklē gan siltumnīcas (Subtropu, Tropu, Sukulentu siltumnīcas, Acāliju māju un no marta arī Tauriņu māju), gan āra ekspozīcijas (atkarībā no laikapstākļiem), kur iepazīst interesantākos eksotiskos un Latvijas dabā sastopamos augus. Ekskursijas pieejamas latviešu, angļu un krievu valodās. Plašāk par ekskursijām un to cenām var lasīt LU Botāniskā dārza mājaslapā.

Tāpat LU Botāniskais dārzs skolēnu grupām piedāvā arī 12 tematiskās nodarbības, kurās skolēni interaktīvā veidā var padziļināti izzināt dažādas botānikas tēmas, piemēram, uzzināt vairāk par indīgajiem un ārstniecības augiem, aizsargājamajiem augiem, eksotiskajiem augļiem vai ekosistēmu daudzveidību, papildinot skolā iegūtās zināšanas. Nodarbības pieejamas latviešu un krievu valodā. Plašāk ar tematisko nodarbību piedāvājumu un cenām var iepazīties šeit.

Gan tematiskās nodarbības, gan ekskursijas jāpiesaka vismaz piecas darba dienas iepriekš, rakstot agnese.reke@lu.lv vai zvanot 67450860 (darba dienās 9 līdz 17).