Aizkustinoša pieredze par šoferiem un slimajiem bērniem, kurus nogādā mājās

Jau trīspadsmito gadu Bērnu slimnīcas fonds sadarbībā ar uzņēmumu "SIXT" īsteno programmu "Braucam mājās!", kas ik gadu palīdz aptuveni 40 Bērnu slimnīcas pacientiem ar smagām saslimšanām nokļūt uz mājām un atpakaļ Bērnu slimnīcā. Pēdējo gadu laikā projektu "Braucam mājās!" atbalsta arī daudzi ziedotāji, minot šo kā ziedojuma mērķi. Visbiežāk palīdzība nepieciešama Hematoonkoloģijas nodaļas pacientiem, kuru ģimenēs nav privāts transports, ar kuru starp ārstēšanās epizodēm slimnīcā nokļūt mājās un vēlāk atpakaļ slimnīcā, lai turpinātu ārstēties. Covid-19 pandēmijas laikā mazo braucēju skaits ir kļuvis lielāks, un šo atbalsta iespēju izmanto arī ķirurģijas un citu nodaļu pacienti.

Viens no pacientiem, kurš šogad braucis mājās un atkal atpakaļ uz slimnīcu jau trīs reizes, ir mazais Henriks, Bērnu slimnīcas Kardioloģijas nodaļas pacients. Henrika tētis Ilgonis saka: "Bail pat domāt, kā mēs tiktu galā bez fonda "busiņa". Laukos cilvēki nevar atļauties būt prom uz visu dienu, ja būtu jālūdz kādu aizvest Henriku uz slimnīcu, un tagad pandēmijas laikos to pat neuzdrošinātos prasīt. Henrikam ir smaga kardioloģiska saslimšana, bet viņam vienmēr pat visnelāgākajās situācijās izdodas izsprukt caur adatas aci. Arī "busiņš" mums ir kā palīdzība no Dieva".

Arnis Jaudzems, "SIXT" vadītājs Baltijas valstīs: "Uzņēmuma darbības pirmsākumos, domājot, kādu atbalstu varam sniegt sabiedrībai paralēli mūsu pamatbiznesam, satikāmies ar Lieni Dambiņu, Bērnu slimnīcas fonda vadītāju. Sakrita mūsu mērķi un pārliecības, kas ļāvis sniegt atbalstu bērniem un viņu ģimenēm, nodrošinot transportu nokļūšanai mājup. Mēs ļoti ceram, ka šādi palīdzam ātrāk atgūt veselību mazajiem pacientiem, jo iespēja pabūt mājās garajos ārtstniecības procesos ir kritiski svarīga".

Ardis Višņevskis "Braucam mājās!" projekta ietvaros 13 gadu laikā ir trešais "SIXT" šoferis, kurš palīdz bērniem nokļūt mājās. "Situācijas, kad nepieciešams transports, ir ļoti dažādas, bieži negaidītas, tāpēc ļoti svarīgi, ka bērniem, viņu vecākiem un arī slimnīcas personālam ir viens cilvēks, ar kuru sazināties un uz kuru var paļauties. Dažreiz vienam bērnam var būt pat vairākas reizes mēnesī, kad ir iespēja tikt mājās. Bērnu atved uz slimnīcu uz manipulāciju, vēro analīzes un tad ārsti pieņem lēmumu, vai var izrakstīt pacientu mājās. "SIXT" transportu, ja iespējams, nodaļas sociālā darbiniece cenšas pieteikt laicīgi, bet nereti par iespēju bērnam tikt mājās uzzina tikai iepriekšējā dienā. Vairākkārt jau pie slimnīcas atbraukušais auto brauc prom bez mazā pasažiera, jo diemžēl bērnam ir pasliktinājies veselības stāvoklis. Tāpēc personīga attieksme, sapratne, sirsnība un pacietība šeit ir bezgala svarīga. Ar katru iesaistīto "SIXT" darbinieku jūtam, ka atbalsts Bērnu slimnīcai un mazajiem pacientiem ir viņu personīgs ieguldījums, no sirds. Tā ir fantastiska sajūta, kad "Eņģeļi pār Latviju" koncerta laikā stāvlaukumā gaida "SIXT" auto kolonna, lai bērni pēc svētku koncerta pusnaktī jau būtu katrs savā mājā," pateicību par sadarbību pauda Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.

"Atmiņā palicis stāsts, kas mums pašiem ir licis burtiski pateikties Dievam, ka ir "SIXT" atbalsts, ir par sešus mēnešus veco meitenīti no Onkoloģijas nodaļas. Ģimene dzīvoja dziļi mežā, septiņus kilometrus no Zilupes. Mamma ar riteni un bērnu ķengursomā brauca uz Zilupes vilcienu, kas izbrauc četros no rīta, atstāja riteni krūmos pie stacijas, brauca uz Rīgu, atstāja mazulīti slimnīcā vienu un steidzās atpakaļ uz pēcpusdienas vilcienu, lai tiktu atpakaļ mājās pie pārējiem bērniem. Tad palīgā nāca toreizējais "SIXT" šoferis Augusts, kurš viņas regulāri vadāja ziemā. Mamma toreiz teica, ka bez šīs palīdzības meitiņa vienkārši netiktu uz slimnīcu", sadarbību ar sirsnību komentē Bērnu slimnīcas fonda projektu vadītāja Baiba Sprice.

Projekta "Braucam mājās!" ietvaros bērni, kuriem ārsts ļauj uz nedēļu vai nedēļas nogali atstāt slimnīcu, tiek nogādāti mājās, izmantojot atsevišķu mašīnu ar vienmēr vienu un to pašu bērnu jau iemīļoto šoferi. Bērniem un viņu vecākiem šī iespēja ir ļoti nozīmīga, jo no attālākām Latvijas vietām bez šī projekta atbalsta daudziem būtu neiespējami tikt mājās slimības laikā, kas bieži vien noris pat vairākus gadus. Projekta ietvaros mājup nogādājam arī bērnus pēc nopietnām operācijām, kuriem ārsts nerekomendē mājup doties, izmantojot sabiedrisko transportu.

Ikviens var ziedot un atbalstīt projekta īstenošanu šeit.