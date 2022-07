Aizraujošas spēlēs, kas iederēsies teju visās vecmeitu un vecpuišu ballītēs

Jau labu laiku Latvijā, gluži tāpat kā daudzās citās pasaules valstīs, iesakņojusies tradīcija pāris nedēļas pirms kāzām svinēt vecpuišu un vecmeitu ballītes. Parasti dienas plānošana tiek uzticēta labākajiem draugiem un tuvākajiem radiem, taču ne visās kompānijās idejas birst kā no pārpilnības raga. Kā iepriecināt gan līgavu un līgavaini, gan arī uzturēt jautru garu pārējo cīņas biedru starpā?

Ļaužu attieksme pret vecmeitu un vecpuišu ballītēm ir ļoti atšķirīga. Daudzi to saredz kā jautru un tematisku tikšanās iemeslu, kamēr citiem šādas izdarības šķiet lieka laika un naudas tērēšana. Jāpiebilst gan, nevienā akmenī nav kalts, kā vecmeitu un vecpuišu ballītes būtu jāatzīmē. Tas savukārt nozīmē, ka tev ir visas iespējas dienu saplānot bez līgavas vai līgavaiņa uztverē "jēlām" aktivitātēm un pielāgot tās plānu viņu vērtībām un interesēm – neaizmirstot gan, ka dienas galvenos varoņus tomēr var arī nedaudz izstumt no komforta zonas.

Ticams, ka daļa vecmeitu un vecpuišu ballīšu šovasar jau ir aiz muguras, taču daudzus šis prieks tuvākajās nedēļās vēl tikai gaida. Un arī tad, ja diena jau saplānota ar tādām aktivitātēm kā ekstrēmie piedzīvojumi un radošās darbnīcas, vienmēr atradīsies vieta kādai spēlei – kaut pārbraucienu vai ēdienreižu laikā! Te, lūk, portāls "Brides" piedāvā iepazīties ar jautrām spēlēm, kas vienā vai citā formā iederēsies gandrīz visās ballītēs.

Vecmeitām

Jaunlaulāto spēle

Šī jautrā aktivitāte noder kā meiteņu, tā arī puišu kompānijām, taču biežāk tā tomēr dzirdēta vecmeitu kompānijās. Uzdevums ir pavisam vienkāršs – pirms ballītes kāda no tās organizētājām līgavainim nosūta sarakstu ar jautājumiem par viņu, līgavu un abu attiecībām, lūdzot sniegt, viņaprāt, pareizās atbildes. Vēl foršāk, ja atbildes izdodas nofilmēt video formātā! Pēcāk ballītē šie paši jautājumi tiek uzdoti arī vecmeitai, kurai jācenšas domāt kā savam topošajam vīram un uzminēt, kādu atbildi tad viņš sniedzis. Ja atbildes abiem sakrīt, kādu malciņu no sava vakara dzēriena iemalko pārējās meitenes, savukārt, ja līgavas domu gājiens aizšāvis citā virzienā, glāzīti paceļ tikai viņa.

Ja ballīte iztiek bez dzērieniem, uzdevumu var aizstāt arī ar kādu mazu aktivitāti vai noslēpuma atklāšanu, piemērojot spēlei analoģiskus noteikumus.

"Es nekad" jaunā versijā

Ļoti iespējams, esi kādreiz spēlējis spēli, kas angliski saucas "Never Have I Ever". Tās noteikumi – katrs spēles dalībnieks uz apli nosauc kādu apgalvojumu (piemēram, "es nekad neesmu lēcis ar gumiju" vai "es nekad neesmu kails peldējies saulrietā"), un visi tie, kas to ir darījuši, iemalko dienai izvēlēto dzērienu. Vecmeitu ballītē šo spēli var padarīt nedaudz tematiskāku. Jau iepriekš uzrakstiet uz lapas dažādus apgalvojumus par līgavu un pēcāk padodiet pa apli, piemēram, "Līgavu pazīstu vairāk nekā 10 gadus"; "Esmu kādreiz bijusi jaunā pāra medusmēneša galamērķī" vai "Esmu bijusi uz randiņu ar kādu no kāzu viesiem". Ja tas darīts, ir laiks malciņam dzēriena vai, gluži tāpat kā iepriekšējā spēlē, kādas mazas aktivitātītes veikšanai.

Šī ir jautra spēle, jo tā ne tikai paver jaunus sarunu tematus, bet arī ļauj vienai otru labāk iepazīt.

Gredzenu meklējumi

Lielākoties vecmeitu ballītes tiek svinētas dienas garumā, bet vakarā aktivitāšu nogurdinātās dāmas parasti nobāzējas vienā vietā – kādā viesu mājā vai dzīvoklī. Viena no vecmeitām var uzņemties noslēdzošās daļas lokācijā paslēpt mazus gredzentiņus (forma un materiāls nav svarīgs), kurus meitenēm vakara gaitā jāatrod. Lai interesantāk, pie gredzena var būt pierakstīts arī kāds uzdevums vai sīkums līgavas iepriecināšanai, kas kādā mirklī var lieti noderēt.

Zīmē un mini!

Lai realizētu šo aktivitāti, vajadzēs papīra lapas, kādu rakstāmo un divas komandas. Katrai komandai ir viens gājiens, kas tiek izmantots pamīšus – izvēlētais dalībnieks nāk komandas priekšā un no iepriekš sagatavotas vārdu kaudzītes izvēlas vienu, kuru tad viņam nāksies zīmēt. Savukārt komandas uzdevums ir pēc iespējas ātrāk vārdu vai frāzi atminēt. Ja negribas lauzīt galvu ar zīmējamo vārdu un frāžu domāšanu, pavaicā mātei "Google" – tur variantu netrūkst! Tikai paturi prātā, ka spēle izvārtīsies daudz sirsnīgāka un smieklīgāka, ja vārdi būs saistībā ar jauno pāri un viņu dzīvi.

Kas telefonā?

Ja ballītēs par biežu tiek izmantots telefons, draugi viens otram mēdz pārmest: "Nu, cik daudz tu vari tajā telefonā skatīties? Noliec taču malā!" Taču šajā spēlē bez mobilās ierīces iztikt nevarēs. Galvenā doma – atrast telefonā pēc iespējas vairāk norādīto lietu, piemēram, bildi ar līgavu, pašbildi ar slavenību, pēdējo ziņu, kurā minēji vārdu "kāzas", utt. Par vieglākajiem uzdevumiem dalībnieks saņem zemāku punktu skaitu, grūtākajiem – augstāku. Uzvar tas, kurš saņēmis vislielāko punktu skaitu.

Taču patiesībā uzvarētāji ir visi, jo bilžu skatīšanās un ziņu lasīšana skaļi priekšā citām meitenēm parasti pārvēršas vienā vareni jautrā pasākumā!

Vecpuišiem

Divas patiesības, vieni meli

Ja ballītē uzaicinātie vīri savā starpā nav ļoti labi pazīstami, viena iepazīšanās spēle puišu stilā būs tieši laikā. Jau iepriekš katram jāpalūdz padomāt trīs faktus par sevi, no kuriem tikai divi ir patiesi. Joks un sāls slēpjas tajā, ka tie visi pārējiem jāprezentē ar tik lielu pārliecību un tik daudzām detaļām, lai viņiem būtu grūtāk atminēt, kas tad ir patiesība un kas – nē. Jo pārliecinošāka stāja un tembrs, jo lielāka iespēja, ka izdosies pajokoties un citus apvest ap stūri! Spēles būtība slēpjas tajā, ka pārējiem ir jāatmin, kurš fakts ir patiess, bet kurš – izdomājums vien, taču galvenais ir vienam par otru uzzināt ko interesantu.

"Jā, bet…"

Ja kādreiz esi skatījies komēdijseriālu "Kā es satiku jūsu māti" ("How I Met Your Mother"), noteikti tīri labi atceries spēli, kuru visi galvenie varoņi lika lietā, skatoties Robinas vadīto raidījumu – katru reizi, kad viņa ēterā, pašai nemanot, pateica "Jā, bet…", viņas draugi otrā ekrāna pusē pacēla glāzītes. Šo spēli pavisam viegli var aizvadīt visas vecpuišu ballītes garumā, piemēram, jau sākumā vienojoties, ka saskandināšana notiek brīdī, kad ieraudzīta zaļas krāsas automašīna, līgavainis pateicis savu "standarta" frāzi, kādam iezvanījies telefons vai tamlīdzīgi.

Arī šajā gadījumā vērts piebilst, ka spēli ļoti vienkārši iespējams pielāgot arī ballītēm, kurās no grādīgajiem dzērieniem dalībnieki atteikušies – ar šoreiz to var aizstāt ar kādu mini uzdevumu līgavainim.

Foto: Shutterstock

Ko domā vecpuisis?

Lai realizētu šo aktivitāti, vajadzēs iepriekš sagatavoties, uz lapas sarakstot 10 dažādus frāžu ievadus, piemēram, "Es ceru, ka šovakar…"; "Lūdzu, nopērciet man…" vai "Visticamāk, ka es rīt…". Katram vecpuisim tiek izdalīta šāda lapa, un viņa uzdevums ir izdomāt, ar kādu turpinājumu līgavainis šos teikumus papildinātu. Protams, arī viņš pats uz papīra uzliek savas atbildes. Atbilžu nolasīšana pārvērtīsies vienā jautrā padarīšanā, jo nemaz nav neiespējami, ka kāds būs trāpījis tieši desmitniekā!

Pēdējais uz pjedestāla

Kas gan tā būtu par vecpuišu ballīti, ja tajā neatrastos vieta veselīgai konkurencei, ne tā? Šīs spēlēs būtība ir uzzināt, kurš no vīriem ir visveiklākais, izdarīgākais, asprātīgākais un šarmantākais, taču, protams, ne tikai vārdos, bet arī darbos. Citiem vārdiem sakot – ko kāds spēj izdarīt labāk nekā citi. Te, lūk, daži varianti iedvesmai:

Kurš atpakaļgaitā visātrāk noskries no punkta A līdz punktam B?

Kurš spēs piecu minūšu laikā saņemt pie bildes visvairāk "patīk" no pretējā dzimuma pārstāvēm?

Kurš māk žonglēt ar visvairāk bumbiņām?

Kurš spēs visātrāk uzzināt 10 svešinieku telefona numurus?

Kurš spēs nekļūdoties visilgāk nodziedāt līgavaiņa mīļāko dziesmu?

Spēle par notikumiem

Kāds kungs noteikti teiks – spēles, kurās tiek noskaidrots, kurš vislabāk pazīst dienas galveno varoni, daudz labāk piederas vecmeitu ballītēm, un viņam varētu arī būt taisnība. Taču puiši šai spēlei var piemest pipariņu. Tā vietā, lai vaicātu: "Kurš ir [Jāņa] mīļākais dzēriens?", jautājums var būt saistīts ar kādu amizantu kopā piedzīvotu atgadījumu, piemēram, "Pēc kura pasākuma [Jānis] ar plikām kājām gāja pa Brīvības ielu?" vai "Kur [Jānis] piedzīvojis savu apkaunojošāko momentu dzīvē?" Šī spēle gan prasa nelielu sagatavošanos, attiecīgi – katram ballītes dalībniekam jāsagatavo daži jautājumi, uz kuriem pārējiem jācenšas rast atbildi.