Aizrīšanās un savainojumi: ieteikumi, kā padarīt Ziemassvētku eglīti drošu mazulim

Eglīte ir neatņemama Ziemassvētku sastāvdaļa. Tā gadu laikā ir kļuvusi par vienu no svētku simboliem, taču koks, kas mājās ienest patīkamu svētku gaisotni ir ne tikai skaists, bet arī bīstams, sevišķi ziņkārīgajiem mazuļiem un mājdzīvniekiem, kuriem tā vien tīk nogaršot dekoratīvās bumbiņas un gaismiņas. Portāls "Fatherly" ir apkopojis idejas, kas palīdzēs eglīti padarīt drošu bērnam.

Padarīt Ziemassvētku eglīti drošu mazulim, gluži kā sēšanās pie kopīga vakariņu galda, vajadzētu būt vienai no ģimenes svētku tradīcijām. Lai cik jautrs un aizraujošs bērniem šķistu svētku laiks, tas nāk kopā ar dažādiem riskiem – traumām, aizrīšanās un saindēšanās gadījumiem. Dažas no briesmām, kas apdraud bērna veselību svētku laikā ir grūti pamanāmas, tāpēc ir jāpievērš pastiprināta uzmanība sava mazuļa drošībai.

Mazuļiem ir raksturīga interese un vēlme izbaudīt visu jauno un nezināmo. Kaut bērnam nevajadzētu liegt izpētīt pasauli ar visām maņām, vecākiem būtu jāatceras, ka šajā vecumā viņu atvase iepazīst lietas caur muti – viss atrastais tiek ne tikai apskatīts un aptaustīts, bet arī nogaršots. Tieši šī mazuļa pasaules izpētes tehnika svētku laikā, kad apkārt ir daudz kā jauna, interesanta, spīdīga un skaista, ko nogaršot, pakļauj viņus aizrīšanās un savainošanās riskam. Eglīšu mantiņas, lampiņas, eglītes virtenes, svecītes un jebkuri citi dekori, kas tiek iekārti Ziemassvētku kokā, var nokļūt bērna mutē un kļūt par aizrīšanās iemeslu.

"No dzimšanas līdz trīs gadu vecumam aizrīšanās ir viens no lielākajiem draudiem bērna dzīvībai," portālam "Fatherly" atklāj pediatre un grāmatas "Rasing Twins: Parenting Multiples from Pregnancy Trought the School Years" autore Šellija Fleisa. "Dažādi no eglīšu rotājumiem izskatās pēc konfektēm vai piparkūkām, līdz ar to bērnam šķiet, ka tie ir ēdami," viņa skaidro. Izvairīšanās no eglīšu rotājumiem un dekoriem, kas pēc izskata atgādina ēdienu, ir viens no veidiem, kā tu savu mazuli vari pasargāt no vēlmes skaisto rotājumu nogaršot.

Foto: Shutterstock

Taču, vecākiem vajadzētu satrauktiem ne tikai par rotājumiem, bet arī gaismas virtenēm. Tās pārkožot, mazulis var dabūt elektrības triecienu, savainot muti ar pārkostās lampiņas lauskām vai tās norīt. Gluži kā eglīšu rotājumi un lampiņas, virtenes bērnam var šķist sevišķi pievilcīgas, un mazais var izdomāt tās nogaršot, kā rezultātā palielināt aizrīšanās un nosmakšanas risku.

Visi šie augstāk minētie apdraudējumi skaidri parāda, ka iemīļotais Ziemassvētku koks ir viens no svētku laika apdraudējumiem tavam mazulim. Tas no saknēm līdz galotnei ir pārpildīts ar dažādiem potenciālajiem apdraudējumiem. To sarakstā ir ne tikai iepriekš minētās lietas, bet, piemēram, arī ūdens, kurš īpaši kārdinošs ir maziem bērniem un mājdzīvniekiem. Tāpat ir arī ar skujām, kas var iedurties ģimenes mazākajās rociņās un kājiņās un, protams, nonāk arī mutē.

Ieteikumi

Ir dažādi veidi, kā padarīt eglīti mazulim drošu. Lūk, portāla "Fatherly" ieteikumi!

Atsakies no dabīgas Ziemassvētku eglītes. Daudziem vecākiem šis varētu šķist ekstrēms ieteikums, taču tas bez liekas piepūles palīdzēs mazuli pasargāt no visiem iepriekš minētajiem riskiem. Dabīgas eglītes vietā visi kopīgi varat izveidot papīra eglīti, kura uz svētku laiku tiek piesprausta pie istabas sienas. To ar krītiņu, zīmuļu, flomāsteru, guaša krāsu un citu krāsojamo līdzekļu palīdzību var izrotāt ar gaismas virtenēm, bumbām, svecēm un daudz ko citu. Šāda alternatīva būs radoša, iztēli rosinoša un palīdzēs bērnam izdekorēt svētku eglīti pēc sirds patikas. Papīra eglītes veidošana ir arī lielisks veids, kā pavadīt laiku visiem kopā. Vēl citas idejas brīvā laika pavadīšanai kopā ar bērnu atradīsi šajā ideju krātuvē.

Lielas egles vietā iegādājies maza izmēra eglīti podiņa, kuru novieto bērnam grūti aizsniedzamā vietā. Ja papīra egle nešķiet labākais risinājums, tad, arī pieturoties pie ierastajām tradīcijām, ir iespējams pasargāt bērnu no riskiem. Mazā eglīte pildīs savu funkciju un ienesīs mājās svētku sajūtu, kā arī ļaus vienoties rotāšanas priekā. Tikai pēc tam neaizmirsti to novietot mazulim grūti aizsniedzamā vietā, tādā veidā pasargājot viņu no visiem iepriekš minētajiem riskiem.

Foto: Shutterstock

Norobežo eglīti ar bērniem paredzētu drošības žogu. Šādi tu savās mājās vari ienest eglīti līdz pat grieztiem, to skaisti izdekorēt ar visdārgākajām un skaistākajām mantiņām, gaismiņām un virtenēm, tajā pašā laikā samazinot apdraudējuma risku savam bērnam. Šis žogs noderēs arī tad, ja mājās ir ne tikai ziņkārīgs mazulis, bet arī suns vai kaķis, kurš arī labprāt kāru zobu nogaršotu skaistos rotājumus.

Dekorē eglīte ar rotājumiem, kas neapdraudēs bērna dzīvību. Ziemassvētku koku var dekorēt ne tikai ar ierastajām bumbām, sniegavīriem un citiem veikalā nopērkamiem rotājumiem, bet arī ar paštaisītām lietām, kas pasargās mazuli no iespējas aizrīties. "Atceros, ka vienu gadu ierasto rotājumu vietā izvēlējos uz eglītes zariem uzsiet bantes," savā pieredzē dalās pediatre.

Pavadīt Ziemassvētkus bez eglītes. Ja visi iepriekš minētie ieteikumi šķiet nederīgi, tad visvienkāršākais veids, kā izvairīties no svētku radītām traumām, ir atteikties no Ziemassvētku eglītes. Tas varētu šķist ļoti ekstrēms ieteikums, jo daudzas ģimenes svētkus nevar iedomāties bez šī simbola, taču pediatre mierina: "Cilvēki domā, ka, pēc bērna piedzimšanas, viņi nekad vairs nevarēs iegādāties Ziemassvētku eglīti, bet tā nav. Šāds risinājums ir tikai uz dažiem gadiem, kad mazais pieaug un pazūd vēlme visu ieraudzīto nogaršot." Tāpat viņa piebilst, ka, lai justos labi Ziemassvētkos, mazulim nav vajadzīga eglīte. To, ka tā ir neatņemama svētku sastāvdaļa, tu varēsi viņam parādīt un pastāstīt arī vēlāk, kad arī viņam tas būs svarīgi. Mazajiem daudz svarīgāk svētku laikā ir sajust īpašo atmosfēru, kas pārņem visu māju, – mieru un pateicību par iespēju būt kopā.