Aizvien vairāk pedagogu Latvijā izglīto bērnus par personisko drošību attiecībās

Aizvien vairāk pedagogu apgūst drošības programmu, kas sniedz viņiem iespēju savās mācību iestādēs izglītotu bērnus par personiskās drošības jautājumiem, tādējādi preventīvi novēršot seksuālās un cita veida vardarbības riskus pret bērniem.

Ikdienā vecāki un skolotāji ne vienmēr var būt bērniem līdzās un viņus pasargāt, tādēļ ir svarīgi, lai bērni jau kopš mazotnes mācītos atpazīt nedrošas situācijas un zinātu, kā tādās rīkoties. "Centrs Dardedze" izstrādātā "Džimbas 9 soļu drošības programma" bērniem vecumā no četriem līdz deviņiem gadiem saistošā veidā māca personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem – pazīstamiem, svešiem, vienaudžiem un pieaugušajiem.

Programmas mērķis ir veicināt bērnu spējas atpazīt iespējamos draudus attiecībās ar citiem cilvēkiem un mudināt bērnus domāt, kā pareizi rīkoties, lai mazinātu apdraudējumu sev un citiem. Nodarbību laikā bērniem interaktīvā veidā ar mūzikas, rotaļu, filmiņu un lomu spēļu palīdzību tiek skaidroti dažādi personiskās drošības riski. Bērni mācās, kā atpazīt bīstamas situācijas un kā tajās rīkoties, kā atšķirt labus pieskārienus no sliktiem, nošķirt labus un sliktus noslēpumus, uzzina, kā vērsties pēc palīdzības, un tādējādi mācās par sevi pastāvēt, informē "Centrs Dardedze" pārstāve Vineta Āboliņa.

Sākotnēji nodarbības bērniem tika organizētas Rīgā, īpaši radīta tēla – Drošuļa Džimbas vadībā, taču nu jau vairākus gadus notiek pedagogu apmācība, lai drošības tēmas sasniegtu bērnus visā Latvijā. Šobrīd Latvijā darbojas jau 584 pedagogi, sociālie darbinieki un citi speciālisti, kuri pilda ļoti nozīmīgu lomu vardarbības pret bērnu mazināšanā.

Kā atzīst pedagogi, kuri vada drošības nodarbības mācību iestādēs, ar bērniem var runāt par jebkurām tēmām, ja vien runājam viņiem saprotamā valodā. Ir ļoti nozīmīgi sākt runāt ar bērniem par personisko drošību pēc iespējas agrāk, jo vardarbības riski diemžēl pastāv arī agrīnā vecumā. Visbiežāk bērni piedzīvo vardarbību nevis no svešiniekiem, bet no pazīstamiem cilvēkiem – ģimenes locekļiem, draugiem, tāpēc ir tik būtiski, lai bērns spētu atšķirt pieļaujamu rīcību no ļaunprātīgas. Tāpat bērnus nepieciešams iedrošināt par piedzīvotu vardarbību neklusēt, bet gan vienmēr vērsties pēc palīdzības. Bērnībā ieliktie drošības pamati palīdzēs bērnam pasargāt sevi arī turpmāk. Tāpēc aicinām gan vecākus, gan pedagogus ikdienā runāt ar bērniem ne tikai par tādiem drošības riskiem kā uguns vai elektrība, bet arī par riskiem attiecībās ar cilvēkiem.

