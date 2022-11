Akcijā aicina sarūpēt Ziemassvētku dāvanas bērniem – patvēruma meklētājiem

Ikviens palīdzēt gribētājs šajos Ziemassvētkos aicināts ar dāvanām iepriecināt 120 bērnus visā Latvijā, kas aug patvērumu meklētāju ģimenēs. Labdarības akcijā rosina piedalīties Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar kustību "Gribu palīdzēt bēgļiem", biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts" un Patvēruma meklētāju izmitināšanas centru "Mucenieki".

"Skrienam… turamies kopā… vairs nav tālu… skrienam… redzi – lidmašīna, mums jāpaspēj…. ātrāk… paspējām…. tētis ir…. kur mamma? ... kur brāļi, māsas? .... nepaspēja … pazaudējās … palika…"

Tik sāpīgi un traģiski uzsākās Mohammeda (10 gadi) un Ahmada (8 gadi) tālais ceļš no kara šausmām Afganistānā uz drošu patvērumu Latvijā, ko tagad viņi sauc par savām mājām. Bēgot no kara, abi brāļi un viņu tētis, kurš bija sadarbojies ar NATO pārstāvniecību, tika evakuēti no valsts, kur varu pārņēmis grupējums "Taliban". Ceļā uz lidostu devās visa ģimene – tētis, mamma un seši bērni –, bet diemžēl līdz lidmašīnai un galamērķim Latvijai nonāca tikai viņi trīs. Mohammads un Ahmads ļoti cer, ka notiks brīnums un vienu dienu viņi varēs samīļot savu mammu un brāļus, māsas, ka ģimene būs kopā drošībā, mierā un mīlestībā.

Šobrīd viņi uzturas Muceniekos un cenšas adaptēties jaunā vidē. Tētis uzsācis mācīties latviešu valodu un apmeklē integrācijas kursus, brāļi mācās skolā, Mohammadam ir jauni draugi un viņš apgūst jaunas prasmes un zināšanas – latviešu valodu, matemātiku, zīmēšanu.

Lai Ziemassvētku laikā radītu svētku sajūtu Mohammadam un Ahmadam, kā arī citiem bērniem, kuri atrodas sev vēl ne tik pazīstamā vidē – akcijā "Dāvana patvēruma meklētāju bērniem" aicina sarūpēt dāvanas.

"Lai gan šis gads ir pagājis Ukrainas zīmē, Latvijas sabiedrībai aktīvi un nerimstoši atbalstot ģimenes, kas bēg no Krievijas izraisītā kara, mēs šajos Ziemassvētkos vēlamies atgādināt arī par patvērumu meklētāju un bēgļu bērniem. Tie ir bērni, kas ieradušies no, piemēram, Afganistānas, Baltkrievijas, Irākas, Krievijas, Sīrijas vai Kongo, kur viņu ģimenes locekļi tikuši vajāti, notiek konflikti vai karadarbība, tāpēc līdzcilvēku atbalsts viņiem ir ļoti svarīgs. Dalīsimies priekā ar tiem, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams!" mudina Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

"Ziemassvētki ir laiks, kad gribam piedzīvot brīnumu un gaišus svētkus. Īpaši svarīgi tas ir bērniem, kas mūsu valstī ir ieguvuši patvērumu. Aicinām radīt prieku patvēruma meklētāju bērniem no dažādām valstīm, kuri pašlaik dzīvo Latvijā, kuri pie mums ir raduši mieru no kara, nedrošības vai konfliktiem!" aicina biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" valdes locekle Linda Jākobsone-Gavala.

Labdarības akcija norisināsies līdz 12. decembrim, tajā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, uzņēmums, nevaldības organizācijas, kā arī valsts un pašvaldību iestādes. Akcija norisinās jau septīto gadu.

Ar plašāku informāciju par labdarības akcijas norisi iespējams iepazīties Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļvietnē "sif.gov.lv" un pa tālruni 29249232.