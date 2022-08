Akcijā nopērkot sarkano klauna degunu, ziedosi mazo pacientu psiholoģiskam atbalstam

Prieks ir viens no labas dzīves stiprākajiem balstiem – ar šādu pārliecību jau 10 gadus Latvijā darbojas labdarības organizācija "Dr. Klauns", kuras dakteri klauni katru dienu dodas uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un citām slimnīcām Latvijā, lai psiholoģiski palīdzētu bērniem, kuri tur ārstējas. No 1. augusta "Rimi" veikalos varēs iegādāties sarkano klauna degunu, un visi ienākumi tiks novirzīti dakteru klaunu darbības atbalstam.

"Mēs patiesi priecājamies būt par ilggadējo biedrības "Dr. Klauns" atbalstītāju, palīdzot organizācijai nostiprināties un paplašināt dakteru klaunu profesionālo saimi. Sākotnēji tas bija atbalsts, lai dakteri Klauni varētu darboties Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, pēc – paplašināt arī reģionos. Nu sākam jaunu posmu un aicinām par prieka vēstnesi klaunu kļūt ikvienu mūsu pircēju, iegādājoties sarkano klauna degunu. Šis pirkums ļaus ienest līksmību katrā mājā, bet par gūtajiem ienākumiem palīdzēt bērniem, kuri garas dienas un nedēļas vada slimnīcā, lai mazliet vairāk prieka tiktu pilnīgi visiem," saka "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītājs Juris Šleiers.

Biedrība "Dr. Klauns" kā sabiedriska labdarības organizācija darbojas kopš 2012. gada, un tajā pastāvīgi darbojas 30 – 35 profesionāli medicīnas klauni, kuri katru dienu dodas uz Bērnu Klīnisko universitātes slimnīcu un citām slimnīcām Latvijā, lai psiholoģiski palīdzētu bērniem, atvieglojot mazo pacientu ikdienu, kamēr viņi uzturas slimnīcā. Medicīnas klauniem nepieciešamas īpašas prasmes, tāpēc dakteri klauni tiek rūpīgi atlasīti, iziet vairāku mēnešu mācību un prakses programmu, turpina mācīties un piedalīties supervīzijās, lai ikviens bērns slimnīcā satiktu savu dakteri klaunu un saņemtu tieši viņam nepieciešamo atbalstu.

"Ja katrs Latvijas iedzīvotājs nopirktu pa vienam degunam, mēs bez rūpēm varētu strādāt nākamos 10 gadus. Nav mazu ziedojumu – katrs ir svarīgs gan tāpēc, ka tas ir praktisks atbalsts, lai cik niecīgs būtu, gan arī tādēļ, ka tā ir ļoti laba iespēja ar mazumiņu piedalīties lielā kopējā lietā. Sarkanā klauna deguna iegāde ir iespēja mācīt saviem bērniem palīdzēt citiem un arī pašiem to praktiski darīt. Un mēs esam par pozitīvo! Mēs ne vienmēr varam mainīt apstākļus, taču varam mainīt to, kā šajā situācijā jūtamies, un izpratni par notiekošo. Nopērkot sarkano degunu iegūsiet ne tikai labi padarīta darba sajūtu; to uzvelkot, varat sagādāt prieku arī kādam citam!" saka dakteru klaunu koordinatore Marianna Milovska.

Dakteri klauni aicina ar labi padarīto darbu dalīties arī sociālo tīklu ierakstos, aicinot draugu un paziņas pievienoties prieka vēstnešu pulkam.

Dr. Klauna degunu no 1. augusta varēs iegādāties visos "Rimi" veikalos visā Latvijā.