Amorāli, graujoši, traumējoši bērnu psihei, pazemojoši, nožēlojami, turklāt ignorējot vairākas likumu normas, – tik tieši un spilgti sabiedrībā un arī atbildīgajā institūcijā par bērnu tiesību aizsardzību tiek vērtēts konkurss bērniem "Mini Miss/Misters Latvija". Savukārt tā organizatori norāda, ka likumu nav pārkāpuši un vispār – latvieši esot tik provinciāli, tik nenovīdīgi, tik ļoti tendēti uz sērām, ka neizprotot īsto lietu vērtību, proti, ka ir vairāk jāpriecājas, jābūt laimīgiem... Vai laimīgi būs tie bērni, kuri neiegūs pirmās vietas konkursā, vai laimīgi būs tie bērni, kuri nav tik daiļi piedzimuši un kuriem vecāki nespēj sarūpēt dārgās princešu kleitas, – tas jau ir cits jautājums.

Jau kādu laiku sociālajos tīklos – gan "Facebook", gan "Instagram" – klejo mazu meitenīšu fotogrāfijas, mudinot nobalsot tieši par konkrēto bērnu, kurš piedalās minētajā konkursā. Kā norādīts tā profilā "Facebook", "Mini Miss/Misters Latvija" ir skaistumkonkurss meitenēm un zēniem no trīs līdz 12 gadiem, kas tiek dalīts vecuma kategorijās. Meiteņu atlase patlaban norisinās, un šā gada 18. un 19. jūnijā tiešsaistē paredzēts konkursa fināls. Savukārt mazo prinču pieteikumi vēl tikai tiek gaidīti. Lūk, kāds uzsaukums ir mazo zēnu vecākiem: "Piesaki savu mazo Princi skaistumkonkursam "Mini Misters Latvija 2021"! Konkursā varat pieteikt zēnus, kas ir vecumā no trīs līdz 12 gadiem, kuri tiks sadalīti vecuma grupās. Konkursa ietvaros obligāts ir talantu šovs (talants var būt dziedāt, dejot, skaitīt dzejoli, zīmēt utt.). Ja vēlies ko jaunu un interesantu un esi gatavs izaicinājumam, aizpildi anketu norādītajā linkā un nosūti divas fotogrāfijas (profila, pilna auguma). Sīkāku informāciju būs iespēja saņemt pēc anketas iesniegšanas."

Tieši tā – sīkāku informāciju... Jo dalība konkursā ir maksas, taču tā organizatore Kristīne Lindenblate sarunā ar portālu "Cālis" norādīja, ka šādus jautājumus publiskajā telpā neapspriež.

Vērojot ierakstus sociālajos tīklos, var redzēt, ka sabiedrība iedalās divās grupās – vieni sajūsminās par mazajām princesēm, mudinot nobalsot par kādu draugu bērnu, turpinot "šērot" meitenes vizītkarti, turpretim citi – šausminās un brīnās, ka mūsdienās vēl kas tāds kā bērnu vērtēšana pēc vizuālā izskata visu acu priekšā mierīgi tiek organizēts. Pārsteidzoši ir tas, ka par meitenēm mudina balsot pat no skolu un pašvaldību profiliem, turklāt dzēšot komentārus, kuros pausts sašutums par šādu konkursu organizēšanu, komentāri tiek limitēti pēc to satura, un to visu var novērot pat oficiālos pašvaldību profilos.