Anna Viegliņa: Darot izaugsme ir garantēta

Anna Viegliņa ir otrā kursa studente Biznesa vadības bakalaura programmā Riga Business School (RBS). Anna sevi redz kā radošu būtni, kura vienmēr ir gatava iespējām teikt: "Jā!". Brīvajā laikā Annai patīk atpūsties, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, piemēram, mācoties frāzes japāņu valodā vai apgūstot grafisko dizainu un "Adobe". Sarunā ar Annu spriežam par viņas viceprezidentes termiņu studentu pašpārvaldē, vēlmi iegūt starptautisku redzējumu un izveidoto profesionālo tīklu caur studijām RBS.

Kā tu nonāci pie lēmuma studēt RBS?

Septītajā klasē kopā ar draudzeni nolēmām izveidot savu skolēnu mācību uzņēmumu un pārdot paštaisītas batikotas zeķes, kas mums ļoti labi izdevās. Mārketinga puse mūsu uzņēmumam bija visspēcīgākā, un caur šo procesu es sapratu, ka mani aizrauj mārketinga vīzijas veidošana. Tā nolēmu savu dzīvi saistīt ar uzņēmējdarbību, bet vēl nezināju, kādu novirzienu vai sfēru izvēlēties. Zināju, ka vēlos studēt angļu valodā, tāpēc domāju par studijām ārzemēs, bet emocionāli nebiju gatava pamest dzimto zemi. RBS šķita loģiska izvēle – tā piedāvāja starptautiskus pasniedzējus un studentu kopienu, mācības angļu valodā, iespēju iegūt prestižu tīklu, plašu paziņu loku un milzīgu zinību grozu, no kura var izvēlēties to, kas pašam tuvākais. Man bija skaidrs, ka šeit es atradīšu savu ceļu.

Piesakoties studijām, tu arī ieguvi RBS Izcilības stipendiju, kas nosedz tavu studiju maksu. Kādas bija sajūtas?

Es jutos novērtēta – tas bija manu iepriekšējo darbu un pūļu atzinums. Man bija sajūta, ka ir radusies cieša saikne ar RBS. Tas arī bija viens no vadošajiem iemesliem, kāpēc izvēlējos iesaistīties pašpārvaldē – uzsākot studijas es uzreiz sajutos kā daļa no RBS. Es vēlējos palīdzēt veidot studentu vidi un tieši tādā veidā man izdevās perfekti integrēties šajā kopienā!

Studentu pašpārvaldē tu kļuvi par viceprezidenti. Kā nokļuvi pie šī amata?

Tverot mirkli! Smejoties teicu kursabiedram Dāvim Indriksonam, ka viņam ir jāiet par prezidentu, un viņš man atbildēja, ka man ir jāiet par viceprezidenti. Tad pie manis nāca atklāsme – kāpēc nepamēģināt? Nekas traks jau nenotiks, ja neizdosies. Ja izdosies, tad būs jauna pieredze un jaunas atbildības. Man ļoti patīk uzņemties atbildību un būt jaudīgā dzīves apritē. Tagad ir dīvaina sajūta, ka ir beidzies mans termiņš pašpārvaldē. Zini, es sāku skatīties seriālu un sapratu, ka tas galīgi nav tas, ko gribu darīt! Gribas jau tagad sākt kaut ko jaunu.

Atskatoties pagātnē pirms sava termiņa pašpārvaldē, vai jūties tā pati Anna, kas biji pirms gada?

Noteikti nē! Pirms gada es sevi raksturotu kā ļoti kautrīgu personu, bet šī gada laikā esmu tik daudz dažādām pieredzēm gājusi cauri. Man šķiet, ka, darot lietas, cilvēks ļoti mainās un ir neiespējami palikt nekustīgam kādā konstantā līmenī. Tas var notikt tikai tad, ja tu neko nedari un nesniedzies pēc mērķiem. Caur RBS esmu kļuvusi atvērtāka, man ir augstāka pašpārliecinātība un cits skats uz dzīvi. Tagad vairāk šķiet, ka varēšu kaut ko īpašu sasniegt dzīvē.

Kādu tu redzi lielāko ieguvumu sev no biznesa studijām RBS?

Vidusskolas laikā bija liels apmulsums, nezināju ko ķert, ko grābt. Nonākot šeit, esot kopā ar pareizajiem cilvēkiem un uzdrošinoties darīt lietas, es sapratu savu virzienu. Man pati vērtīgākā liekas mūsu praktiskā pieeja zināšanām. Mums ir tik neiedomājami daudz projekta darbu – tas pat nav aptverams! Darbs komandā ir mūsu ikdiena un tas palīdz saprast, kuru lomu tev patīk ieņemt, strādājot komandā. Tādā veidā es paralēli iegūstu personīgās zināšanas. Esmu ļoti attīstījusi sevi! Tāpat arī izveidotais profesionālais tīkls – esmu pārliecināta, mani kursabiedri būs tie, kas vadīs Latvijas biznesu un godu uz priekšu! Caur RBS sniegtajām iespējām mēs esam arī dažādus partnerus iepazinuši - "Swedbank", SEB, "Httpool", "Tet" - mums ir kontakti visur. Protams, arī starptautiskā pieredze – augustā došos uz semestri studēt Japānā.

Tu brauksi uz Japānu?

Jā, esmu tādā sajūsmā! Kad uzsāku studijas, biju pārliecināta, ka vēlēšos izmantot RBS piedāvāto iespēju iegūt dubulto diplomu Norvēģijā vai Amerikā. Tad es padomāju un sapratu, ka uz gadu es neesmu gatava pamest Latviju, tāpēc šī iespēja ir labākā, ko es varēju vēlēties. Nespēju noticēt, ka uz pieciem mēnešiem dodos mācīties uz Japānu un iepazīt tās kultūru, esmu tik pateicīga par šo iespēju, ko dod RBS. Man ļoti patīk aizbraukt uz citām valstīm, novērot un atrast integrējamas lietas, kas varētu palīdzēt arī Latvijai. To arī vēlos darīt tur.

Kā tu redzi savu nākotni?

Esmu vairākkārt par to domājusi, un nekad nenonāku pie vienas atbildes. Galvenokārt es vēlos darīt lietas, kas man patīk, – tas visticamāk būtu, strādājot ar projektiem. Tuvākos piecus gadus vēlos turpināt sevi attīstīt, pirms es sāku kāpt pa karjeras kāpnēm kādā konkrētā nozarē vai kompānijā. Es gribu līdz galam saprast, kas man patīk, paspēlēties vairākās jomās un lomās. Gribu izsvērt savas iespējas, pirms pieņemu kādu definētu atbildi. Galvenais jau ir darīt – tikai tā varēs saprast, kas ir tavs. Cik daudz tu ieguldīsi studijās, tik tev tās arī iedos atpakaļ. Tu vari arī būt viduvējs, tas ir viegli!

Ieklausoties, iesaistoties lekcijās un projektos, pētot savas intereses un sakot iespējām: "Jā!", var atrast to, kas patiešām interesē. Tikpat svarīgi ir arī eksperimentējot saprast, kas tev nepatīk. Ja tu saprastu, ka tev nepatīk finanses, jau strādājot bankā, tas būtu daudz bēdīgāk, nekā to saprast kādā universitātes lekcijā. Es to sapratu, pārdodot batikotas zeķes septītajā klasē!