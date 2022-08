Apdāvinātiem bērniem un ar īpašām vajadzībām. Šampēterī jauna pirmsskolas iestāde

2020. gadā durvis vēra "Marijas bērnu māja" Āgenskalnā, kur rinda neplok jau vairākus gadus. Tādēļ vērta jauna filiāle Pārdaugavā, Šampēterī. Lai nodrošinātu personisku pieeju, bērnudārzā būs nelielas grupiņas. Tāpat kā Āgenskalnā, te nāks īpaši apdāvināti bērni, bērni ar īpašām vajadzībām, dažādās valodās runājoši bērni, un, protams, ikviens mazulis ir gaidīts, vēsta PII pārstāvji.

"Mūsu misija ir integrācija, tāpēc bērni ar īpašām vajadzībām mums ir ne vairāk kā divi katrā no mūsu mājvietām. Gadu gaitā esam sapratuši, ka tas ir pareizais līdzsvars, kurā var sagaidīt labu rezultātu," pārliecinājusies Andra Treibaha no "Marijas bērnu mājas".

Jaunās filiāles māja ir ar senatnīgu auru – 1895. gadā celta ēka, ar plašu dārzu. "Vietas īpašā ievirze būs zaļā domāšana: veidosim vidi, kurā bērni ikdienā var sekot dabas procesiem, pētīt tos, mācīties ar cieņu un garšu izmantot dabas dāvanas," uzsver Treibaha.

"Marijas māja" balstās biedrības vadītājas Karīnas Elceres vairāk nekā 20 gadu pieredzē Montesori pedagoģiskās apmācības sistēmas iedzīvināšanā un realizācijā Latvijā.

Biedrības "Marijas māja" prioritāte ir pievērst Latvijas sabiedrības uzmanību bērnu ar īpašām vajadzībām un īpaši apdāvinātu bērnu interesēm pirmsskolas vecumā, radīt jaunas iespējas pirmsskolas bērnu izglītībā, tuvinot to Eiropas standartiem.

"Programmas idejiskie autori ir visi tās darbinieki. Ienesot labāko no savas pieredzes (neatkarīgi, vai tās būtu zināšanas, radošas idejas vai cepumu recepte), mēs kopīgiem spēkiem mēģinām radīt vidi, kurā katrs bērns var justies drošs un brīvs. Pirmsskolas vecumā formējas cilvēka personības pamatiezīmes, tāpēc šajā dzīves posmā īpaši svarīga ir pacietīga, atbalstoša un iedrošinoša attieksme no pieaugušo puses. Mēs uzskatām par savu pienākumu atbalstīt un nosargāt bērna centienus jebkurā jomā, īpaši to sākuma posmā. Tieši šie pirmie apzinātie centieni veido bērna pašapziņu, no radītā ļaujot izaugt par radītāju. Tie iezīmē pāreju no patērētāja uz radītāju, no "dabūt" uz "būt"," uzskata pirmsskolas veidotāji.

Mācības ir par maksu, un pieejams pašvaldības un valsts finansējums.